Simone Annichiarico rompe il silenzio dopo la squalifica al Gf Vip: "Bruttissimo esempio". L'appello di Ilary Blasi per il ritorno in Casa Dopo la squalifica per la bestemmia pronunciata nella Casa, Simone Annichiarico torna in diretta al Grande Fratello Vip e racconta la sua versione dei fatti

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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L’uscita di Simone Annichiarico dal Grande Fratello Vip ha fatto discutere ancora prima che lui potesse dire la sua. Una bestemmia pronunciata sottovoce nella Casa, quasi sfuggita ai microfoni, gli è costata l’esperienza nel reality. La decisione ha immediatamente acceso il dibattito sui social, tra chi considera la squalifica inevitabile e chi, invece, ritiene sproporzionata la punizione rispetto a quanto accaduto. Tra i commenti più netti anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha definito l’eliminazione una sorta di "recensione negativa del Creatore". Proprio questa sera Simone è tornato al Grande Fratello Vip per affrontare pubblicamente quanto successo.

Grande Fratello Vip: le parole di Simone Annichiarico dopo la squalifica

Dopo giorni di polemiche, meme e discussioni sulla sua squalifica, l’ex concorrente ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti direttamente in studio. Davanti a Ilary Blasi e agli opinionisti, Annichiarico ha parlato dell’episodio che gli è costato il reality e delle conseguenze che ha avuto sulla sua esperienza nella Casa, dopo aver trascorso le ultime 24 ore isolato in albergo. Prima, però, la conduttrice ha avvisato i concorrenti: avrebbero potuto ascoltare le parole dell’ex compagno. "Sono triste e amareggiato, ma sono qui": Simone ha esordito così, per poi scusarsi con il pubblico, gli autori e i suoi compagni. "Sdoganare questa cosa in televisione è l’ultima spiaggia. Un vuoto sinaptico. Non so come è uscita e mi sono sentito tradito da me stesso. Avevo mille paure prima di entrare, mi è costato molto".

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Simone Annichiarico al Gf Vip: "Un bruttissimo esempio"

Annichiarico ha definito "un bruttissimo esempio" quanto pronunciato nella Casa, scusandosi anche con la sua baby-sitter storica che, ha raccontato, non lo ha mai ascoltato pronunciare parole simili. Simone ha poi attribuito l’episodio al contesto e alla mancanza di sonno, scusandosi ancora per l’espressione utilizzata. Sia Ilary Blasi che le opinioniste hanno ribadito a Simone quanto abbiano visto buona fede nel suo atteggiamento e quanto il pubblico si sia affezionato a lui in questi pochi giorni. Buonamici ha poi auspicato per lui una seconda occasione: "Non so come e quando, ma spero arriverà", ha detto la giornalista. Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto di essersi affezionata ad Annichiarico: "So che hai commesso un errore, ma che non sei quell’errore". La conduttrice ha poi mostrato a Simone una clip con le reazioni dispiaciute dei suoi compagni dopo la squalifica. Lacrime e la promessa di riabbracciarsi quanto prima. Ilary Blasi lo ha poi congedato ufficializzando la decisione della produzione. Ha poi promesso ad Annichiarico che inoltrerà al Grande Fratello una richiesta per provare a farlo rientrare, prossimamente, anche solo per salutare gli inquilini come meritano.

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