Grande Fratello Vip, dopo i topi arrivano i 'pidocchi 2.0': “Qui è disgustoso”, disinfestazione d’emergenza nella Casa Concorrenti assaliti da misteriosi insetti volanti, scattano le pulizie generali: al GF Vip torna l’incubo degli ospiti indesiderati dopo i roditori delle passate edizioni.

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Un’improvvisa infestazione ha scosso la Casa del Grande Fratello Vip, trasformando le ultime ore in uno scenario di allarme generale. Tra panico, ipotesi contrastanti e una crescente preoccupazione tra i concorrenti, la situazione ha richiesto una disinfestazione immediata e organizzata in tutta l’area esterna e interna. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip: il caso insetti e l’ipotesi pidocchi

Tutto è iniziato quando alcuni gieffini hanno notato piccoli insetti sulle magliette e sui vestiti. Il primo a lanciare l’allarme è stato Raimondo Todaro: "Ho la t-shirt piena, ma sono strani. Sembra che volino e non saltino. Ok guardate! Questi volano", ha raccontato l’ex prof di Amici. Il dubbio è stato immediato: pidocchi, pulci o moscerini? La confusione è aumentata quando gli insetti sono stati descritti appunto come capaci di "volare", rendendo ancora più difficile identificarli. Raul Dumitras ha sintetizzato il momento con la frase:

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"Sono i pidocchi 2.0, non saltano, volano. Ci mangeranno tutti"

Grande Fratello Vip: disinfestazione e pulizia d’emergenza nella Casa

La reazione è stata immediata, con Alessandra Mussolini e Adriana Volpe tra le più attive nell’organizzazione di una soluzione drastica: i concorrenti hanno subito avviato una disinfestazione profonda della Casa, concentrandosi soprattutto su giardino, cuscini e arredi esterni. Aspirapolvere, detersivi e stracci sono stati utilizzati per cercare di eliminare ogni traccia degli insetti, che probabilmente sono riusciti a proliferare in giardino – per poi dilagare in Casa – a causa della scarsa attenzione con cui i gieffini hanno curato la pulizia dello spazio esterno. "Qui bisogna aspirare tutto, qui è disgustoso, dovevamo pensarci prima e non arrivare a questo punto – ha sbottato Alessandra – Il cuscino rosso è pieno? Allora arrivano da lì o da terra. Ma queste non sono pulci! Sono come dei piccolissimi moscerini".

Gf Vip, la Casa ‘infestata’: il precedenti coi topi

Il clima di tensione legato a ospiti indesiderati nella Casa del Grande Fratello Vip non è una novità assoluta. Nel corso delle edizioni, infatti, episodi legati alla presenza di topi e piccoli roditori hanno già creato momenti di panico tra i concorrenti. Un caso simile risale, ad esempio, all’edizione 2021, quando Gianmaria Antinolfi raccontò di essersi trovato improvvisamente davanti a un topo all’ingresso del confessionale, descrivendo l’episodio con grande stupore: "Mi ha proprio guardato. E poi ha iniziato a scappare in tutta la casa". Non si tratta però di un evento isolato. Nel 2024, alcune concorrenti come Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti avevano segnalato nuovamente la presenza di un roditore negli spazi comuni, con la regia costretta a cambiare in diverse occasioni inquadratura durante la diretta H24 per evitare di mandare in onda immagini con il topolino a passeggio indisturbato in cucina e nei pressi delle camere.

Grande Fratello Vip: prossima puntata e televoto decisivo

Mentre nel loft sono in atto grandi pulizie, l’attenzione inizia a spostarsi alla puntata del 15 maggio del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta di martedì scorso che ha decretato Lucia Ilardo terza finalista (dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini), il prossimo appuntamento sarà decisivo per il televoto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi, che eleggerà il quarto finalista (vota QUI il sondaggio di Libero Magazine) in vista dell’ormai imminente chiusura del reality, fissata per martedì 19 maggio 2026.

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