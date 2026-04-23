GF Vip e la gaffe epocale dei gieffini: "Bastian Muller è il personal trainer di Ilary Blasi", la regia stacca tutto Tra battute, equivoci e cambi di inquadratura sospetti, i gieffini si lasciano andare a una serie di scivoloni sul futuro marito della conduttrice, servendoci il momento più iconico di questa edizione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, uno dei momenti più leggeri e apparentemente innocui si è trasformato, nel giro di poche ore, in un piccolo caso televisivo. Tutto è nato da uno scambio ironico in studio, ma è stato ciò che è accaduto dopo, lontano dalle luci principali, a catturare davvero l’attenzione del pubblico e degli spettatori più attenti.

Grande Fratello VIP: il gioco dei tarocchi e la battuta in studio

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, le opinioniste hanno coinvolto la conduttrice in un gioco con dei tarocchi particolari. Proprio in quel contesto è arrivata la frecciatina destinata a far discutere, quando Selvaggia Lucarelli, guardando Ilary Blasi, ha detto: "Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta". Una battuta che facevo esplicito riferimento alla proposta fatta da Bastian Muller alla conduttrice, e che ha provocato una risata immediata e spontanea, seguita da una replica altrettanto pungente: "Pure te, anche tu, non ci provare, sei recidiva come me, fai la furba e ti risposi". Uno scambio che ha subito acceso la curiosità tra i concorrenti della Casa.

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GF Vip: i commenti notturni e la prima gaffe di Renato Biancardi

Terminata la puntata, come spesso accade, i gieffini si sono ritrovati a commentare quanto visto. In cucina, tra chiacchiere informali e considerazioni a caldo, il discorso è inevitabilmente finito sul matrimonio della conduttrice. A riaprire il tema è stato Renato Biancardi: "Bellissima la carta del Recidivo per il fatto che lei si sposa. Ma quindi è tutto vero". Subito dopo è arrivata la risposta di Lucia Ilardo, che sembrava apparentemente più informata: "Certo che si sposano. Io ho visto tutto sui social. Lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Le ha regalato un bell’anello, un brillocco. Chi è lui? Un bel tedesco". Fin qui tutto regolare, ma pochi istanti dopo è arrivata la prima vera scivolata, ad opera di Renato: "Vero, lui se non sbaglio è il suo personal trainer. Mi pare di sì, è il personal trainer di cui si parlava". Una gaffe evidente, nata probabilmente da una confusione tra diverse vicende di gossip, come quella che voleva la conduttrice legata al personal trainer italiano Cristiano Iavino, mentre era ancora impegnata con Totti. A rendere il momento ancora più curioso è stato l’intervento della regia del Grande Fratello Vip, che proprio in quel preciso istante ha deciso di cambiare inquadratura, spostando l’attenzione altrove e interrompendo di fatto il flusso del discorso.

La seconda gaffe

La situazione, però, non si è esaurita lì. A distanza di poco tempo, il tema è tornato nuovamente al centro delle discussioni, dando vita a un vero e proprio effetto domino. Francesca Manzini ha ricordato quanto detto in puntata: "Avete visto cosa ha detto Selvaggia mentre parlava con i tarocchi in mano. Ilary Blasi e Bastian si sposano! Allora la cosa è ufficiale adesso, l’hanno detto in studio, lei non ha negato: "Lui è un imprenditore svizzero, un bravo ragazzo. Come faccio a saperlo? Imitandola so tutto, per anni mi sono fatta i cavoli suoi. Ah no, è un personal trainer, ah no, oddio questo era l’altro ragazzo… no vabbè ok cambiamo discorso". A quel punto Todaro ha deciso di chiudere la conversazione con ironia: "Buonanotte, sulla frase ‘il personal trainer era l’altro’, io vado a letto e vi lascio, è meglio che andiamo tutti a nanna". Questo ha permesso nuovamente alla regia di staccare subito, per spostarsi su altro.

La reazione della regia e il ruolo dei social

I continui cambi di inquadratura non sono passati inosservati, anzi. In molti hanno notato come ogni volta che la conversazione prendeva una piega imprecisa o potenzialmente imbarazzante, la regia intervenisse con tempismo chirurgico. Sui social, questi momenti sono stati rapidamente ripresi e commentati, trasformando le gaffe in contenuti virali. In fondo, è proprio questa spontaneità a rendere dinamico il reality.

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