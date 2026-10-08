Grande Fratello Vip, la famiglia di Guendalina Tavassi pronta alla denuncia contro Moreno Morello: e Valeria Marini sbotta La tensione nella Casa non accenna a diminuire: dopo le pesanti accuse tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello, la madre della concorrente annuncia provvedimenti legali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a crescere e nelle ultime ore la vicenda che coinvolge Guendalina Tavassi e Moreno Morello ha assunto contorni sempre più pesanti. Dopo gli scontri davanti alle telecamere, infatti, la famiglia della concorrente ha annunciato l’intenzione di rivolgersi agli avvocati, mentre nella Casa è esploso anche un durissimo confronto tra Tavassi e Valeria Marini, nato proprio dalle conseguenze della polemica con Morello.

Grande Fratello VIP: la lite tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello

Tutto è cominciato dalle perplessità espresse da Guendalina Tavassi sul rapporto instaurato da Moreno Morello con Federica Morello, soprattutto dopo averli visti dormire nello stesso letto. Una situazione che l’ex inviato di Striscia la Notizia ha interpretato come un’insinuazione particolarmente grave, reagendo duramente: "Sta insinuando cose gravissime, di una bassezza assoluta. Io amo mia moglie e sono fedele".

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La situazione è poi ulteriormente degenerata quando Morello ha commentato un racconto fatto dalla Tavassi sulla sua precedente esperienza al Grande Fratello, utilizzando parole che hanno provocato una nuova reazione della concorrente. "Questo racconto lo ha fatto lei a noi. Questo per qualificare qual è il suo comportamento sotto le coperte del Grande Fratello. Vuol dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso".

Durante la puntata, Morello ha inoltre ribadito la propria posizione: "Lei ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne. Non è un insulto il mio, sottoscrivo ogni cosa che ho detto. Sono mortificato e chiedo scusa alle donne in ascolto per il suo comportamento".

La famiglia di Guendalina passa alle vie legali

Le parole pronunciate da Moreno non sono rimaste confinate all’interno della Casa. La famiglia di Guendalina ha infatti deciso di intervenire pubblicamente e la madre della concorrente, Emanuela Fuin, ha annunciato l’intenzione di procedere per vie legali, parlando apertamente di una possibile denuncia per diffamazione: "Quando è troppo è troppo. Il Sig. Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta".

Anche Federico Perna, compagno di Guendalina, ha reagito duramente alla vicenda, sostenendo che alcune affermazioni avrebbero ormai superato i limiti del gioco televisivo. La questione, dunque, potrebbe avere conseguenze anche una volta terminata l’esperienza dei concorrenti nella Casa.

GF VIP: Valeria Marini furiosa con Guendalina

Nel frattempo, però, a infiammare il Grande Fratello Vip è stato anche lo scontro tra Guendalina e Valeria Marini. Una telefonata anonima arrivata nella Casa ha spinto la Tavassi a chiedere alla showgirl spiegazioni sulla nomination ricevuta, convinta che dietro il voto ci fosse un motivo diverso da quello dichiarato.

Valeria ha spiegato di averla nominata proprio per farle comprendere che alcune delle sue affermazioni su Moreno erano state sbagliate: "Te lo giuro sulla mia vita, l’ho fatto per farmi ascoltare. Tu nelle discussioni non ascolti. Sapevo che con la nomination mi avresti ascoltata. Secondo me quelle cose che hai detto su Moreno l’hanno fatto stare male. Comunque tu sei forte e non esci".

Guendalina, però, non ha accettato la spiegazione e ha replicato: "Tu per aprirmi gli occhi mi nomini e rischi di farmi uscire? Bell’amica. Per me è una bugia la tua motivazione. Se tu sei mia amica non mi nomini".

La discussione è quindi esplosa, con Valeria che ha perso la pazienza: "Con te sono discussioni all’infinito. Tu metti in croce le persone e non puoi farlo. Ti ho votata perché hai sbagliato! Tu devi imparare a riconoscere gli errori. Hai fatto delle brutte insinuazioni e non andavano bene. È un manicomio. Ma stiamo scherzando veramente?! Io non ti permetto di trattarmi così".

La pace dopo lo scontro

La situazione tra le due, tuttavia, non è rimasta irreparabile. Dopo aver scoperto le frasi pronunciate da Morello nei confronti di Guendalina, Valeria ha cambiato atteggiamento, prendendo le difese dell’amica e arrivando anche a scoppiare in lacrime: "Non puoi dire cose così pesanti. Hai anche detto che Guenda fa vergognare tutte le donne. Sono cose molto offensive. Tutto quello che lei può aver insinuato, non vale certi giudizi che esprimi tu contro di lei".

Successivamente, raggiungendo Guendalina in camera, Valeria ha aggiunto: "Io non sapevo che ti avesse detto quelle cose. Ti giuro che non te le meriti. Mi dispiace un sacco, ti giuro. Non è giusto che ti dica questo. Lui è troppo aggressivo e non è giusto, non deve esagerare. Da un equivoco è diventata una cosa troppo grande". Le due concorrenti si sono quindi abbracciate, mettendo momentaneamente da parte il litigio.

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