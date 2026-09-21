Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi fa coming out prima di entrare in Casa: "Ho avuto relazioni anche con delle ragazze" La concorrente ha raccontato per la prima volta in modo così diretto una parte della sua vita sentimentale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Prima ancora di entrare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi ha scelto di condividere un aspetto della propria vita privata che fino a questo momento aveva raccontato soltanto in parte. Il coming out è arrivato il 12 settembre, durante l’ospitata insieme alla sorella Silvia nel programma radiofonico Up & Down di Paolo Ruffini su Radio 24, all’interno di una conversazione partita in maniera piuttosto scherzosa.

Giulia Provvedi e il coming out arrivato prima della Casa del Grande Fratello VIP

Il tema iniziale era infatti quello dei baci tra fratelli e sorelle, ma il discorso ha portato Giulia a parlare delle proprie esperienze sentimentali. Senza trasformare la confessione in un momento particolarmente costruito, la concorrente ha raccontato con grande naturalezza: "Preferisco baciare… Ho avuto, voglio dire, relazioni, posso dirlo, tanto non ci sono segreti, anche con delle ragazze. Io perché devo dire… Sono una ragazza libera!".

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Una libertà sentimentale già nota

Giulia ha poi continuato a parlare dell’argomento mantenendo il tono ironico della conversazione, precisando: "Quindi sono stata libera in tutti i versi, però non con mia sorella, posso dirvi la verità? Cioè, ho scelto altre donne che non fossero… non avessero il nome di mia sorella".

Il riferimento alle relazioni con altre donne, dunque, non è stato presentato come l’annuncio di una nuova storia né come un cambiamento della sua situazione sentimentale attuale. Giulia ha semplicemente raccontato di aver vissuto anche questo tipo di esperienza e di aver sempre avuto un approccio libero all’amore. Del resto, già nel 2022, rispondendo a una domanda ricevuta sui social, aveva scritto: "Ho sempre detto che l’amore non ha genere".

La sua vita sentimentale oggi e l’arrivo nella Casa del GF VIP

Il racconto assume un significato particolare anche perché Giulia è attualmente legata ad Andrea Riso, relazione iniziata nel 2023 dopo la storia con Pierluigi Gollini. La coppia ha mantenuto una certa riservatezza, anche se la loro relazione è stata resa pubblica attraverso alcune apparizioni e fotografie insieme. Proprio durante i primi giorni nella Casa, Giulia ha avuto modo di parlare con gli altri concorrenti anche della propria vita privata, tornando inevitabilmente su alcune delle esperienze sentimentali che hanno segnato gli ultimi anni.

Questa volta, però, la sua esperienza televisiva ha una caratteristica completamente nuova. Giulia è tornata infatti nella Casa del Grande Fratello Vip da sola, dopo aver partecipato all’edizione del 2018 insieme alla gemella Silvia. Per le due sorelle, la televisione era iniziata nel 2012 con X Factor, dove si erano presentate come Le Donatella, per poi proseguire con esperienze come L’Isola dei Famosi, Dance Dance Dance, All Together Now e Tale e Quale Show, oltre al film La California. L’ingresso di Giulia senza la sorella accanto rappresenta quindi anche un momento di maggiore esposizione personale. E il racconto fatto poco prima di varcare la Porta Rossa aggiunge un elemento inedito alla sua storia.

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