Grande Fratello Vip: "Hunziker e Ilary Blasi in coppia", svolta choc dopo la bufera Signorini

Il Grande Fratello Vip potrebbe essere a un passo da una svolta clamorosa. Stando agli ultimi rumor che circolano online, dopo la bufera che ha travolto Alfonso Signorini potrebbero subentrare due conduttrici di punta al suo posto. Si tratterebbe di Ilary Blasi e Michelle Hunziker, coppia inedita ma potenzialmente esplosiva. Ma ancora non giungono conferme definitive dai vertici Mediaset. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, l’indiscrezione choc su Ilary Blasi e Michelle Hunziker

A lanciare l’ipotesi è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha parlato di una probabilità altissima di vedere al GF Vip la coppia Hunziker-Blasi. Al "99,9% pare che alla conduzione del GF VIP ci saranno llary Blasi insieme a Michelle Hunziker", ha scritto la Marzano nelle scorse ore. Si tratterebbe di una doppia conduzione inedita per il reality di Canale 5: due volti molto popolari, con una lunga esperienza tra prime serate e show d’intrattenimento, chiamati a raccogliere un’eredità pesante in un momento delicatissimo per il ‘brand’.

Va sottolineato, però, che al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione del GF Vip. Le voci parlano di un progetto in valutazione, con diverse opzioni sul tavolo. Insomma tutto resta in bilico.

La bufera su Signorini e le riflessioni di Mediaset

Lo scenario di un cambio alla conduzione arriva sullo sfondo delle pesanti accuse rivolte ad Alfonso Signorini da Fabrizio Corona, all’interno del suo format "Falsissimo". L’ex paparazzo ha parlato di un presunto ‘sistema Signorini’, sostenendo che l’accesso al cast del Grande Fratello, negli anni, sarebbe stato condizionato da rapporti personali e messaggi privati a sfondo intimo con alcuni candidati. Nessuna delle accuse di Corona è al momento stata confermata, ma il polverone è bastato a mettere sulla graticola Signorini e il suo futuro in Mediaset.

Il conduttore, per adesso, ha scelto di non replicare nel merito, limitandosi a far sapere di aver affidato la questione ai propri legali. Intanto dietro le quinte, in casa Mediaset, potrebbero essere già avvenute riunioni urgenti per valutare l’impatto mediatico del ‘caso Signorini’ sul futuro del GF Vip. L’entrata in scena del duo Hunziker-Blasi, insomma, non è affatto un’utopia. Una decisione definitiva sul futuro della conduzione potrebbe arrivare tra fine 2025 e inizio 2026, in modo da permettere al team autorale di lavorare con tempi congrui sulla nuova edizione Vip. Ma l’ultima parola sulla questione la avremo soltanto da fonti ufficiali Mediaset.

