Grande Fratello Vip, l’indiscrezione sul cachet ‘monstre’ di Alessandra Mussolini. E lei si scusa con Selvaggia Nelle ultime ore si è diffuso un retroscena sulla cifra che la concorrente avrebbe ricevuto per partecipare al reality. Con una clausola molto particolare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ventiquattr’ore dentro la Casa più spiata d’Italia e Alessandra Mussolini ha già collezionato nell’ordine: una lite in diretta, un mea culpa a cena e un‘indiscrezione sul cachet clamoroso che avrebbe ricevuto. L’ex parlamentare, protagonista di un acceso faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli già nella prima puntata, si è scusata ufficialmente nel post-puntata, mentre fuori dalla Casa hanno iniziato a circolare voci incontrollate sul suo presunto compenso da capogiro (con una clausola mai vista prima). Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, il (presunto) cachet da capogiro di Alessandra Mussolini

A scuotere il web, nelle prime ore dopo il debutto del Grande Fratello Vip, è stata un’indiscrezione sorprendente lanciata dal sito Davide Maggio. Secondo quanto riportato, Alessandra Mussolini avrebbe firmato un contratto da 350mila euro per partecipare al reality, con un dettaglio tutt’altro che secondario: la cifra sarebbe garantita a prescindere dal numero di puntate trascorse nella Casa.

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Una clausola che ha immediatamente acceso il dibattito online. Nel corso degli anni, i cachet dei concorrenti del reality di Canale 5 sono sempre rimasti avvolti nel mistero: si è parlato di una base minima intorno ai mille euro settimanali, con compensi in crescita in base alla notorietà del concorrente — per Elisabetta Gregoraci, ad esempio, erano circolati numeri ben oltre i diecimila euro a settimana, mai confermati ufficialmente. Ma un compenso fisso e svincolato dalla permanenza effettiva nel programma sarebbe una novità assoluta. E rappresenterebbe uno dei contratti più vantaggiosi mai associati a un partecipante del Grande Fratello Vip.

Il che significa, in soldoni, che anche qualora Alessandra Mussolini dovesse uscire dalla Casa nelle prime settimane — per eliminazione, ritiro volontario o qualsiasi altra ragione — il suo compenso resterebbe invariato. Un accordo blindato, che solleva inevitabili domande sul peso specifico che la produzione attribuisce alla sua presenza nel cast. Va però sottolineato che al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione non confermata, né dall’entourage di Mussolini né da Mediaset.

La lite con Lucarelli e il mea culpa di Mussolini a cena

Se il gossip sul cachet tiene banco fuori dalla Casa, dentro le mura del reality è già scoppiato il primo caso. Durante la prima puntata in diretta, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli — legate da anni di tensioni pubbliche e scontri a distanza — si sono ritrovate faccia a faccia in uno dei momenti più attesi della serata. Il confronto non ha deluso le aspettative, dando vita a una lite in piena regola che ha subito fatto il giro dei social.

A sorprendere, però, è stata la reazione di Mussolini nelle ore successive. A distanza di poche ore dallo scontro, durante la prima cena con gli altri concorrenti, Alessandra è tornata sull’episodio con toni inaspettatamente riflessivi. Visibilmente amareggiata, ha raccontato di essersi sentita attaccata e di aver reagito istintivamente, ma ha ammesso senza troppi giri di parole di aver esagerato. "Ho sbagliato a rispondere e a replicare", ha confessato davanti agli altri coinquilini, aggiungendo poi una promessa: "Da questo momento voglio essere brava e moderata". Ma riuscirà davvero a non venire meno al suo giuramento?

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