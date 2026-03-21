Grande Fratello Vip, cosa è successo: Ilary Blasi provoca Totti (e pensa a Bastian), trionfo e lacrime di Antonella Elia, un big lascerà la casa Il recap della puntata Gf Vip del 20 marzo: Selvaggia Lucarelli stronca tutti, risultati televoto e nomination infuocate. E' in arrivo la prima eliminazione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A soli tre giorni dal debutto, il "Grande Fratello Vip" è di nuovo in onda venerdì 20 marzo 2026 per il secondo appuntamento di questa stagione, ma con una serie di dinamiche che hanno già iniziato ad animare la situazione. "Sono passati solo due giorni, percepiti 30", dice Ilary Blasi dopo avere presentato le due opinioniste, per poi ringraziare chi sta seguendo il programma, con un’attenzione particolare ai social, dove i commenti sono stati subito tantissimi, meme compresi.

Su questo interviene anche Selvaggia Lucarelli, una che è onnipresente su queste piattaforme: "Sono uscita di qui l’altra sera e c’erano 137 mila tweet, il nostro caffè sospeso ha infiammato l’Internet", dice alla conduttrice, che l’ha invitata a casa sua dopo avere ricevuto una battuta sulla sua ormai nota villa all’Eur, "Te lo offro, prometto che te lo offro, guarda che io faccio bene i caffè", ribatte la conduttrice. A questo replica l’opinionista: "Se ne parla tanto, lo voglio provare", Nella prima puntata del reality Ilary Blasi aveva ironizzato sulla villa all’Eur (al centro di un litigio con Totti) e sul caffè preso con Cristiano Iovino, anche nel secondo appuntamento del reality la conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che riguardano il suo divorzio. Come ben sappiamo la fine dell’amore fra la conduttrice e l’ex calciatore è stata piuttosto dolorosa, segnata da accuse reciproche e tensioni che sono sfociate anche in una battaglia in tribunale. In particolare, il "Pupone" all’epoca del loro addio accusò la conduttrice di averlo tradito con Cristiano Iovino, mentre lei affermò di averci preso "solo un caffè".

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Grande Fratello Vip, puntata 20 marzo 2026: cosa è successo

Nel primo collegamento con la ‘Casa’ Ilary Blasi punge subito Alessandra Mussolini, grande protagonista all’esordio: di verde vestita "come la speranza di non parlare con Selvaggia Lucarelli?". "Macché, me la sono anche dimenticata durante la settimana", risponde lei.

La conduttrice non manca mai di utilizzare la sua ironia con i "gieffini", lo ha fatto anche "sgridando" Francesca Manzini perché rimasta troppo a lungo in pigiama, per questo le dice "stai troppo in pigiama, ormai cammina da solo", ma ne ha anche per Renato Biancardi, che definisce "un trattore in salita" perché russa troppo.

Una come la Lucarelli non può certamente stare tra le retrovie, per questo non manca di punzecchiare Adriana Volpe, a capo del team finito in "Gold Class". L’opinionista definisce la conduttrice "noiosa perché non concede nemmeno un bicchierino di spumante a quelli dell’altro gruppo". Non manca un confronto con Alessandra Mussolini, che al termine della scorsa diretta ha svelato di avere un tatuaggio sul pube, Lucarelli infatti riferisce di "preferire la farfallina di Belen". Selvaggia è convinta che l’ex deputata stia esagerando nei suoi modi di fare, lei nega, ma l’opinionista va avanti per la sua strada "non sei sempre quel personaggio sopra le righe, non reggerai un mese e mezzo".

