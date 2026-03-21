Grande Fratello Vip, anche Francesca Manzini crolla: allarme maxi-esodo dopo il flop d'ascolti Tra sfoghi, tensioni e ascolti deludenti, nella Casa del Gf Vip emergono i primi ripensamenti: da Francesca Manzini ad Adriana Volpe, il reality rischia di perdere le sue stelle.

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Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

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Le prime settimane del Grande Fratello Vip 2026 stanno mettendo a dura prova anche i concorrenti più navigati. Tra tensioni, scontri e le prime dinamiche che spingono i protagonisti a esporsi emotivamente, iniziano a emergere i primi segnali di insofferenza. Non è più solo gioco o strategia: qualcuno comincia a chiedersi se abbia fatto la scelta giusta. A far rumore sono soprattutto certe dichiarazioni che, più che semplici sfoghi, suonano come veri e propri campanelli d’allarme per gli autori del reality, che dopo appena una settimana già rischiano di perdere alcuni dei vip su cui avevano puntato.

Gf Vip, il rimpianto di Francesca Manzini: "Stavo così bene da Del Debbio"

Al centro dell’attenzione c’è Francesca Manzini, imitatrice e volto noto di Striscia la Notizia, che nelle ore successive alla seconda puntata del Gf VIp (QUI le pagelle) si è lasciata andare a uno sfogo destinato a far discutere. "Stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio a parlare di cose serie: cultura, informazione, società, costume, politica", ha detto in giardino, lontana dagli altri concorrenti. Il riferimento era rivolto alle sue apparizioni frequenti nei salotti televisivi di Quarto Grado e Dritto e Rovescio, due dei programmi più popolari di Rete 4 in cui Francesca viene spesso invitata come opinionista. Una frase che può sembrare ironica, in perfetto stile Manzini, ma che lascia intravedere anche un possibile fondo di verità.

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La sensazione è che la conduttrice faccia fatica a riconoscersi in un contesto dove le dinamiche personali e i conflitti prendono il sopravvento su tutto il resto. Il suo percorso artistico, costruito tra satira, radio e televisione, sembra entrare in contrasto con un format che, per certi versi, appiattisce il talento e punta tutto sulle reazioni emotive dei concorrenti. Dopo lo scontro in diretta con Renato Biancardi, che l’ha definita "fake", la frustrazione è apparsa evidente: "Esprimo un concetto, ma non si può ascoltare il concetto". Parole che suonano come una presa di distanza da un gioco che, forse, sente sempre più lontano.

Grande Fratello Vip, anche Adriana Volpe cede

Quello di Francesca Manzini non è un caso isolato. Anche Adriana Volpe ha mostrato un momento di forte fragilità, lasciandosi andare la scorsa notte a uno sfogo che non lascia spazio a interpretazioni: "Vorrei tanto essere a casa adesso! Voglio andare a casa. Sto proprio male adesso. Devo ripartire da qui, perché non ce la faccio. Basta, io non ho più senso qui". Parole pesanti, arrivate dopo tensioni e chiarimenti emotivi all’interno della Casa con la nemica/amica Antonella Elia, che raccontano un disagio crescente.

Allarme ascolti e rischio chiusura

Intanto, fuori dalla Casa, i numeri non aiutano. Le prime due puntate del GF Vip 2026 hanno registrato ascolti nettamente al di sotto le aspettative, alimentando dubbi sul futuro del programma. Il kick-off di mercoledì scorso, infatti, ha raccolto appena il 18,4% di share, un dato deludente abbastanza deludente soprattutto considerata la grancassa mediatica che ha accompagnato la partenza del Gf Vip targato Ilary Blasi. Peggio ancora è andata la seconda puntata, che ha chiuso con una media del 14.3% di share (con 1.672.000 spettatori), lontanissima da The Voice Generations (23.2%). Il pubblico appare freddino, dunque, mentre all’interno del reality l’atmosfera si fa sempre più complicata. Tra malumori, scontri e primi segnali di pentimento, prende piede un’ipotesi fino a poco tempo fa impensabile: quella di una chiusura anticipata del Grande Fratello Vip. Il reality, nato per intrattenere, rischia così di trasformarsi in una prova emotiva difficile da sostenere, anche per chi pensava di essere pronto a tutto.

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