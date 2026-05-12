Grande Fratello Vip (12 maggio): Lucia trionfa, beffa (tripla) per Adriana Volpe, due big inattesi per la finale. Chi è al televoto La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 12 maggio 2026, permette a Lucia Ilardo di andare in finale, Adriana Volpe va incontro all'ennesima delusione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip", giunto alla 16esima puntata, in onda martedì 12 maggio 2026, a una settimana dalla finalissima. Questa sarà l’occasione come sempre per analizzare alcune delle dinamiche emerse nel corso della settimana, scontri compresi, oltre che per conoscere il nome del terzo finalista, che si aggiungerà ad Antonella Eliae Alessandra Mussolini, che hanno già raggiunto l’obiettivo. A giocarsi questa possibilità sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras

Grande Fratello Vip, il recap della puntata del 12 maggio 2026: Francesca Manzini sulla poltrona rossa

Ilary Blasi parte come sempre salutando le sue compagne di viaggio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, per poi collegarsi con la ‘Casa’ così da verificare come stiano i "Vip".

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Si inizia subito con un momento che è ormai diventato una consuetudine a inizio puntata, la poltrona rossa, dove è chiamato a sedersi un concorrente che sta facendo discutere i suoi coinquilini. Ancora una volta, come già accaduto in passato, tocca a Francesca Manzini farlo, l’imitatrice non riesce infatti a legare con molti di loro, che non esitano ad attaccarla, rendendo ancora più difficile la quotidianità.

Tra quelli che non sembrano sopportarla ci sono Alessandra, Antonella, Adriana, Raul, Lucia , convinti che lei abbia in modo quasi perenne un atteggiamento da vittima, che alla lunga non può che stancare. A rendere ancora più accesi gli animi c’è stato anche un bacio in confessionale con Raul, avvenuto in un momento di goliardia, ma che lei non ha troppo gradito. Francesca infatti desiderava che non lo sapesse nessuno, mentre l’ex concorrente di "Temptation Island" ne ha parlato a tutti come se niente fosse, cosa che l’ha preoccupata perché da poco lei ha rivelato di avere da poco una persona che la attende fuori e teme che lui la possa prendere male. Cesara Buonamici ha comunque cercato di tranquillizzarla: "Non è successo niente, se lui dovesse lasciarti per questo non avresti perso niente. Chi ti ama non ti lascia per uno scherzo al Grande Fratello".

Di fronte a questo Alessandra Mussolini non è riuscita a trattenersi come suo solito: "Ci hai rotto con le tue bugie, ci hai stancato. Lei pensa di essere attaccata ma noi invece ci divertiamo con lei, è melodrammatica". La diretta interessata ha provato a difendersi: "Dà fastidio la mia stessa esistenza".

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua: ""Chiunque si avvicini a Francesca viene accusato di qualsiasi cosa, lei è un vero vampiro emotivo!" , parere che tanti hanno condiviso. Anzi, Antonella Elia ha provato a sostenere ulteriormente questa teoria: "Lei esaspera chiunque, trasforma le cose a chiunque abbia buone intenzioni" .

Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe: l’alleanza inattesa

Fino a qualche settimana fa Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe sembravano avere deciso di unire le forze e mettere da parte i dissapori, pensando che l’unione potesse servire a tutte loro, ma questo intento è alla fine durato poco. Ora che ci avviciniamo alla fine forse la situazione è cambiata, al punto tale che Ilary arriva a soprannominarle "le tre comari".

La prima a essere scettica su questo è però la Elia, che dice: "La pace prima della tempesta". Cesara Buonamici, invece questa sera sembra essere in forma, per questo le definisce: "Il gatto la volpe e la iena".

L’occasione per smentire gli scettici è però dietro l’angolo, sono chiamate a esibirsi sulle note di "Occhi di gatto", con tanto di messaggio beneaugurante di Cristina D’Avena.

Raimondo Todaro finisce sotto accusa

Andare d’accordo con tante persone dovrebbe essere un merito, ma al "Grande Fratello Vip" può accadere il contrario. E’ il caso di Raimondo Todaro, finito nel mirino di alcuni suoi compagni di avventura, che ritengono questo possa essere un modo per stare alla larga dalle nomination.

"Forse lui è il vero stratega", sono state le parole di Antonella Elia, su cui si è trovata d’accordo anche Alessandra Mussolini. A fare discutere è anche il rapporto che unisce il ballerino a Francesca Manzini, considerato quasi "sospetto" da molti perché nato quasi subito.

Lui ha comunque provato a difendersi: "Io sono diretto e quando c’è stato da discutere l’ho fatto. Non sono stratega, sono sveglio. A Francesca le cose le dico magari in un altro modo".

Non poteva mancare la presa di posizione di Selvaggia Lucarelli: ""Lo conosco da molti anni è uno stratega".

