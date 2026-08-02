Grande Fratello Vip, la mossa folle di Ilary Blasi: nel mirino la popstar internazionale diventata un fenomeno anche in Italia L'indiscrezione scuote il web: la cantante brasiliana, icona degli anni '80 e protagonista di meme virali, potrebbe entrare nella Casa più spiata d'Italia

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

CONDIVIDI

Ilary Blasi avrebbe messo nel mirino un nome decisamente fuori dagli schemi per il prossimo Grande Fratello Vip: Gretchen, cantante e icona televisiva brasiliana diventata negli anni una vera leggenda della cultura pop. La notizia, ancora tutta da confermare, ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli appassionati del reality, soprattutto sui social, dove il possibile ingresso della "Rainha do Bumbum" viene già visto come un colpo capace di cambiare completamente il tono della nuova edizione. "Se questa cosa va in porto, qui scoppia il delirio", è uno dei commenti che rimbalza maggiormente tra gli utenti di X, a testimonianza della curiosità per un’operazione che avrebbe un sapore molto diverso rispetto ai cast tradizionali del passato. Dopo anni di reality più orientati al gossip italiano, Ilary Blasi sembrerebbe voler spingere il suo Grande Fratello Vip verso una dimensione ancora più internazionale e imprevedibile. L’obiettivo? Creare una Casa dove il personaggio, prima ancora della storia personale, diventi il vero spettacolo.

Chi è Gretchen, la cantante brasiliana diventata una meme queen anche in Italia

Gretchen, nome d’arte di Maria Odete Brito de Miranda de Souza, è una delle figure più riconoscibili dello spettacolo brasiliano. La sua popolarità esplode tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 grazie alla musica pop-dance e a brani diventati cult come Freak Le Boom Boom, Conga, Conga, Conga e Melô do Piripiri. Soprannominata "Rainha do Bumbum", nel corso della sua carriera è stata cantante, ballerina, attrice, imprenditrice e volto televisivo, arrivando a vendere milioni di dischi e partecipando a diversi reality brasiliani, tra cui A Fazenda. Il motivo per cui oggi Gretchen è conosciutissima anche da un pubblico più giovane non è soltanto la sua carriera musicale. Il web l’ha trasformata in una vera icona dei meme. Le sue espressioni esagerate, le reazioni teatrali e gli innumerevoli momenti televisivi hanno dato vita a una quantità enorme di GIF e immagini virali. In Brasile il suo volto è diventato quasi un "linguaggio" dei social: una reazione di Gretchen può significare stupore, ironia, approvazione o incredulità. Anche su X, soprattutto tra gli utenti italiani più attenti alla cultura pop internazionale, il suo immaginario è diventato sempre più riconoscibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Grande Fratello Vip secondo Ilary: più pop, più internazionale e meno prevedibile

L’eventuale arrivo di Gretchen rappresenterebbe perfettamente quella che sembra essere la nuova direzione voluta da Ilary Blasi: un Grande Fratello Vip più vicino alla cultura internet, ai personaggi virali e ai protagonisti capaci di generare conversazioni fuori dalla Casa. Accanto ai rumors su altri possibili concorrenti, tra cui volti già noti al pubblico italiano come Rocco Casalino o alcuni protagonisti di Temptation Island, il nome di Gretchen avrebbe il sapore della sorpresa internazionale. La conduttrice potrebbe quindi puntare su un mix di nostalgia, trash intelligente e fenomeni social, trasformando il reality in una grande arena pop dove ogni ingresso possa diventare immediatamente un evento. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma una cosa è certa: se davvero Gretchen varcasse la porta rossa, il Grande Fratello Vip avrebbe già trovato uno dei suoi personaggi più discussi prima ancora dell’inizio.

Potrebbe interessarti anche