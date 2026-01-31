Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip, la bufera Signorini fa tremare Mediaset: il futuro del reality dopo Falsissimo e Fabrizio Corona

La nuova stagione del reality dovrebbe partire con parecchie rivoluzioni: ecco quello che sappiamo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il Grande Fratello Vip, uno dei reality show più longevi e seguiti della televisione italiana, vive una delle sue fasi più turbolente e incerte. La tradizionale finestra primaverile è alle porte, ma il destino dell’edizione 2026 è tutt’altro che scontato – e tutto è legato al caso giudiziario e mediatico che ha travolto il suo storico conduttore Alfonso Signorini.

Le accuse – emerse in gran parte attraverso il format web Falsissimo di Fabrizio Corona – parlano di presunti comportamenti scorretti e di un "sistema" che favorirebbe l’ingresso di concorrenti o aspiranti tali nella Casa più spiata d’Italia. La vicenda ha spinto Signorini a autosospendersi da Mediaset, interrompendo ogni impegno professionale in via cautelativa, mentre il caso è arrivato all’attenzione della Procura di Milano. Parallelamente, ci sono azioni legali incrociate e tantissime notizie discordanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alcune testate fino a pochi fa riportavano che Mediaset avrebbe deciso di fermarsi e congelare l’edizione 2026, un’ipotesi smentita dal ‘Biscione’ che due giorni fa con un breve comunicato ha ufficializzato la partenza del Grande Fratello Vip a marzo 2026, per una durata ‘mini’ di sei settimane e la conduzione affidata a Ilary Blasi. Resta però da organizzare il cast della prossima edizione, un’impresa tutt’altro che agevole visti i tempi ridotti e la riluttanza di molti vip a partecipare a un programma appena investito da una bufera mediatica con pochi precedenti nella tv italiana. In pratica, il futuro del GF Vip 2026 è ancora in buona parte da definire, con serie difficoltà organizzative: ma cosa c’è di vero? Cosa sappiamo finora? Trovate tutto nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Signorini autosospeso e futuro del GF

Signorini, cosa succede al Grande Fratello Vip dopo l’autosospensione: retroscena e nuovo scenario

Ora tutti si chiedono chi condurrà il reality a marzo 2026, ma ci sono già due nomi ...
Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto lo stop ai social

L'azienda ha anche chiesto al Dda di vietare l'uso dei social e di altre piattaforme...
Grande Fratello Vip 2026 cancellato

Grande Fratello Vip, Mediaset ci ripensa: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-Corona

La bufera giudiziaria tra Signorini e Corona costringe Mediaset a rivedere i piani s...
Ilary Blasi - Selvaggia Lucarelli

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos

Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a ...
Alfonso Signorini - Fabrizio Corona

Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: "Non vedo l'ora"

Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione del...
Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, ci siamo: doppia conduzione (super) e svolta sul cast. C’entra anche Gerry Scotti

Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset potrebbe puntare sul duo Ilary Blasi e Mic...
Ilary Blasi - Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip, spunta la di Alfonso Signorini: il cast bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi)

Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del re...
Selvaggia Lucarelli regina delle newsletter

Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality

Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) ...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, svolta sul futuro del reality: provini in corso. Chi è in pole per il dopo Signorini

Continuano le ipotesi e le indiscrezioni su ciò che accadrà allo storico format Medi...

Personaggi

Virginia Stablum

Virginia Stablum
Franceska Nuredini ed Elodie

Franceska Nuredini
Francesco Totti

Francesco Totti
Malika Ayane

Malika Ayane

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963