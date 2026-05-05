Francesca Manzini choc al Gf Vip: "Cosa facevo con l'emiro del Qatar". Svela il suo secondo lavoro, tutti a bocca aperta Francesca Manzini al GF Vip sorprende tutti: rivela di aver lavorato per il principe del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e racconta il suo “piano B” lontano dalla tv.

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Nella Casa del Grande Fratello Vip le confessioni non si fermano mai e, tra un ricordo e una confidenza, Francesca Manzini ha appena svelato un passato professionale decisamente inatteso. La showgirl romana, 36 anni, nota al grande pubblico per le sue imitazioni e per aver condotto in diverse occasioni Striscia la Notizia, ha infatti raccontato un capitolo poco noto della sua vita lontano dai riflettori, legato a incarichi internazionali e a una figura di altissimo profilo: Tamim bin Hamad Al Thani, sceicco del Qatar nonché tra gli uomini più ricchi (e potenti) del mondo. Una rivelazione che ha lasciato i coinquilini senza parole e che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico sul suo "secondo" lavoro.

Grande Fratello, Francesca Manzini e il lavoro per l’emiro del Qatar: la rivelazione che spiazza la Casa

Tutti noi la conosciamo per le sue doti di imitatrice e conduttrice, ma Francesca Manzini sa fare anche altro. Lo ha svelato lei stessa ieri sera durante una conversazione con gli altri gieffini, ai quali ha detto di aver lavorato per il Principe del Qatar, occupandosi di attività ben lontane dal mondo dello spettacolo. Un’esperienza che risale a diversi anni fa – dal 2015 al 2017 – e che la vedeva impegnata in ruoli di coordinamento e gestione di affari internazionali molto importanti.

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"Certo che è tutto vero. Ho lavorato per lui dal 2015 al 2017. Cosa facevo? Ho fatto l’assistente e l’account manager all’emiro. Cosa significa? Facevo tante cose per lui, parliamo di fusioni, marketing, gestivo cose, tutta una serie di cose. In realtà io oltre a questo che sapete, mi occupo anche di altre cose. Gestisco fusioni di aziende, finanziamenti, mi occupo di procacciamento d’affari. Mi occupo di queste cose perché ho molti contatti".

Francesca e il "piano B" oltre la TV

Nel corso della stessa conversazione, Francesca Manzini ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio. Seppur sia una delle giovani imitatrici più apprezzate della TV italiana, lei considera quel tipo di lavoro legato a business e contatti internazionali una vera e propria rete di sicurezza per il suo futuro qualora la sua carriera artistica dovesse rallentare:

"Faccio anche queste cose, mi piace fare anche questo lavoro, che per me è un piano B, qualora il piano A non dovesse essere fisso, non mi dovessero chiamare spesso. Non è che si lavora sempre in questo settore e lo sapete. Quindi in parallelo faccio questo, come ho detto, è un piano B se le cose non dovessero andare sempre bene".

Francesca Manzini, la carriera in tv tra imitazioni, Striscia e il Gf Vip

Nata a Roma nel 1990, Francesca Manzini è diventata negli anni uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva italiana. Figlia di Maurizio Manzini, per anni dirigente della Lazio, ha iniziato il suo percorso tra radio, imitazioni e piccoli ruoli televisivi, fino a emergere definitivamente grazie alla sua capacità di trasformarsi in decine di personaggi diversi. Nel suo bouquet di imitazioni ci sono quelle – famosissime – di Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Ferilli e molte altre vip.

Il grande pubblico l’ha conosciuta soprattutto a Striscia la Notizia, dove ha lavorato dal 2019 al 2025 portando le sue imitazioni e il suo talento comico accanto a Gerry Scotti, conquistando spazio e popolarità anche nel ruolo di conduttrice. Da marzo 2026 è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. In poche settimane è diventata uno dei personaggi centrali delle dinamiche della Casa, segnalandosi per scontri accesi con Alessandra Mussolini e Marco Berry e per aver costruito un rapporto quasi simbiotico con Raimondo Todaro. Nei giorni scorsi è stata al centro delle polemiche per aver svelato di avere un fidanzato segreto, notizia tenuta nascosta durante le prime settimane del programma.

Attualmente Francesca è in nomination insieme ad altri 5 concorrenti Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il televoto verrà chiuso durante la puntata Gf Vip di stasera (QUI puoi votare il sondaggio lanciato da Libero Magazine) e stabilirà il nome del secondo finalista (dopo Antonella Elia).

Francesca Manzini: chi è Tamim bin Hamad Al Thani, il principe del Qatar

Tamim bin Hamad Al Thani è l’attuale sovrano del Qatar, in carica dal 2013 dopo l’abdicazione del padre Hamad bin Khalifa Al Thani. Nato a Doha nel 1980, appartiene alla dinastia Al Thani e rappresenta la massima autorità politica del Paese. L’ex datore di lavoro di Francesca Manzini è uno degli uomini più ricchi del mondo. Il fondo legato alla sua famiglia – il Qatar Investment Authority – gestisce un patrimonio di 557 miliardi di dollari ed è tra i fondi sovrani più grandi a livello globale. Tra gli asset controllati c’è anche la proprietà del 100% delle quote del Paris Saint-Germain, la squadra campione d’Europa, ma anche partecipazioni importanti in Volkswagen Group, Porsche e Agricultural Bank of China.

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