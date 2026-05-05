Grande Fratello Vip (5 maggio): Alessandra Mussolini finalista (con ovazione), Antonella Elia in lacrime. Liti e nomination: chi al televoto Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio 2026 Alessandra Mussolini è stata incoronata seconda finalista, Antonella Elia si commuove dopo il nervosissmo passato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il "Grande Fratello Vip" è giunto alla 14esima puntata, in onda questa sera, marted 5 maggio 2026, che porterà a un esito importante, la possibilità conoscere il secondo, o la seconda finalista, che si unirà ad Antonella Elia, che ha già raggiunto questo traguardo da tempo. Complice la convivenza che dura da diverse settimane, gli animi dei concorrenti sono spesso al limite, questo sarà inevitabilmente argomento di discussione nel corso della serata.

Grande Fratello Vip, puntata 5 maggio 2026: il saluto di Ilary Blasi e la crisi di Alessandra Mussolini

Ilary Blasi dà il via alla puntata con il suo consueto entusiasmo, salutando due telespettatori speciali: "Francesco Guccini e Annalisa, grazie che ci seguite e vi divertite". Non manca però una comunicazione importante da parte della conduttrice, che fa sapere della reprimenda arrivata nei giorni scorsi da parte del Grande Fratello nei confronti di alcuni concorrenti, che hanno decisamente superato il limite, dando sfogo a uno spettacolo poco bello da vedere.

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Protagonista è ancora una volta Alessandra Mussolini, concorrente che è croce e delizia di questa edizione, che non si tira indietro quando si tratta di esprimere un’opinione, anche se non tutti la apprezzano. Proprio per questo ancora una volta viene fatta sedere sulla "poltrona rossa che scotta" per permettere agli altri concorrenti di esprimere la propria opinione a riguardo.

Nei giorni scorsi lei è arrivata a pensare di voler lasciare il programma, anche se ha poi cambiato idea così da non darla vinta a chi ce l’ha con lei. Nonostante tutto, lei ammette di divertirsi, pur avendo rapporti difficili soprattutto con Marco Berry e Antonella, per i quali ha "un livello di sopportazione molto basso". A sorpresa, dalla sua lista viene esclusa Adriana Volpe, con cui si è scontrata a ripetizione nell’ultimo periodo, pur sottolineando che "a volte è stucchevole" nei confronti della Elia. Di fronte a questo Antonella non può stare in silenzio: "Accusa gli altri di ciò che lei fa. Ha insultato tutti dal primo giorno".

La scoperta inaspettata dei sei nominati

Nella scorsa puntata del "Grande Fratello Vip" è stato fatto credere ai sei nominati, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras, che rischiassero l’eliminazione, anche se il pubblico era chiamato a scegliere il secondo finalista.

Ilary Blasi li invita quindi ad andare nella "Nuvola", convinti che uno di loro debba a breve lasciare la ‘Casa’. Ben presto Antonella Elia li raggiunge, trovandosi davanti le loro valigie, ma con una caratteristica diversa rispetto a quando le hanno preparate: su ognuna di queste c’è una lettera, che arriva a comporre la parola "FINALE". E’ quindi la showgirl ad annunciare che uno di loro potrà raggiungere il suo stesso traguardo.

Al via la sfida dei talenti

Anche in questa puntata del "Grande Fratello Vip" i concorrenti sono chiamati a mettersi in gioco prendendo parte a quella che viene definita "sfida dei talenti", che può permettere di ottenere dei privilegi per chi vince.

I primi a esibirsi sono Antonella Elia e Raimondo Todaro sulle note di "Cheek to Cheek". Il risultato sembra essere positivo per tutti, anche se Alessandra Mussolini non sembra prenderla troppo bene: "E’ andata molto bene, a malincuore", sono state le sue parole.

Francesca Manzini e Marco Berry: nervi tesi

Nei giorni scorsi Francesca Manzini e Marco Berry sono stati protagonisti di uno scontro decisamente acceso, in cui si sono certamente superati i limiti. I problemi sono nati quando lei ha parlato di un rapporto che è praticamente inesistente con sua sorella, che ha 14 anni più di lei.

