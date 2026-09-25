Simone Annichiarico rompe il silenzio dopo la squalifica al Gf Vip: "Bruttissimo esempio". L'appello di Ilary Blasi per il ritorno in Casa
Dopo la squalifica per la bestemmia pronunciata nella Casa, Simone Annichiarico torna in diretta al Grande Fratello Vip e racconta la sua versione dei fatti
L’uscita di Simone Annichiarico dal Grande Fratello Vip ha fatto discutere ancora prima che lui potesse dire la sua. Una bestemmia pronunciata sottovoce nella Casa, quasi sfuggita ai microfoni, gli è costata l’esperienza nel reality. La decisione ha immediatamente acceso il dibattito sui social, tra chi considera la squalifica inevitabile e chi, invece, ritiene sproporzionata la punizione rispetto a quanto accaduto. Tra i commenti più netti anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha definito l’eliminazione una sorta di "recensione negativa del Creatore". Proprio questa sera Simone è tornato al Grande Fratello Vip per affrontare pubblicamente quanto successo.
Grande Fratello Vip: le parole di Simone Annichiarico dopo la squalifica
Dopo giorni di polemiche, meme e discussioni sulla sua squalifica, l’ex concorrente ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti direttamente in studio. Davanti a Ilary Blasi e agli opinionisti, Annichiarico ha parlato dell’episodio che gli è costato il reality e delle conseguenze che ha avuto sulla sua esperienza nella Casa, dopo aver trascorso le ultime 24 ore isolato in albergo. Prima, però, la conduttrice ha avvisato i concorrenti: avrebbero potuto ascoltare le parole dell’ex compagno. "Sono triste e amareggiato, ma sono qui": Simone ha esordito così, per poi scusarsi con il pubblico, gli autori e i suoi compagni. "Sdoganare questa cosa in televisione è l’ultima spiaggia. Un vuoto sinaptico. Non so come è uscita e mi sono sentito tradito da me stesso. Avevo mille paure prima di entrare, mi è costato molto".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Simone Annichiarico al Gf Vip: "Un bruttissimo esempio"
Annichiarico ha definito "un bruttissimo esempio" quanto pronunciato nella Casa, scusandosi anche con la sua baby-sitter storica che, ha raccontato, non lo ha mai ascoltato pronunciare parole simili. Simone ha poi attribuito l’episodio al contesto e alla mancanza di sonno, scusandosi ancora per l’espressione utilizzata. Sia Ilary Blasi che le opinioniste hanno ribadito a Simone quanto abbiano visto buona fede nel suo atteggiamento e quanto il pubblico si sia affezionato a lui in questi pochi giorni. Buonamici ha poi auspicato per lui una seconda occasione: "Non so come e quando, ma spero arriverà", ha detto la giornalista. Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto di essersi affezionata ad Annichiarico: "So che hai commesso un errore, ma che non sei quell’errore". La conduttrice ha poi mostrato a Simone una clip con le reazioni dispiaciute dei suoi compagni dopo la squalifica. Lacrime e la promessa di riabbracciarsi quanto prima. Ilary Blasi lo ha poi congedato ufficializzando la decisione della produzione. Ha poi promesso ad Annichiarico che inoltrerà al Grande Fratello una richiesta per provare a farlo rientrare, prossimamente, anche solo per salutare gli inquilini come meritano.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 settembre: il ritorno in studio di Simone Annicchiarico e il ricordo di Taricone. Cosa vedremo stasera
Nella quarta puntata di stasera spazio al recap delle liti e ai risultati del televo...
Grande Fratello Vip, pagelle: Simone Annichiarico rivelazione (8), Andreas Muller bello senz'anima (5) e Megan Ria doppia faccia (3)
Annichiarico è la sorpresa che non ti aspetti, Muller sembra avere poco da dire e Me...
Selvaggia Lucarelli, perché non era al matrimonio di Ilary Blasi: “Se mi avesse invitata…”. Il motivo svelato
L’opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza sul mancato invito alle noz...
Grande Fratello Vip, debutto esplosivo: Ilary Blasi asfalta Totti e Noemi, Lucarelli carica a pallettoni. Ingressi e primi nominati
Il reality è tornato su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici ...
Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli svela il dettaglio (segreto) sulle nozze con Bastian Muller: “Ecco quanti invitati ci saranno”. Ma è mistero sulla sua presenza
L'ex giurata di Ballando con le Stelle ha rivelato nella sua newsletter un particola...
Ilary Blasi scatenata a Verissimo: "Il matrimonio con Bastian? Mi sono emozionata quando ho visto che piangevate tutti. Tu Silvia mi hai fatto fare un figurone. Chanel mamma giovane? Ma resta single, viaggia, divertiti!"
La conduttrice del GF Vip è un fiume in piena, tra battute, frecciatine e autoironia...
Ilary Blasi pubblica il video delle pre nozze: il ruolo speciale di Silvia Toffanin e il commento tenero di Selvaggia Lucarelli
La conduttrice ha condiviso sui social le immagini più emozionanti delle nozze: dall...
"Ci sarà anche lui": l'invitato a sorpresa al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
Nozze blindatissime e invitati vip alle nozze di Ilary e Bastian