Grande protagonista della puntata è stata Antonella Elia, ancora una volta al centro di un confronto acceso con Adriana Volpe. Quest’ultima non riesce a comprendere perché la collega non la ami, visto che era stata invitata al suo 60esimo compleanno, oltre che alla comunione del figlio di Petro, ex compagno di Antonella. Volpe non è convinta e attacca: "Non sai neanche quanti anni ha il figlio del tuo compagno?", ma Antonella risponde subito: ""Ex, grazie al cielo, dal 23 ottobre". Ilary prova comunque a scavare nell’animo di Antonella, pensando possa essere rimasta delusa dall’amicizia che si è creata tra il suo ex compagno e Adriana, ma lei minimizza: "Non sono amicizie vere e profonde, ma dello spettacolo".

Televoto Gf Vip, il trionfo di Antonella Elia: risultato e percentuali

L’ex valletta de "La Ruota della Fortuna" può però consolarsi quando scopre di essere la preferita del pubblico ( 20,62% delle preferenze). La prima ad andare ad abbracciarla è Adriana: "Sono contenta".

Questa è l’occasione per Antonella Elisa per aprire il suo cuore e svelare come le sofferenze del passato l’abbiano segnata. La showgirl, infatti, ha perso i genitori da ragazza, ha confessato recentemente di non essere riuscita a perdonare se stessa per avere abortito da ragazza ed è single, dopo avere chiuso la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, con cui inizialmente aveva progettato il matrimonio. "Non ho punti di riferimento perché il destino ha voluto che vivessi in questo deserto – ha raccontato -. Il legame con Pietro non poteva portare al matrimonio, le cose brutte hanno sovrastato le belle. Non posso portare avanti una storia se non sono sicura sia vera, ho paura che questa sia una fiction". Ilary ha comunque provato a incoraggiarla, ben sapendo come avesse bisogno di una parola di conforto: "C’è tanto amore che ti circonda, non sei sola", per poi farle avere il suo angelo portafortuna, che aveva perso in occasione della scorsa puntata.

Questo l’esito del televoto:

Antonella Elia 20,62%

Alessandra Mussolini 16,87%

Raul Dumitras 14,56%

Adriana Volpe 13,91%

Renato Biancardi 11,80%

Paola Caruso 11,09%

Ibiza Altea 7,19%

Lucia Ilardo 3,96%

Il nuovo Gold Club è il Team Elia

Nonostante abbia a volte lo sguardo triste, questa può essere comunque considerata una serata positiva per Antonella Elia. Oltre a essere risultata la preferita del pubblico al televoto e avere guadagnato l’immunità, il suo gruppo è infatti riuscito a diventare Gold Club, così da poter godere di diversi privilegi nella permanenza in ‘Casa’.

Chi è al nuovo televoto: chi sarà il prossimo eliminato

A fine serata è ovviamente il momento delle nomination.

I primi a votare sono i componenti dell’Economy Club di Adriana Volpe. Renato, Lucia e Alessandra nominano Dario. Raul, GionnyScandal e Dario scelgono Lucia, Adriana opta per Alessandra, Ibiza per Renato. I più votati sono Dario e Lucia, con 3 voti a testa. Restano invece segreti i voti di Ibiza e Adriana, non utili a decretare i nominati.

Successivamente sono i componenti del Gold Club a fare le loro nomination, ma in confessionale. I vip più votati andranno al televoto con Lucia e Dario. Francesca nomina Antonella perché "può essere un’ottima giocatrice di questo gioco". Raimondo nomina Paola per esclusione. Paola nomina Alessandra perché "mi dice che le dà fastidio il mio decibel". Marco nomina Paola "per la risata", Alessandra nomina Antonella perché "ha sbalzi d’umore", Gionny nomina Antonella perché "potrebbe essere quella che mi va meno a genio". Giovanni nomina Marco perché "a pelle mi sembra una persona che non ha molto da dirmi". L‘ultima a fare la sua scelta è Antonella, che nomina Alessandra perché "mi ha mandato un bacio e si è messa dalla parte di Adriana".

I nominati della puntata sono Lucia, Dario. Nicolò, Raimondo, Paola, Marco Berry e Francesca. Il televoto è in positivo, il concorrente preferito avrà l’immunità. il meno votato sarà invece il primo eliminato di questa edizione.

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