Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche Nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello Vip, tante frecciate di Selvaggia Lucarelli, gaffe di Ilary Blasi e prime liti con Mussolini: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Tanti ingressi e qualche polemica nella prima puntata del Grande Fratello Vip condotto da una strepitosa Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alfonso Signorini dopo le sue dimissioni da Mediaset per lo scandalo sulle modalità dell’entrata dei concorrenti al GF. Nel programma, in onda martedì 17 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, non mancano già le prime frecciatine con Selvaggia Lucarelli, pronta a scuotere il GF sin dall’arrivo di Raimondo Todaro. Cesara Buonamici invece non si lancia più di tanto, ma in compenso Alessandra Mussolini crea le prime scintille dentro la Casa e in studio insieme ad Antonella Elia. Assistiamo anche alle prime nomination dei 4 concorrenti entrati nella casa venerdì scorso: Renato Biancardi, Raul Dumitras di Temptation Island, la modella Ibiza Altea e Adriana Volpe, che finiscono tutti al televoto con Lucia Ilardo, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 marzo 2026 del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, puntata 17 marzo 2026: cosa è successo

La prima puntata del Grande Fratello Vip parte subito col botto, con Ilary Blasi che torna nello studio Mediaset – dopo l’addio di Alfonso Signorini – definendolo "casa": "Per me questo è un grande ritorno a casa. A casa si sta sempre bene: io qui ho lasciato il cuore, un sacco di amici. Vi voglio bene, il Grande Fratello siete voi (si riferisci a tecnici, produzione e tutti gli addetti ai lavori, ndr)!"

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Dopo aver presentato meglio i 4 concorrenti entrati nella Casa lo scorso venerdì – Renato Biancardi, Raul Dumitras di Temptation Island, la modella Ibiza Altea e Adriana Volpe (già col mal di schiena nei giorni scorsi) – assistiamo all’ingresso di Raimondo Todaro che, incalzato da Ilary Blasi, spiega il motivo per cui non salutava Selvaggia Lucarelli nei corridoi della Rai: "Vero, vedevo che non c’era interesse da parte sua". Poi aggiunge: "Ma c’è da dire che non la salutavo anche perché mi sembrava ‘lecchinaggio’, io non saluto mai la giuria prima di una competizione". Selvaggia Lucarelli, che stasera debutta come opinionista del Gf Vip, lancia la prima stoccata: "Ah, non è poca educazione allora. Quest’anno ho deciso di giudicarti sull’unica cosa che non conosci nemmeno tu, te stesso!".

Nella Casa nascono già i primi flirt. Renato è già innamorato di Ibiza e Ilary Blasi domanda: "È stato un colpo di fulmine o hai l’innamoramento facile?", e lui risponde: "Qui è facile innamorarsi, ma poi avete visto com’è la mattina? E ancora più bella… e quando la mattina sei così bella, vuol dire che lo sei e basta". Poi la Blasi chiede a Ibiza se stia giocando con Renato e lei sembra molto sincera: "Io ci sto un po’ giocando, però Renato è molto carino dentro". Lui non la prende benissimo: "Solo dentro?", e Ibiza torna sui suoi passi: "No, anche fuori". Dopo Raimondo Todaro, è la volta di Alessandra Mussolini: "Sono agitata, non so cosa aspettarmi, non rispondo di me stessa!", confessa. E aggiunge: "Mi mancava il Grande Fratello. Il mio grido di battaglia è che qua non si molla".

Poi vengono presentati nella "Stanza segreta", della quale non possono parlare con gli altri concorrenti, Paola Caruso e Giovanni Calvario. Qui solo loro potranno approfittare dell’Intelligenza Artificiale, un vantaggio non da poco visto che, tra le altre cose, potranno vedere in anticipo dei confessionali su loro richiesta. Una volta spiegato questo vantaggio, Giovanni Calvario chiama Ilary "signora Blasi" e lei ribatte: "Come mi hai chiamata? Manco a scuola mi chiamavano per cognome. Signora Blasi". Pare che Giovanni abbia problemi a trovare la donna giusta per lui e quando gli svelano le percentuali di compatibilità con le donne nella Casa, lui risponde: "Ma la mia donna giusta è in studio, Selvaggia Lucarelli!". L’opinionista lo gela: "Così è facile!"

