Grande Fratello Vip, svolta sul futuro del reality: provini in corso. Chi è in pole per il dopo Signorini
Continuano le ipotesi e le indiscrezioni su ciò che accadrà allo storico format Mediaset dopo lo scandalo che ha colpito Alfonso Signorini: ecco le novità.
Quale sarà il futuro del Grande Fratello? Ecco la domanda che in queste settimane sta catalizzando l’attenzione e il pensiero dei vertici Mediaset, impegnati a definire le prossime mosse per tentare di salvare un format storico del Biscione senza farsi travolgere del tutto dal caso giudiziario e mediatico che ha colpito il conduttore Alfonso Signorini negli ultimi mesi. Di recente si è parlato addirittura di una sospensione del reality, almeno per qualche anno, mente ora arrivano nuovi retroscena su un eventuale ritorno del Grande Fratello Vip già nel 2026 con importanti rumors sulla nuova conduzione: ecco qualche dettaglio in più.
GF Vip 2026, retroscena sulla conduzione (e il futuro del reality)
Ad oggi, l’unica certezza sul futuro del Grande Fratello, Vip o meno, è che di certezze proprio non ce ne sono. I vertici Mediaset starebbero tuttora analizzando la situazione e le diverse possibilità, e per questo non possiamo escludere né l’eventuale cancellazione del programma per qualche anno, né il suo ritorno sul piccolo schermo in tempi brevi con una conduzione diversa, dato che Alfonso Signorini si è autodimesso da Mediaset in via cautelativa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Se fino a qualche giorno fa l’ipotesi più probabile sembrava appunto essere quella della lunga pausa, l’esperto Lorenzo Pugnaloni nelle ultime ore ha invece svelato un nuovo retroscena sul futuro del reality e la possibilità che a condurlo possa tornare Ilary Blasi, già alle redini del programma in tre edizioni consecutive. "Ilary è al momento la n.1 per riprendersi il GF Vip. Ilary condurrà lo speciale di Battiti Live a marzo, Samira Lui il classico d’estate e la Blasi tornerà a settembre con il Grande Fratello o a marzo se l’edizione si farà e Samira dovrà condurre entrambi i Battiti Live", ha scritto Pugnaloni sui social.
In altre parole, secondo Pugnaloni, Ilary Blasi sarebbe attualmente la favorita per la conduzione di un’eventuale edizione del GF Vip che potrebbe tornare già quest’anno in primavera o in autunno. Se ciò dovesse avverarsi, il programma Battiti Live passerebbe nelle mani della bella e talentuosa Samira Lui. Al momento queste rimangono però soltanto indiscrezioni non confermate.
Grande Fratello Vip, continuano i provini del reality
In aggiunta a questo, Pugnaloni ha fatto sapere che i provini per il cast di un’eventuale edizione del Grande Fratello Vip 2026 non si sarebbero mai fermati. "Si sta parlando da giorni della sospensione del GF Vip, ma sottoscrivo che non è stata ancora presa una decisione ufficiale. Tanto che in questi giorni la produzione sta procedendo con i provini. Non hanno mai smesso di farli in realtà". Rimane dunque un clima di forte incertezza attorno al reality, il cui futuro per il momento rimane in bilico.
Potrebbe interessarti anche
Caso Signorini, Grande Fratello Vip in subbuglio: "Provini ripartiti da zero". I veti e i primi nomi
Dopo lo scandalo fatto esplodere da Fabrizio Corona, la macchina organizzativa del r...
Signorini fuori dal Grande Fratello Vip, “Hunziker e Ilary Blasi lo sostituiscono”, svolta choc dopo la bufera
Un'indiscrezione clamorosa vorrebbe le due conduttrici alla guida del reality 2026. ...
Signorini, cosa succede al Grande Fratello Vip dopo l’autosospensione: retroscena e nuovo scenario
Ora tutti si chiedono chi condurrà il reality a marzo 2026, ma ci sono già due nomi ...
Il Grande Fratello Vip in bilico senza Signorini, Mediaset prepara l’alternativa al reality: il retroscena
La forte tempesta giudiziaria e mediatica che ha colpito il conduttore potrebbe camb...
Caso Signorini-Corona, la richiesta choc del Codacons: “Fermare il Grande Fratello Vip”
Dopo l’autosospensione del conduttore il Coordinamento delle associazioni dei consum...
Grande Fratello cancellato: “Vip in fuga”, il retroscena dopo le polemiche
Grossi guai per lo storico format del Biscione che, a seguito del Caso Signorini, po...
Caso Signorini, Grande Fratello Vip nel caos: l’indiscrezione sul futuro del conduttore
Alfonso Signorini potrebbe vedere congelato il suo ruolo al GF Vip: stando alle ulti...
Samira Lui, il premio per il ‘no’ a Sanremo: doppio show e promozione da Mediaset
Samira Lui dice no a Sanremo e Mediaset le offre un doppio show: alla guida di Batti...