La comica non ha del tutto capito la presa di posizione del compagno di avventura, per questo ha alzato i toni, provocando una reazione eccessiva da parte di lui. L’ex "iena", in realtà, aveva semplicemente sottolineato come una differenza d’età così forte possa essere difficile da sopportare. In diretta la Manzini sembra avere cambiato atteggiamento, per questo arriva ad abbracciare Berry, anche se questo non sembra convincere troppo chi è in studio

Selvaggia Lucarelli analizza la situazione con la consueta lucidità, senza fare sconti a nessuno: a suo dire entrambi hanno esagerato, pur mettendo in evidenza "una nota in più di perfidia rispetto agli altri" da parte di Marco. Pur essendo almeno inizialmente dalla parte della ragione, lui non ha avuto freni arrivando a urlare in modo sconsiderato, posizione che viene avvallata anche da Cesara Buonamici. La giornalista evidenzia ritiene che Marco abbia "oltrepassato la linea rossa con una donna", ma non risparmia nemmeno Francesca per un comportamento spesso "vittimistico".

I problemi sorti tra i due hanno condizionato i pensieri anche di altri inquilini, in modo particolare di Antonella e Alessandra, che si sono scontrate ancora una volta. La Mussolini ha preso le difese di Francesca, arrivando ad accusare l’ex Iena di "sembrare uno moderato, ma tu sei un violento". Di parere opposto invece la Elia, che ha sostenuto Berry nel momento in cui lui è arrivato a pensare di lasciare la ‘Casa’ dopo che "Francesca mi sta facendo passare come un uomo violento". Non solo, la showgirl ha usato per l’ex deputata un epiteto poco piacevole, quello di "schifosa".

La Mussolini resta ferma sulla sua posizione: "Lui cova; è una persona che a me non piace. Francesca ha fatto la patetica e la vittima, ma è una persona sincera che non andava attaccata". La Elia sostiene che nella Casa si esageri sempre, ma Ilary non ci sta: "Anche le tue reazioni non è che non lo siano". "Non sopporto più che mi dica che odio le donne. E’ una frase ad effetto che mi irrita. Ha detto che donne come me portano alla violenza sulle donne; è uno scandalo",

Lo scontro prosegue tra Antonella e Alessandra. "Dire che io odio le donne è un insulto gravissimo, è una vergogna" strilla Antonella. Arriva poi il commento lucido di Raimondo Todaro: "Marco quando perde il controllo diventa una persona pessima ma ho invitato Francesca a ragionare e non definirlo violento".

Davvero preciso è il pensiero di Cesara Buonamici, che usa sempre la sua grande saggezza, arrivando a bacchettare la Elia: "Antonella tu non sei più la stessa, come finalista hai un privilegio e una responsabilità" .

La nuova manche della sfida dei talenti

A prendere parte alla sfida dei talenti sono poi Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che si trovano a interpretare il celebre spogliarello del film di "Ieri oggi e domani" di Vittorio De Sica.

I commenti in studio sono esilaranti. "Sei stato bravo, invece del cantante devi fare l’attore", ironizza la Blasi con Biancardi. "Lucia si è tolta quella guêpière come si fa con una tuta da sci, con una sensualità inesistente. Ci credo che Renato non vuole far niente", scherza Selvaggia, ma il concorrente non concorda: "A me piaceva".

La linea della vita di Raimondo Todaro

Spazio a Raimondo Todaro, protagonista di un momento che è una tradizione del "Grande Fratello Vip", ovvero quando un concorrente è chiamato a tratteggiare la sua linea della vita, con gli alti e bassi che l’hanno caratterizzata.

Il suo racconto è davvero toccante e comprende momenti che fino ad ora pochi conoscevano: "A settembre 1993 avevo cinque anni e inizio a ballare, ho vinto 18 campionati e sono arrivato a 5 finali mondiali. I miei genitori hanno sacrificato la loro vita per permettere a me e mio fratello di inseguire i nostri sogni. Abbiamo aperto la scuola di danza. Nel 2006 incontro Francesca, il matrimonio è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Nel 2024, il più brutto, mi separo da lei, ancora oggi mi chiedo il perché di questa decisione, forse ci siamo conosciuti troppo giovane. E’ una cosa che è andata scemando lentamente. Eravamo partiti che era tutto fantastico e dopo forse non ci siamo accontentati più. Lei ha sempre uno spazio nel mio cuore. Se potessi tornare indietro, la sposerei ancora altre mille volte. Sono stato felice per tanti anni…ci siamo tanto amati, abbiamo Jasmine, il nostro orgoglio più grande..".

A lui viene inoltre data un’altra notizia importante che lo fa commuovere, l’allieva Anna, che lui ha seguito in questo periodo una volta a settimana, ha vinto ai Campionati Europei di Ballo Latino Americano.

Gf Vip, il risultato del televoto: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe restano in corsa

Ilary Blasi decide di non comunicare subito chi avrà modo di arrivare in finale, ma dà la prima comunicazione a riguardo. Lucia Ilardo e Raul Dumitras non avranno questa opportunità, a sperare sono ancora Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Adriana Volpe, Marco Berry.

