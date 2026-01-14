Grande Fratello Vip, Ilary Blasi traballa e sprint a tre per il dopo Signorini: retroscena e favorita Stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice non sarebbe più in pole per la successione. Al suo posto starebbe prendendo piede il nome di una pupilla dei vertici.

Il Grande Fratello Vip, dopo l’addio choc di Alfonso Signorini, continua a navigare a vista. E così, mentre Pier Silvio Berlusconi prende tempo per decidere il futuro del reality, dietro le quinte la sfida si fa sempre più serrata per il possibile successore alla conduzione. In pole position, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe Ilary Blasi ma Veronica Gentili, molto apprezzata dai vertici per il lavoro a L’Isola dei Famosi. Ma resta forte anche il nome di Michelle Hunziker come plausibile ‘outsider’. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, la sfida a tre per il dopo Signorini

L’autosospensione di Signorini da Mediaset, dopo le inchieste e le polemiche che lo hanno travolto, ha lasciato scoperta una casella pesantissima nel prime time di Canale 5. Ufficialmente, il Grande Fratello Vip non è ancora stato messo in calendario. E lo stesso Pier Silvio, nel tradizionale incontro prenatalizio con la stampa, aveva parlato della necessità di far "riposare" il format, pur riconoscendone il peso negli ascolti serali dell’azienda.

È comunque possibile che dietro le quinte i vertici Mediaset siano già al lavoro. Se il Gf Vip si farà, una decisione andrà presa al più presto sul sostituto di Signorini alla conduzione. E a quanto pare i nomi che circolano sono principalmente tre: Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Veronica Gentili. La prima conosce il mondo dei reality come pochi, avendo guidato diverse edizioni del Grande Fratello in passato. E per questo è considerata la favorita. La seconda è invece un volto popolare e trasversale, abituata a passare dal varietà al people show, con una presenza che rassicura sia inserzionisti che telespettatori. Quanto alla Gentili, nelle ultime ore sembra aver scalato la classifica delle preferenze, fino a insidiare addirittura la posizione della Blasi.

Perché Veronica Gentili piace ai vertici Mediaset

Gentili è reduce dalla conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, dove, pur con ascolti non travolgenti, ha convinto i vertici per il suo stile asciutto, diretto, quasi giornalistico. Pier Silvio Berlusconi in più occasioni ha lasciato intendere di voler ‘ripulire’ il marchio Grande Fratello da quell’eccesso di trash che negli ultimi anni lo ha appesantito. Quindi una conduzione più rigorosa, capace di tenere il timone con più serietà, potrebbe essere la scelta giusta.

In più, il fatto che L’Isola non sia prevista in palinsesto per la primavera libera di fatto Gentili da altri impegni. Per lei resterebbe in piedi solo la conduzione de Le Iene, compatibile con un prime time a cadenza settimanale come quello del GF Vip. E anche per questo motivo il suo profilo sta prendendo quota nelle ultime ore. Ma la parole finale dipenderà solo da chi siede al vertice.

