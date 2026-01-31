Grande Fratello Vip, la bufera Signorini fa tremare Mediaset: il futuro del reality dopo Falsissimo e Fabrizio Corona La nuova stagione del reality dovrebbe partire con parecchie rivoluzioni: ecco quello che sappiamo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello Vip, uno dei reality show più longevi e seguiti della televisione italiana, vive una delle sue fasi più turbolente e incerte. La tradizionale finestra primaverile è alle porte, ma il destino dell’edizione 2026 è tutt’altro che scontato – e tutto è legato al caso giudiziario e mediatico che ha travolto il suo storico conduttore Alfonso Signorini.

Le accuse – emerse in gran parte attraverso il format web Falsissimo di Fabrizio Corona – parlano di presunti comportamenti scorretti e di un "sistema" che favorirebbe l’ingresso di concorrenti o aspiranti tali nella Casa più spiata d’Italia. La vicenda ha spinto Signorini a autosospendersi da Mediaset, interrompendo ogni impegno professionale in via cautelativa, mentre il caso è arrivato all’attenzione della Procura di Milano. Parallelamente, ci sono azioni legali incrociate e tantissime notizie discordanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcune testate fino a pochi fa riportavano che Mediaset avrebbe deciso di fermarsi e congelare l’edizione 2026, un’ipotesi smentita dal ‘Biscione’ che due giorni fa con un breve comunicato ha ufficializzato la partenza del Grande Fratello Vip a marzo 2026, per una durata ‘mini’ di sei settimane e la conduzione affidata a Ilary Blasi. Resta però da organizzare il cast della prossima edizione, un’impresa tutt’altro che agevole visti i tempi ridotti e la riluttanza di molti vip a partecipare a un programma appena investito da una bufera mediatica con pochi precedenti nella tv italiana. In pratica, il futuro del GF Vip 2026 è ancora in buona parte da definire, con serie difficoltà organizzative: ma cosa c’è di vero? Cosa sappiamo finora? Trovate tutto nel Video!

Potrebbe interessarti anche