Ilary Blasi comunica i nuovi verdetti del televoto, a restare in corsa per la finale sono due concorrenti che si sono scontrate a più riprese: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Gli altri concorrenti sono chiamati però a esprimersi a riguardo, come evidenziato dalle due buste nere: devono scegliere chi non vogliono diventi finalista tra le due.

Raimondo sceglie Alessandra

sceglie Lucia sceglie Adriana

Raul sceglie Adriana

Francesca sceglie Adriana

Marco Berry sceglie Alessandra

Renato sceglie Alessandra

Alessandra e Adriana devono scegliere un concorrente da mandare in nomination. Dopo l’elezione della finalista verranno svelati i nomi.

Gf Vip, il verdetto del televoto: Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono chiamate a spostarsi in studio, è qui che conosceranno chi delle due ha vinto il televoto, così da diventare la seconda finalista insieme ad Antonella Elia.

Prima di dare l’annuncio le due opinioniste sono chiamate a dare un loro pensiero sulle due concorrenti.

"Alessandra confonde a volte il carattere con il caratteraccio", dice Cesara Buonamici. "Alessandra, torna a fare la pagliaccia, la tua forza era la leggerezza", è invece l’osservazione di Selvaggia Lucarelli.

Cesara ha le idee chiare anche su Adriana Volpe: "Adriana a nascondino si gioca da ragazzi, si cerca sempre un’ombra sotto la quale ripararti" . Le fa eco anche la Lucarelli: "Fai attenzione Adriana il tuo percorso è quello della crocerossina, rischi di arrivare in finale per noia", questo il commento invece di Selvaggia.

A svelare l’esito è proprio Antonella Elia, nel momento in cui apre la busta si capisce già dal suo sguardo cosa ci sia scritto: ad andare in finale è Alessandra Mussolini, con il 43% dei voti. La notizia è stata accolta da una vera ovazione del pubblico, mentre l’ex deputata si è messa a ballare davanti ad Antonella Elia, che a quel punto non ha potuto stare in silenzio: "Questo è il Grande Fratello degli orrori".

Queste le percentuali del televoto:

Alessandra 43.43%

Adriana 31.08%

Raul 11.58%

Francesca 6.6%

Lucia 4.67%

Marco 2.64%

La commozione di Antonella Elia pensando all’ex fidanzato

L’atteggiamento di Antonella Elisa, spesso troppo nervosa, cambia però radicalmente quando si trova a parlare di qualcuno che le sta ancora a cuore, l’ex fidanzato Pietro Delle Piane. Pensare a lui le fa ancora male: "Ci sono certe canzoni che mi ricordano Pietro e quindi mi viene da piangere", ha raccontato in lacrime. Il riferimento è in modo particolare alla canzone "Amici mai", che le fa capire come un’amicizia tra loro sia impossibile, in virtù della grande passione che li ha uniti.

Analizzare la situazione le genera estrema sofferenza: "Io non ho mai creduto fino in fondo a lui ma avrei dovuto tenere più contro della sua presenza, è meglio vivere nella mediocrità che vivere grandi amori. Lui resterà sempre parte di me, è finita ma è come se mi fossi tagliata un braccio. Per recuperare dovremmo cambiare, lui dovrebbe trovarsi una donna più giovane di me, io sono grande, ho 11 anni più di Pietro…".

La sua commozione colpisce particolarmente Cesara Buonamici, convinta che questo sia la dimostrazione di come il sentimento che lei avverte non sia del tutto finito, per questo a suo dire sarebbe un peccato considerare tutto finito.

Le nomination

Si arriva così al momento delle nomination, al televoto è già finito Marco Berry, su decisione di Alessandra Mussolini, chiamata a decidere in virtù del suo status di finalista (Adriana Volpe aveva puntato su Francesca Manzini). Oltre all’ex "iena" finiranno al televoto i due più votati.

Alessandra vota Adriana

Raimondo vota Lucia

Adriana vota Lucia

Renato vota Francesca

Raul vota Lucia

Lucia vota Raul

Francesca vota Adriana

Antonella vota Francesca

Marco Berry è chiamato a votare in confessionale, sceglie Lucia, soprattutto perché lei tende sempre a dare ragione ad Alessandra Mussolini, con cui lui non va per niente d’accordo.

Al televoto vanno quindi Marco Berry, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini, il pubblico deve scegliere chi salvare, il "Vip" meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. La prossima puntata è prevista venerdì prossimo, 8 maggio.

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