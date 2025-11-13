Grande Fratello Vip, lungo stop in vista: l’ipotesi Mediaset per salvare le sorti del format Con l’edizione Nip ancora in corso, i vertici meditano sul futuro del Grande Fratello Vip, che potrebbe andare in onda molto dopo il previsto: scopriamo di più.

Se sulla carta poteva apparire un progetto potenzialmente fruttuoso, il tentativo di riportare il Grande Fratello alle origini non è invece servito a migliorarne le sorti. Questa nuova edizione Nip, nonostante tutto l’impegno degli autori e della conduttrice Simona Ventura, continua a rivelarsi un vero flop tra polemiche, ascolti deludenti e ipotesi di chiusura anticipata. Ed è proprio per questo che i vertici starebbero già pensando al futuro della nuova edizione del Grande Fratello Vip che, se inizialmente doveva essere mandata in onda subito dopo questa edizione Nip, potrebbe subire ora uno slittamento notevole: scopriamo di più.

Grande Fratello Vip rimandato a settembre: l’ipotesi Mediaset

Inizialmente, nell’organizzazione dei nuovi palinsesti Mediaset, i vertici avevano ipotizzato la possibilità di mandare in onda questa edizione del Grande Fratello Nip condotta da Simona Ventura facendola poi seguire, a ruota, da una nuova edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. Nelle ultime settimane, a fronte di ascolti deludenti del programma, Mediaset ha deciso di cambiare un po’ le carte in tavola facendo slittare il GF Vip alla primavera 2026 e inserendo, nel mezzo, una nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili.

Ebbene, dalle ultime indiscrezioni riportate da Affari Italiani, nelle ultime ore i vertici Mediaset starebbero ipotizzando ulteriori cambiamenti del calendario. Mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di inserire L’Isola dei Famosi tra un GF e l’altro, il buon Pier Silvio starebbe valutando la possibilità di inserire anche una lunga pausa detox, e mandare in onda il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini direttamente a settembre 2026, ovvero ad un anno dall’inizio di questa edizione Nip di Simona Ventura. Basterà questo a salvarne le sorti? Chi vivrà, vedrà.

Grande Fratello, nessuna chiusura anticipata

E mentre i vertici discutono sul futuro del GF Vip, questa edizione condotta da Simona Ventura continua ad arrancare verso il gran finale che, come confermato in questi giorni, avverrà nei tempi stabiliti e non prima. Per non rischiare di fare peggio, però, i vertici hanno sapientemente deciso di fare alcune modifiche a partire dal prossimo mese, quando la messa in onda del Grande Fratello passerà presumibilmente al martedì, per lasciare la prima serata del lunedì a Gerry Scotti con una versione de La Ruota della Fortuna che vedrà sfidarsi i grandi campioni del programma. Una programmazione che potrà così tenere testa all’avvento della serie Sandokan su Rai 1, cosa che il Grande Fratello non avrebbe mai potuto fare rischiando di portare gli ascolti ancora più a picco.

