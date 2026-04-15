Grande Fratello Vip, Nicolò vuole lasciare la Casa: "L'ho già detto agli autori", Renato esplode contro Ilary Blasi
Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, l’equilibrio già fragile del reality si incrina ulteriormente tra promesse di addio, confessioni notturne e frecciatine in diretta.
L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato dietro di sé una scia di tensioni che non si è dissolta con lo spegnersi della diretta, ma che anzi si è trascinata per ore tra sguardi bassi e conversazioni sussurrate. L’eliminazione di Blu Barbara Prezia, arrivata al termine di un televoto combattuto contro Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, ha rappresentato molto più di un semplice verdetto del pubblico: ha segnato un punto di rottura emotivo per alcuni concorrenti e strategico per altri, in una Casa già spaccata tra alleanze e malumori.
Grande Fratello Vip: la promessa di Nicolò Brigante prima dell’eliminazione
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Nei giorni precedenti alla diretta, Nicolò Brigante aveva lasciato intendere che la permanenza di Blu fosse per lui determinante. In un momento di confidenza le aveva detto senza mezzi termini: "Se tocca a te, allora esco anche io". Parole che non erano sembrate frutto di un impulso passeggero, tanto che, parlando in camera da letto e cercando di non farsi comprendere dal pubblico, aveva aggiunto: "Non dire altro, non dire nulla. Ho deciso così. Loro hanno detto di sì… i miei amici… nel caso tu… sì". Blu, sorpresa, aveva tentato di fermarlo con un diretto: "Ma sei fuori? Ma va, dai, smettila". Quando poi il verdetto ha sancito l’eliminazione della Prezia, Nicolò è apparso profondamente colpito. Ha abbracciato l’amica, si è lasciato consolare da Raoul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, ma il suo volto raccontava una decisione che sembrava già maturata da tempo.
GF VIP: la confessione notturna di Nicolò, pronto a lasciare la Casa
A notte inoltrata, mentre la Casa cercava di ritrovare una parvenza di normalità, Nicolò ha confidato ad Antonella Elia ciò che aveva già comunicato in confessionale: "Sono andato in confessionale e ho detto che domani me ne vado. Non ce la faccio più". Antonella, incredula, ha reagito d’istinto: "Vieni subito qui, ti prego fallo ragionare. Ma sta scherzando, vero? Cosa significa ‘no’? Non sta scherzando? Vi prego mettetevi a sedere qui e parliamo".
Con una calma Brigante ha mostrato che non si trattava di uno sfogo momentaneo: "Renato sa già tutto. Guarda lì per terra, le mie cose sono già tutte pronte". Le valigie preparate, lo sguardo fermo, la determinazione nelle parole: segnali che fanno pensare a un addio tutt’altro che simbolico. Se la decisione dovesse concretizzarsi, sarebbe il secondo ritiro di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo quello di GionnyScandal.
Renato nel mirino di Ilary Blasi, lo sfogo notturno
Parallelamente, un’altra tensione ha continuato a crescere, quella tra Renato Biancardi e Ilary Blasi. Durante le nomination, salvando Nicolò, Renato aveva scherzato dicendo: "Io salvo Nico, perché è un altro gatto morto come me e i gatti morti vanno sempre in coppia. No vabbè, a parte gli scherzi, io gli voglio tanto bene. Tra noi si è creato un bel rapporto, credo che ancora debba dimostrare tutto quello che è e quindi non mi andrebbe se adesso uscisse".
La replica della conduttrice è arrivata senza perdere un colpo: "Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone". In studio sono partiti applausi e risate, ma Renato non l’ha presa con leggerezza. Nella notte si è sfogato: "Quando Ilary ha detto i cogl… vanno in coppia. Dal pubblico ho sentito delle urla, ‘brava, brava’. Applaudivano e dicevano ‘brava‘". Francesca Manzini ha provato a consolarlo: "Ha detto ‘comunque nella vita pure altre cose vanno in coppia’. Però non ci rimanere male per il pubblico. A volte l’applaudono per le battute che fa".
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