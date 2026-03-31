Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi neutrale (8), Adriana Volpe e il tabù del ciclo mestruale (6), Selvaggia Lucarelli irriconoscibile (5) Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 30 marzo emozioni e polemiche, protagonista indiscussa Alessandra Mussolini

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La quinta puntata del Grande Fratello Vip (qui il RECAP completo della serata) andata in onda lunedì 30 marzo su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena, tensioni e momenti particolarmente intensi. La puntata è iniziata con uno scontro particolarmente acceso tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Quest’ultima è apparsa piuttosto infastidita per una battuta della Mussolini sul ciclo mestruale. La Volpe l’ha definita la pagina più brutta della televisione e ha preso le distanze da questo tipo di contenuto televisivo. Poi va in onda un momento emozionante con la sorpresa della figlia Clarissa ad Alessandra Mussolini. La donna è emozionata di vedere la figlia e dice di sentire molto la mancanza della sua famiglia. Nel corso poi della puntata, Ilary Blasi continua ad indagare sul rapporto speciale tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Nonostante gli altri inquilini siano convinti che tra loro ci sia qualcosa in più dell’amicizia, loro frenano definendosi solo amici.

Ecco quindi le nostre personalissime pagelle della quinta puntata del Gf Vip 2026 in onda lunedì 30 marzo su Canale 5.

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Grande Fratello Vip, puntata 30 marzo 2026: le pagelle

Ilary Blasi neutrale (voto: 8) Ilary Blasi si mostra equa e imparziale senza mostrare preferenze evidenti per alcun concorrente, dimostrando di apprezzare l’intero cast e di gestire con equilibrio le dinamiche della Casa. Il gruppo dei partecipanti appare ben scelto e bilanciato, rendendo il programma interessante e coinvolgente. La conduttrice affronta con competenza e curiosità numerosi temi insieme ai gieffini mantenendo sempre un piglio professionale.

Selvaggia Lucarelli non sembra lei (voto: 5) Alla quinta puntata del Grande Fratello VIP Selvaggia Lucarelli appare insolita rispetto al suo solito stile, mostrando meno incisività e mordente, non punge né attacca come in passato e lascia spazio a Cesara Buonamici che invece si mostra più energica e brillante, dando l’impressione di uno scambio di ruoli tra le due opinioniste, la Lucarelli sembra quasi in ombra mentre la Buonamici prende in mano il ritmo e la presenza in studio, la dinamica tra le due cambia l’equilibrio abituale del dibattito, rendendo il confronto più interessante ma sorprendentemente diverso dal solito, e l’assenza del graffio caratteristico della Lucarelli è evidente agli occhi del pubblico.

Adriana Volpe e il tabù del ciclo mestruale (voto: 6) Nella resa dei conti televisiva tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe emerge uno scontro che va ben oltre il semplice diverbio, trasformandosi in un caso mediatico legato anche al tema del ciclo mestruale;. Volpe sceglie una linea di chiusura netta e indignata, rifiutando l’esposizione pubblica di un aspetto intimo e rivendicando rispetto, ma il tono acceso e la rigidità rischiano di irrigidire ulteriormente il confronto. Mussolini invece punta sulla normalizzazione del tema, cercando di smontare il tabù, ma lo fa con modalità aggressive e poco empatiche che alimentano lo scontro anziché stemperarlo. Il risultato è un dibattito acceso ma poco costruttivo, che divide il pubblico, nel complesso, una pagina televisiva più rumorosa che utile.

La sorpresa della figlia Clarissa ad Alessandra Mussolini (voto: 8) Il momento della sorpresa di Clarissa alla madre si distingue per autenticità e forte impatto emotivo, capace di rompere le tensioni della puntata. Le parole della figlia, semplici ma incisive, trasmettono un sostegno sincero e invitano a vivere l’esperienza con leggerezza, Alessandra conquista per la sua fragilità mostrata senza filtri, rendendo il racconto ancora più credibile e toccante.

L’amore impossibile di Francesca Manzini (voto: 7) L’intesa tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro nella Casa del Grande Fratello VIP si mostra subito intensa e particolare, con la Manzini che manifesta chiaramente interesse ma allo stesso tempo tende a frenarsi, mostrando timidezza e cautela. la chimica tra i due è palpabile ma resta sospesa tra attrazione e prudenza. La Manzini mostra coraggio nel corteggiarlo pur controllando le proprie emozioni, Todaro invece sembra ponderare ogni gesto, conferendo al rapporto un’aura di mistero: si sta frenando anche lui?

Le lacrime di Adriana Volpe (voto: 8) Il momento della sorpresa di Adriana Volpe con la figlia Giselle nella Casa del Grande Fratello VIP è stato di grande intensità emotiva e straordinaria tenerezza, con la concorrente che ha mostrato fragilità e amore materno dichiarando quanto la figlia rappresenti la sua forza e quanto sia orgogliosa della sua crescita, il ritrovamento dei peluche e il cuscino in confessionale ha reso la scena ancora più toccante, l’ingresso di Giselle ha trasformato il momento in un abbraccio commovente tra madre e figlia con lacrime e parole sincere, le confidenze sul rapporto intimo e quotidiano tra le due hanno dato profondità al legame.

Ibiza da Medioevo (voto: 5) Ibiza esprime in maniera forte il proprio senso di vulnerabilità e difende l’importanza della propria immagine dicendo: "Sono sessualizzata, una madre una donna. Essere criticata o essere stata giudicata senza darmi il motivo di scusarmi. La mia immagine è il mio tutto", un’affermazione che nel 2026 suona sorprendentemente medievale perché ridurre il valore di una donna al suo aspetto fisico è ormai un concetto superato e limitante, e il fatto di giudicare o etichettare un’altra donna come "facile" riflette la stessa mentalità antiquata che dovrebbe essere abbandonata. Ibiza mostra fragilità e sensibilità ma resta legata a parametri che riducono la complessità femminile, il suo discorso evidenzia quanto siano ancora radicati stereotipi che valutano una persona più per l’immagine che per l’essere, questo atteggiamento rischia di alimentare dinamiche tossiche e giudizi superficiali, sarebbe invece auspicabile un approccio che valorizzi la libertà, la professionalità e la personalità oltre l’aspetto, e infine la sua posizione diventa un monito su quanto sia necessario evolvere nella percezione sociale delle donne e nel rispetto reciproco.

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