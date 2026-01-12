Grande Fratello Vip, svolta sul futuro del reality: provini in corso. Chi è in pole per il dopo Signorini Continuano le ipotesi e le indiscrezioni su ciò che accadrà allo storico format Mediaset dopo lo scandalo che ha colpito Alfonso Signorini: ecco le novità.

Quale sarà il futuro del Grande Fratello? Ecco la domanda che in queste settimane sta catalizzando l’attenzione e il pensiero dei vertici Mediaset, impegnati a definire le prossime mosse per tentare di salvare un format storico del Biscione senza farsi travolgere del tutto dal caso giudiziario e mediatico che ha colpito il conduttore Alfonso Signorini negli ultimi mesi. Di recente si è parlato addirittura di una sospensione del reality, almeno per qualche anno, mente ora arrivano nuovi retroscena su un eventuale ritorno del Grande Fratello Vip già nel 2026 con importanti rumors sulla nuova conduzione: ecco qualche dettaglio in più.

GF Vip 2026, retroscena sulla conduzione (e il futuro del reality)

Ad oggi, l’unica certezza sul futuro del Grande Fratello, Vip o meno, è che di certezze proprio non ce ne sono. I vertici Mediaset starebbero tuttora analizzando la situazione e le diverse possibilità, e per questo non possiamo escludere né l’eventuale cancellazione del programma per qualche anno, né il suo ritorno sul piccolo schermo in tempi brevi con una conduzione diversa, dato che Alfonso Signorini si è autodimesso da Mediaset in via cautelativa.

Se fino a qualche giorno fa l’ipotesi più probabile sembrava appunto essere quella della lunga pausa, l’esperto Lorenzo Pugnaloni nelle ultime ore ha invece svelato un nuovo retroscena sul futuro del reality e la possibilità che a condurlo possa tornare Ilary Blasi, già alle redini del programma in tre edizioni consecutive. "Ilary è al momento la n.1 per riprendersi il GF Vip. Ilary condurrà lo speciale di Battiti Live a marzo, Samira Lui il classico d’estate e la Blasi tornerà a settembre con il Grande Fratello o a marzo se l’edizione si farà e Samira dovrà condurre entrambi i Battiti Live", ha scritto Pugnaloni sui social.

In altre parole, secondo Pugnaloni, Ilary Blasi sarebbe attualmente la favorita per la conduzione di un’eventuale edizione del GF Vip che potrebbe tornare già quest’anno in primavera o in autunno. Se ciò dovesse avverarsi, il programma Battiti Live passerebbe nelle mani della bella e talentuosa Samira Lui. Al momento queste rimangono però soltanto indiscrezioni non confermate.

Grande Fratello Vip, continuano i provini del reality

In aggiunta a questo, Pugnaloni ha fatto sapere che i provini per il cast di un’eventuale edizione del Grande Fratello Vip 2026 non si sarebbero mai fermati. "Si sta parlando da giorni della sospensione del GF Vip, ma sottoscrivo che non è stata ancora presa una decisione ufficiale. Tanto che in questi giorni la produzione sta procedendo con i provini. Non hanno mai smesso di farli in realtà". Rimane dunque un clima di forte incertezza attorno al reality, il cui futuro per il momento rimane in bilico.

