Grande Fratello Vip, tra Raul e Renato finisce malissimo: “Se mi piaceva me la prendevo prima di te”, rissa sfiorata per Lucia e il suo vestito A pochi giorni dalla finale del Gf VIP, la tensione esplode nella Casa: Raul e Renato arrivano faccia a faccia dopo una battuta su Lucia Ilardo e sfiorano la rissa.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio stampa mediaset / Endemol

CONDIVIDI

A pochissimi giorni dalla finalissima del Grande Fratello VIP, prevista per martedì, dentro la Casa il clima è ormai esplosivo. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una delle amicizie più solide del reality rischia infatti di frantumarsi definitivamente. Protagonisti dello scontro Raul Dumitras e Renato Biancardi, arrivati a un confronto accesissimo nato attorno a Lucia Ilardo.

Grande Fratello Vip, lite furissima tra Raul e Renato: ‘colpa’ del vestito di Lucia

Tutto è successo durante una cena organizzata nel Localino. Lucia stava raggiungendo gli altri concorrenti indossando un vestito semi trasparente quando Raul, passando dietro di lei, ha commentato con un semplice: "Interessante". Una frase che ha immediatamente fatto perdere la calma a Renato, sempre più coinvolto emotivamente dalla ragazza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cantante napoletano ha accusato l’amico di mancargli di rispetto: "Tu non parlare, ma un mio amico può dire alla persona con la quale passo le notti, che bel didietro interessante?". Da lì la situazione è precipitata. Raul ha replicato senza frenarsi: "Io parlo quando mi pare e ti mangio se voglio, ho il doppio di te: di testa e di vita. Ma chi credi di essere. Stai facendo una figura di *****".

Le urla hanno attirato gli altri concorrenti e l’intervento di Raimondo Todaro è stato provvidenziale per evitare che i due arrivassero alle mani. Ma il confronto è proseguito con accuse sempre più personali e con l’atmosfera sempre più carica di tensione. Raul ha accusato apertamente Renato di essersi avvicinato a Lucia soltanto per strategia e per creare dinamiche, ricordandogli: "Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno, ci andavi solo di notte".

Quando Renato gli ha chiesto apertamente "Ma ti piace Lucia?", Raul ha chiuso lo scontro con una frase destinata a far discutere:

"Se mi piaceva me la prendevo prima di te. Lo potevo fare, te l’assicuro, perché sono cento volte più uomo di te"

Le reazioni degli altri concorrenti

La lite ha inevitabilmente diviso la Casa del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini si è schierata apertamente dalla parte di Raul, ma soprattutto ha difeso Lucia dall’ira di Renato che in preda al nervosisimo l’aveva accusata della situazione: "Ma che c’entra Lucia? Renato che stai dicendo, Lucia non c’entra niente, non ha detto niente". Mentre altri concorrenti hanno invitato Renato a prendere le distanze dalla situazione. Ora resta da capire se tra i due ex amici ci sarà spazio per un chiarimento prima della finale oppure se questa rottura sarà definitiva.

Potrebbe interessarti anche