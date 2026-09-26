Grande Fratello Vip, il regolamento diventa un caso: "Due pesi e due misure". Sui social è bufera, Blasi e la produzione nel mirino Il pubblico si spacca sull’ipotesi di un nuovo ingresso nella Casa: c’è chi parla di "due pesi e due misure" e chi invece ritiene che una squalifica non debba significare l'esclusione dal mondo dello spettacolo

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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La squalifica di Simone Annichiarico sembrava aver chiuso definitivamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Poi è arrivata la richiesta di Ilary Blasi di poterlo far rientrare, almeno per un momento, nella Casa per abbracciare i concorrenti. E adesso l’ipotesi di una sua nuova apparizione nelle prossime settimane cambia completamente la prospettiva. Il pubblico social, infatti, non sembra avere una posizione unica: c’è chi vorrebbe rivederlo subito e chi considera questa possibilità un problema di coerenza con le regole del reality.

Gf Vip, il possibile rientro di Annichiarico divide il pubblico

Da una parte ci sono gli spettatori che non vogliono trasformare una squalifica in una sorta di esilio televisivo. La posizione è abbastanza chiara: Simone Annichiarico ha sbagliato, ha pagato con l’esclusione dal gioco, si è scusato e non dovrebbe essere "squalificato dal mondo". Tra i commenti circola anche l’idea di un rientro da ospite, magari con un nuovo accordo, proprio per separare la punizione prevista dal regolamento dalla possibilità di concedergli un ultimo momento con gli altri concorrenti. Dall’altra parte, però, c’è chi non accetta l’idea di una porta lasciata socchiusa. Se la bestemmia ha comportato una squalifica, sostengono diversi utenti, il provvedimento dovrebbe avere un significato preciso e valere indipendentemente dal concorrente coinvolto. Torna dunque con forza il tema dei "due pesi e due misure". Alcuni utenti hanno ricordato anche precedenti episodi avvenuti nelle passate edizioni, sostenendo che non sempre comportamenti analoghi avrebbero prodotto conseguenze identiche. Si tratta di confronti e interpretazioni degli spettatori, ma il risultato sui social è evidente: la questione non riguarda più soltanto Simone.

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"Il regolamento deve essere lo stesso per tutti": la bufera coinvolge Ilary Blasi e produzione

Il vero bersaglio della discussione, infatti, sono diventati anche Ilary Blasi, gli autori e la produzione. La domanda che serpeggia online è semplice: se Annichiarico viene squalificato, che senso ha parlare subito dopo di una seconda possibilità? Qualcuno teme quello che definisce un vero e proprio "contentino": non perché Simone debba essere escluso dalla televisione, ma perché un eventuale ritorno nella Casa rischierebbe di rendere meno netto il provvedimento appena preso. Altri, invece, ritengono che il regolamento possa essere rispettato anche senza trattare la squalifica come una condanna definitiva. E così la vicenda si è trasformata in qualcosa di più grande della stessa bestemmia. Il punto adesso è capire dove finisce la squalifica e dove comincia la seconda chance. Perché sui social la domanda non è soltanto se Simone debba tornare: è se, nel caso in cui accada, la produzione riuscirà a spiegare perché questa volta la regola può avere un’eccezione.

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