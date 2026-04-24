Grande Fratello Vip, Ilary Blasi conquista nuove puntate: il nuovo calendario (allungato) e la data della finale Il reality allunga la corsa verso la fine e cambia completamente ritmo: nuove puntate e una finale ormai fissata che riscrive il calendario.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane in cui il destino del programma sembrava già scritto, con risultati non così soddisfacenti, arriva una svolta che cambia completamente lo scenario e, soprattutto, le aspettative del pubblico: il Grande Fratello Vip non solo continuerà, ma lo farà con un calendario più fitto e con una finale che slitta ufficialmente più avanti rispetto a quanto previsto inizialmente.

Grande Fratello VIP prolungato: una scelta che cambia tutto

La notizia più rilevante, quella che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan, riguarda la decisione di Mediaset di allungare l’edizione attualmente in corso. Una scelta che non è passata inosservata e che è destinata ad avere un impatto significativo sul palinsesto televisivo delle prossime settimane. Secondo quanto anticipato da Dagospia, infatti, "Mediaset ha deciso di allungare l’edizione in corso del "Grande Fratello" facendo slittare la finale a martedì 19 maggio". Una comunicazione che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare direttamente durante una delle puntate, Ilary Blasi dovrebbe entrare in Casa per sorprendere i concorrenti con la notizia. Il prolungamento non rappresenta soltanto qualche giorno in più all’interno della Casa, ma comporta una vera e propria riorganizzazione dell’intero percorso verso la finale.

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Il GF Vip guadagna nuove puntate e raddoppi settimanali

Il cambiamento più evidente riguarda proprio la programmazione. Se fino a poco tempo fa sembrava che il doppio appuntamento settimanale fosse destinato a concludersi, la realtà si è rivelata ben diversa. Ancora una volta, infatti, i piani sono stati modificati e il reality continuerà a occupare due serate a settimana in momenti chiave di questa chiusura di edizione. I raddoppi settimanali permettono di accelerare le dinamiche di gioco, aumentare le tensioni e dare spazio a un numero maggiore di confronti, strategie e colpi di scena. Le nuove date confermano chiaramente questa direzione, con un calendario che accompagna il pubblico passo dopo passo fino all’atto conclusivo.

Ecco, nel dettaglio, la programmazione aggiornata fino alla finale:

Martedì 28 aprile

Martedì 5 maggio

Venerdì 8 maggio

Martedì 12 maggio

Venerdì 15 maggio (la semifinale)

Martedì 19 maggio (la finale)

La finale del 19 maggio: una data da segnare in calendario

Se inizialmente si trattava soltanto di voci, ora la data della finale è diventata sempre più concreta, al punto da essere già indicata in diverse guide televisive. Martedì 19 maggio rappresenta dunque il traguardo ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip, una data che segna la conclusione di un percorso più lungo del previsto. Sembra che la macchina organizzativa sia stata ormai ricalibrata, ora i concorrenti si trovano a dover gestire energie, alleanze e tensioni per un periodo più lungo, mentre il pubblico ha più tempo per osservare, giudicare e cambiare idea.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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