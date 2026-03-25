Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e l’incubo The Couple (con chiusura): perché nelle prossime 2 puntate rischia il tracollo Il reality show di Canale 5 si trova davanti a una doppia sfida complicatissima negli ascolti tv contro Antonella Clerici e l’Italia: la crisi è vicina

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP rischia grosso. Il reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, si trova davanti a un calendario complicatissimo negli ascolti tv e le prossime due puntate potrebbero essere decisive per il futuro del programma. Il GF Vip sfiderà infatti Antonella Clerici e la finale di The Voice Generations prima e i playoff valevoli l’accesso ai Mondiali dell’Italia del calcio poi; una doppia sfida difficile che potrebbe costare il tracollo definitivo. Per Ilary torna a fare paura lo spetto della chiusura anticipata, proprio come accaduto nella sua ultima esperienza in un reality lo scorso anno con The Couple. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Grande Fratello VIP 2026, la missione impossibile delle prossime puntate

Dopo una partenza da incubo (il debutto è stata la première meno vista di sempre e la seconda puntata ha ‘smarrito’ quasi mezzo milione di spettatori) la terza diretta stagionale non è riuscita risalire negli ascolti tv e salvare il Grande Fratello VIP dalla crisi. La puntata di ieri non è andata oltre il 15,3% di share, ma il vero allarme è la doppia sfida che attende Ilary Blasi e i ‘vipponi’ a breve. Nei prossimi due appuntamenti, infatti, il GF Vip si ritroverà in due prime serate quasi proibitive. Venerdì ci sarà la concorrenza di Antonella Clerici e l’ultima puntata di The Voice, che potrà contare sul tipico boost di spettatori in trepida attesa per la finale di un talent. Lunedì 30 marzo 2026, invece, ci potrebbe essere una missione impossibile; se la Nazionale dell’Italia dovesse vincere domani con l’Irlanda del Nord, infatti, giocherà proprio lunedì la finale dei playoff contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Una partita decisiva per l’accesso ai Mondiali che – anche e soprattutto considerato il ‘digiuno’ azzurro, fuori dalla competizione nelle ultime due edizioni – catalizzerebbe tutti gli ascolti.

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Ascolti a picco, Ilary Blasi rischia la chiusura (come The Couple)

Il futuro del Grande Fratello VIP, dunque, al momento è tutt’altro che roseo e Ilary Blasi sarà chiamata all’impresa per risalire nei dati Auditel nelle prossime puntate. L’obiettivo, ovviamente, è quello di scongiurare lo scenario peggiore: la chiusura anticipata. La crisi d’ascolti ha messo in allarme i vertici Mediaset e, stando ad alcune indiscrezioni, il programma potrebbe fare la ‘fine’ di The Couple. L’ultima esperienza di Ilary Blasi al timone di un reality è stata infatti un flop e certamente la conduttrice non vuole ripetersi, ma i numeri (e soprattutto l’andamento) delle prime puntate non furono così lontani da quelli del GF Vip. Di seguito i risultati delle prime tre dirette del reality di Canale 5:

Puntata del 17 marzo 2026 – 2.146.000 spettatori ( 18,36% di share)

– 2.146.000 spettatori ( di share) Puntata del 20 marzo 2026 – 672.000 ( 14,30% di share)

– 672.000 ( di share) Puntata del 24 marzo 2026 – 813.000 (15,32% di share)

Questi invece i numeri che fecero segnare le prime tre puntate di The Couple:

Puntata del 7 aprile 2025 – 2.234.000 ( 18,55% di share)

– 2.234.000 ( di share) Puntata del 14 aprile 2025 – 1.557.000 ( 13% di share)

– 1.557.000 ( di share) Puntata del 28 aprile 2025 – 1.328.000 (10,89% di share)

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