Gf Vip, Antonella Elia sorpresa da Vera Gemma

La prima a diventare finalista di questo "Gf Vip" è stata Antonella Elia, ma nonostante questo spesso è finita nel mirino della critica per un atteggiamento troppo duro nei confronti degli altri, come se questo traguardo potesse permetterle di andare oltre in alcune occasioni. Questa volta abbiamo però potuto conoscere meglio anche il suo lato più dolce grazie alla sorpresa che la redazione ha pensato per lei, l’incontro con una delle sue amiche più grandi, Vera Gemma. "Io e Antonella siamo amiche da tantissimi anni, abbiamo fatto uno spettacolo insieme, abbiamo anche vissuto a Los Angeles insieme", ha detto la figlia dello scomparso Giuliano Gemma.

La showgirl ha approfittato di questo momento per ripercorrere la sua storia difficile, che l’ha vista perdere quando era ancora bambina prima la mamma, poi il papà. "La mia infanzia è stata travagliata, mia madre è morta quando avevo un anno e mezzo, mio padre quando ne avevo 14 in un incidente stradale. Ho pochi ricordi, io cancello tutto.. ho salutato papà l’ultima volta dicendogli addio, io la sapevo che non sarebbe più tornato. E’ stata semplicemente la fine. Io ringrazio mio padre, in quei pochi anni che abbiamo vissuto insieme mi ha forgiato e sono riuscita ad andare avanti. I miei amici sono la mia famiglia ed è una famiglia gigantesca. Ero sicura che fosse successo qualcosa a mio padre, l’ho saputo la mattina leggendo il giornale ho letto dell’incidente stradale. Mio papà era severissimo ma avevo un attaccamento pazzesco, era tutto per me. Quando è morto papà io e sua moglie, la mia seconda mamma, ci siamo allontanate sempre di più e siamo diventate due estranee. La vita è diventata brutta, dolorosa. A 18 anni sono andata via".

Rivedere Gemma le ha fatto bene: "Io faccio parte di quella famiglia di amici che ti vuole bene. Sei un esempio per me da sempre".

Grande Fratello Vip, risultato e percentuali del televoto: Lucia Ilardo terza finalista

Ilary Blasi ha ovviamente il compito di svelare chi è il terzo finalista di questa edizione. In lizza ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras.

La conduttrice non svela subito il risultato, ma esclude gli ultimi due, per questo a giocarsi ancora questa possibilità sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro.

Prima di dare il risultato finale la padrona di casa invita i concorrenti non coinvolti a esprimersi a riguardo, dicendo chi secondo loro non meriti la finale.

"Non la merita Lucia, potrebbe essere soddisfatta cosi" ha risposto Antonella.

"Raimondo. Ha già raggiunto tanti risultati" ha risposto Alessandra.

"Io dico Raimondo. Preferisco Adriana e Lucia" ha risposto Renato.

"Per me Adriana. Perché più volte hai preferito Adriana più forte e decisa" ha risposto Raul.

"Adriana. Penso la stessa cosa che ha detto Raul" , ha risposto Francesca.

Il verdetto viene poi annunciato in studio: la terza finalista è Lucia Ilardo. Un risultato a sorpresa, visto che tutti i sondaggi della vigilia indicavano Adriana Volpe come probabile vincitrice.

Queste le percentuali:

Il risultato è certamente sorprendente, prima del reality la giovane era conosciuta dal pubblico solo per la partecipazione a "Temptation Island", dopo una fase in cui sembrava essere interessata ad avere un flirt in ‘Casa’ sta venendo fuori, ed evidentemente questo sta piacendo anche al pubblico. Adriana Volpe era data praticamente da tutti per favorita, e invece per la terza volta non riesce a farcela. Non solo, è la terza volta consecutiva che l’ex conduttrice di "Mezzogiorno in famiglia" si ritrova a essere in corsa per un posto in finale ma viene battuta da altri coinquilini, nelle altre occasioni da Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Gf Vip, le nomination per il quarto finalista

Si arriva alle nomination, che portano i concorrenti a scegliere il quarto finalista di questa edizione del "Gf Vip". I concorrenti devono andare in Mistery Room, a eccezione di chi è già finalista: sono nomination in positivo, è possibile anche votare per sé.

Raimondo nomina Francesca perché "Francesca per me è Francesca"

Adriana nomina Renato perché "è la nota positiva di questa casa"

"è la nota positiva di questa casa" Raul nomina Renato perché "penso sia un ragazzo di grandissimi valori"

"penso sia un ragazzo di grandissimi valori" Renato nomina Raul perché "gli voglio bene"

"gli voglio bene" Francesca nomina Raimondo "per la verità che è sempre stato nei miei confronti" .

Le tre finaliste devono invece fare le loro scelte nella "Nuvola". La prima ad arrivare è Antonella: nomina per la finale Adriana. E’ quindi la volta di Alessandra, che nomina Raul perché "è una persona straordinaria". A chiudere è Lucia, che nomina Renato perché "è parte del mio Grande Fratello".

Grande Fratello Vip, il nuovo televoto: Renato contro Raul

In nomination finiscono due outsider di questa edizione: Renato Biancardi e Raul Dumitras. Il pubblico dovrà scegliere chi mandare in finale. Il risultato della votazione verrà svelato durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, in programma venerdì 15 maggio 2026.

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