Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si prende la prima puntata. La frecciata a Totti manda i social in delirio: "Vedi cosa vuoi fare" Il ritorno di Ilary Blasi convince il pubblico: sui social piovono elogi per la sua spontaneità e per le battute, compresa quella rivolta a Totti con l'assist di Selvaggia Lucarelli

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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La prima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato un’impressione piuttosto netta sui social: a prendersi la scena, ancora prima delle dinamiche nella Casa, è stata Ilary Blasi. Il ritorno della conduttrice al timone del reality ha infatti raccolto una valanga di commenti positivi, con il pubblico che ha particolarmente apprezzato una versione di Ilary più presente, spontanea e centrata del solito. A colpire è stata soprattutto la sua capacità di giocare con l’ironia senza sembrare fuori fuoco. Diversi utenti hanno sottolineato come sia apparsa più sciolta, meno "scazzata" e decisamente a suo agio nel ruolo. Una sensazione che ha trasformato rapidamente la conduttrice nella protagonista assoluta della serata.

Ilary Blasi, la frecciata a Totti diventa subito virale

Il momento destinato inevitabilmente a incendiare i social è arrivato all’inizio della puntata. Ilary ha ricordato di essere entrata nella precedente edizione ancora sposata e, nel giro di pochi mesi, di aver divorziato e di essersi nuovamente sposata. Un dettaglio che, complice l’assist di Selvaggia Lucarelli, ha spalancato la porta a una frecciata indirizzata a Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il riferimento era alla dedica pubblicata dalla coppia in occasione del proprio anniversario, la cui data è finita al centro dell’attenzione anche per la coincidenza con il matrimonio celebrato da Ilary e Bastian Muller. Una battuta, qualche sorrisetto e il gioco era fatto: sui social il momento è stato subito ripreso e commentato. La sensazione è stata quindi quella di una Ilary sempre più libera di giocare con il proprio personaggio e con la propria storia, senza sottrarsi alle stoccate e anzi utilizzandole a proprio vantaggio.

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"Vedi cosa vuoi fare": il pubblico lancia l’appello a Ilary

Oltre alle battute, c’è un altro elemento che ha fatto rumore: l’entusiasmo per questa nuova edizione. Tra i commenti è comparso anche un appello diretto alla conduttrice: "Vedi cosa vuoi fare". Il senso era piuttosto chiaro: viste le premesse, il pubblico sembra già aspettarsi una stagione movimentata e chiede a Ilary di non permettere che qualcosa finisca per rovinarla. Gli ingredienti per permettere al reality di risorgere dopo anni di edizioni fortemente discusse, ci sono tutti. Insomma, se la prima puntata doveva servire a presentare il nuovo Gf Vip, almeno sui social ha prodotto un effetto collaterale piuttosto evidente: la vera protagonista è stata Ilary Blasi. Ironica, pungente e apparentemente più centrata, ha riconquistato il pubblico proprio nel momento in cui il reality aveva bisogno di una personalità forte al comando.

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