In studio c’è gran parte della famiglia di Ilary Blasi: la nonna Stella, la sorella Melory e la figlia Chanel Totti (in queste settimane protagonista di un altro reality, Pechino Express), alla quale dice: "Non stare fino alla fine eh, ho le chiavi dentro la borsa, prendile e vai a casa".

Poco dopo arriva il momento di Antonella Elia, la cui sfortuna è la presenza di Adriana Volpe nella Casa. Le due donne non si sopportano, tanto che Ilary Blasi la punge su questa situazione nella galleria che conduce alla porta rossa: improvvisamente le luci si spengono e appaiono le foto di Adriana Volpe. Antonella Elia fa finta di nulla, ma Ilary la ferma prima che lei possa aprire la porta della Casa: "Non hai notato nulla? Hai fatto andare in crash la galleria, Selvaggia Lucarelli ha donato il 20% del suo cachet per questo". Lei, glaciale, risponde: "Vedo la galleria, ma non mi fa piacere". Poi, appena entra e la vede vestita di rosso, Antonella non perde l’occasione di attaccare: "Ecco, io mi vesto di rosso (ha una sciarpa rossa, ndr) e lei è vestita di rosso. Io non ho potuto mettermi un vestito di questo colore perché lo indossava già lei". Una polemica che non ha né capo né coda e forse è proprio per questo che è difficile non scoppiare a ridere. "Antonella tu sei felice? Vi siete ricongiunte", chiede la Blasi e la Elia: "Di che?" Ma Ilary ammette di aver fatto una gaffe: "No, volevo chiederlo ad Adriana".

Nel frattempo, dalla Casa di sente Alessandra Mussolini dire: "C’è Paola Caruso che caccia degli urli… ne ha fatto uno che ha sconvolto tutti quanti". Subito dopo entra in studio Marco Berry che ha "rincog**onito tutti" – o almeno così dice Ilary Blasi – con un numero di illusionismo. Poi viene mostrata nel giardino della Casa una scatola enorme al cui interno trovano il cartonato di Marco Berry. E ci chiediamo il senso di ciò, dato che poco dopo il vero concorrente entra nel Loft.

Non mancano nemmeno i primi litigi, con Raul e Renato che hanno dato della "paracu*a" ad Adriana Volpe, che ha incassato così il colpo: "Siete stati con me in un modo e poi sento queste cose…". A sorpresa, arrivano anche le prime nomination del Grande Fratello Vip. Poi si parla de Il localino, un posto dove i Vip possono mostrare i propri talenti. A tal proposito, Ilary Blasi chiede a Selvaggia che talento abbia e lei risponde: "Della polemica, non si vede?" E il talento di Ilary? "Condurre un reality senza saperlo fare!", dice la Blasi. In questo localino si esibisce Francesca Manzini, che prima fa un battuta a Ilary – "Come mi sento? Come te quando hai ritrovato le borse" – e poi imita le voci di Mara Venier e Sabrina Ferilli. I concorrenti però capiscono subito che si tratta dell’imitatrice.

Con Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli arriva il momento più infuocato della serata: "Delle volte uno deve avere un po’ di empatia. Quando ero quasi svenuta, non ha mostrato alcun tipo di sentimenti. Questo non va bene. Nemmeno mi guardavi in faccia!", sbotta la Mussolini parlando di quando a Ballando con le Stelle si era scontrata con l’opinionista. La Lucarelli ribatte: "Il problema è che quando sei la regina delle sceneggiate, non si sa più cosa è vero e cosa falso, pensavo stessi fingendo". Ma la Mussolini non ci sta: "Io dico sempre la verità in faccia, non faccio sceneggiate!". La polemica prosegue e Selvaggia Lucarelli fa riferimento al divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti: "Tutto questo è come rivedere l’ex in tribunale al divorzio, tu ne sai qualcosa Ilary!" Cesara Buonamici si dice "basita". E in tutto questo a Ilary Blasi sfugge dalla bocca un "minch*a". Così, all’improvviso.

Poi il faccia a faccia tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Antonella dice: "Non mi fido, perché in lei c’è questa tendenza di apparire la fatina buona e poi diventa migliore amica dei tuoi peggior nemici, ti prende in giro, ti delude, ti fa sentire una schifezza". Adriana ribatte: "Io l’ho sempre subita: lei provoca, è destabilizzante perché ti fa credere di poterti fidare di lei e poi ti dà quella randellata che ti mette in ginocchio. Io sono rimasta a un momento: quando sono andata via dal GF, lei piangeva". Ed Elia attacca: "Non ti preoccupare, Adriana, se vai via io non piango più". La Volpe commenta: "Ecco… Io ho voglia di non farmi mettere i piedi in testa da lei, non ho nessuna voglia di subire, voglio essere me stessa, con tutta la mia forza, il mio carattere. Io l’ho accolta a braccia aperte e lei si è chiusa a riccio… quello che sarà sarà".

