Grande Fratello Vip, Francesca Manzini svela il fidanzato nascosto: "Lo amo da morire", Raimondo Todaro è furioso
Tra confessioni, lacrime e sospetti: il segreto di Francesca Manzini divide la Casa e accende il mistero sul suo amore nascosto.
Grande Fratello Vip, l’amore di Francesca Manzini
Per settimane Francesca Manzini si è mostrata fragile, raccontando una storia personale di solitudine e delusione. Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra sfoghi e lacrime, nessuno sospettava altro. Poi, nelle ultime ore, la svolta: “Sono fidanzata”. Una rivelazione improvvisa che ha cambiato completamente la percezione del pubblico e dei coinquilini nei suoi confronti, scatenando il caso nella Casa del Gf Vip.
La confessione improvvisa al Gf Vip
Durante una cena, decide di parlare: “Non volevo prendere in giro nessuno”. Il momento è carico di tensione, perché arriva dopo settimane di silenzi e mezze verità. La Casa resta senza parole.
L’amore nascosto: “Lo amo da morire”
Francesca prova a spiegarsi: “Lo amo da morire… ma è complicato”. Racconta di un legame che ha voluto tenere lontano dalle telecamere: “Volevo proteggerlo”, evitando alla persona che ama esposizione mediatica e giudizi. “Non so se c’è, non so se mi vorrà vivere, non so che cosa faremo. È una storia particolare, è una cosa importante, è un legame non definito. Non si può immaginare”.
La delusione di Todaro
Raimondo Todaro, che dall’inizio del Grande Fratello Vip è vicinissimo a Francesca, tanto che molti hanno ipotizzato un possibile flirt tra di loro, reagisce subito: “Tu sei fidanzata?”. Più che la relazione, lo ferisce il non essere stato informato prima. Il loro rapporto si incrina e l’ex prof di Amici si sfoga con Francesca: “Tu mi avevi detto che non lo sentivi da Natale e ora esce fuori che l’hai sentito fino al giorno prima di entrare qui. Perché non mi hai detto ‘ho questa storia, ma non ti posso dire nulla?’. Mi hai raccontato cose che non corrispondono alla verità, ma mi ci hai fatto credere per un mese. Tu hai lasciato andare queste bugie per un mese. Sei una matta scatenata”.
Scontri e accuse nella Casa
Alessandra Mussolini sbotta: “Hai raccontato una marea di fregnacce”. Paola Caruso e Lucia Ilardo si accodano, parlando di troppe contraddizioni. Anche Antonella Elia critica apertamente, mentre Renato Biancardi resta più comprensivo. La Casa si divide tra chi accusa e chi prova a capire.
Francesca crolla dopo le polemiche
Travolta dalle polemiche, Francesca Manzini cede: “Io sto male, mi manca”. Si chiude nel suo dolore mentre il mistero sul fidanzato resta. Una storia sospesa tra verità, emozione e dubbi. Ma l’impressione è che non finita qui. Ilary Blasi certamente approfondirà l’argomento nella puntata del Grande Fratello Vip in programma martedì 28 aprile 2026.
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