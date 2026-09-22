Grande Fratello Vip, Megan Ria e Giulia Provvedi vicinissime dopo la lite: esplode l'ipotesi flirt, i fan tifano per loro Dopo il confronto nato durante le prove della coreografia, le due concorrenti si sono ritrovate molto vicine durante una conversazione notturna.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel giro di appena un giorno, il rapporto tra Megan Ria e Giulia Provvedi sembra aver cambiato completamente direzione. Dopo il piccolo confronto nato durante le prove della coreografia, le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono infatti apparse molto più vicine durante una conversazione notturna in giardino, attirando immediatamente l’attenzione degli spettatori. Una scena apparentemente normale, ma che per alcuni utenti ha lasciato intravedere una complicità diversa dal semplice rapporto tra coinquiline.

Grande Fratello Vip, Megan Ria e Giulia Provvedi: dalla tensione alla complicità

Tutto era iniziato con un’incomprensione legata alla preparazione della coreografia. Megan aveva avuto l’impressione che Giulia fosse distante e soprattutto poco attenta mentre cercava di confrontarsi con lei, tanto da decidere di affrontare direttamente la questione. La Provvedi, sorpresa dal chiarimento, aveva spiegato di non aver avuto alcuna intenzione di ignorarla e aveva attribuito il proprio atteggiamento alla confusione della vita quotidiana all’interno della Casa.

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Il confronto si era concluso senza conseguenze e con le scuse di Giulia, che aveva anche ribadito la propria disponibilità a impegnarsi per l’esibizione. Quello che sembrava poter essere l’inizio di una tensione tra le due si è quindi risolto rapidamente, ma nessuno avrebbe probabilmente immaginato che, poche ore dopo, sarebbero diventate protagoniste di un momento decisamente più curioso.

La chiacchierata notturna al GF VIP che fa discutere

A far scattare le ipotesi è stata una clip registrata durante la notte. Nel giardino della Casa diversi concorrenti erano intenti a scherzare e parlare, mentre Megan e Giulia si sono ritrovate sedute vicine sul divano, completamente concentrate sulla loro conversazione.

È soprattutto l’atteggiamento della ballerina ad aver attirato l’attenzione: Megan appare molto coinvolta, cerca lo sguardo di Giulia, ride con lei e mantiene una notevole vicinanza fisica, mentre entrambe sembrano immerse in uno scambio più personale rispetto alle dinamiche del gruppo. Non ci sono dichiarazioni che confermino un interesse sentimentale, ma le immagini sono bastate per alimentare la curiosità del pubblico.

Il web ipotizza un possibile flirt

Sui social, infatti, qualcuno ha iniziato a leggere la scena in chiave romantica. "Megan è già partita", ha scritto un utente, mentre altri hanno commentato: "Io non ci credevo per nulla ma ora mi sto ricredendo" e "mi sa che non è più uno scherzo". Reazioni che mostrano come, per una parte del pubblico, la complicità tra le due abbia assunto un significato particolare.

A rendere ancora più discussa la situazione ci sono anche alcuni elementi già emersi nel percorso di entrambe. Megan aveva parlato della sua lunga amicizia con Franceska Nuredini, chiarendo che tra loro ci sarebbe stato soltanto un rapporto di profonda amicizia, nonostante le indiscrezioni circolate in passato. Giulia, invece, ha raccontato apertamente di aver avuto relazioni sentimentali con donne, definendosi una donna libera. Per il momento, dunque, parlare di flirt sarebbe prematuro. Tra Megan Ria e Giulia Provvedi c’è certamente una nuova complicità, ma se possa trasformarsi in qualcosa di più è ancora tutto da capire.

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