Infine, viene ricordato che è venuta a mancare Annalisa Petrini, autrice televisiva e redattrice del reality show. Proprio per il suo grande lavoro nel programma, non potevano mancare parole di affetto per la donna che tutti considerano "l’anima" del Grande Fratello.

La prima nomination del Grande Fratello Vip 2026

Arriva il momento delle prime nomination, ma a farle sono solo i 4 concorrenti entrati nella casa la scorsa settimana. Il più nominato finirà al televoto. Le nomination palesi:

Adriana nomina Renato perché "ho scoperto un Renato che in questi quattro giorni non ho conosciuto. Lui era sempre divertente, faceva squadra e mi ha sempre trattata da regina. Poi la coltellata (parla di quel ‘paracu*a’, ndr)". Lui risponde: "Io penso solo che tu sia furba, non furba e cattiva".

Raul nomina Ibiza perché "è l’unica persona con cui ho avuto un conflitto, ma ora abbiamo chiarito"

Renato nomina Adriana per coerenza con questo detto nel video

Ibiza nomina Raul

Quindi i 4 concorrenti sono tutti al televoto.

La seconda nomination del Grande Fratello Vip

L’appuntamento segreto di Dario Cassini, Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia e Nicolò Brigante si traduce in una nomination del tutto inaspettata per loro. I 4 sono chiamati a votare chi vogliono eliminare tra di loro:

Blu nomina Lucia perché "appena ho sentito ‘Gattamorta’ mi è venuto il prurito alla coscia"

Lucia nomina Dario perché "ho ragionato di strategia, al televoto potrei giocarmela bene con Dario, mi sembra meno forte".

Dario nomina Lucia perché "si trattava di scegliere, ma non ho una motivazione reale"

Nicolò nomina Lucia

Lucia Ilardo è la concorrente più votata e quindi finisce al televoto.

Al via il primo televoto: Adriana Volpe batte Antonella Elia

Le nomination vengono messe da parte. Ora esistono il club Elia e il club Volpe e i concorrenti sono chiamati a scegliere da che parte stare dopo il faccia a faccia tra le due donne. Scoprono solo in un secondo momento che alcuni di loro otterranno molti vantaggi da questa scelta: Spa privata, fitness, cocktail bar e camera premium per il Gold Club. Al Club Economy invece letti singoli e pochi piaceri.

Il pubblico è chiamato a votare il proprio club preferito e alla chiusura del televoto flash si capirà quale delle due squadre potrà sfruttare tutte queste comodità. Vince il club di Adriana Volpe ed è festa (con braccialetti oro per i concorrenti ‘Gold’). "Non perdete i braccialetti, non potete prestarli, né cederli", comunica ad alta voce Ilary Blasi.

Le nomination del Grande Fratello Vip 2026

Le ultime nomination in Confessionale (finiscono al televoto i due più votati):

Francesca nomina Antonella perché "può essere un’ottima giocatrice".

Raimondo nomina Paola perché "sono andato a esclusione".

Paola nomina Alessandra perché "le dà fastidio il mio decibel, il mio acuto"

Marco nomina Paola per "la risata"

Alessandra nomina Antonella perché "la vedo cupa, ha questi sbalzi che potrebbero destabilizzare il gruppo"

JohnnyScandal nomina Antonella perché "ho visto i comportamenti che ha avuto e non mi convince"

Giovanni nomina Marco perché "lo trovo molto affettato, a pelle mi sembra una persona molto lontana da me"

Antonella nomina Alessandra perché "mi ha mandato un bacio e poi si è messa dalla parte di Adriana"

Gf Vip (17 marzo 2026, chi va al televoto per l’immunità: Lucia Ilardo, Renato Biancardi, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini

Dopo le nomination, finiscono al televoto Lucia Ilardo, Renato Biancardi, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. In pratica, 8 dei 16 concorrenti sono già sulla graticola. Il pubblico deve votare il vippone preferito, che otterrà così l’immunità. Il risultato della votazione sarà svelato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma venerdì 20 marzo.

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