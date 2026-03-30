Grande Fratello Vip, Francesca Manzini innamorata persa di Todaro (col dubbio): “Sarei una pazza”. Ma lui la gela con la fidanzata
L’imitatrice si è dichiarata al ballerino, con cui sembrava esserci qualcosa di più di un’amicizia (soprattutto dopo la notte in suite): cos’è successo
La primavera è la stagione degli amori ed è arrivata anche al Grande Fratello VIP? Nella casa più spiata d’Italia, infatti, sembrano essere nate le prime ‘coppie’. Tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo sembra esserci del tenero, ma non solo. Francesca Manzini è andata oltre e si è ‘dichiarata’ a Raimondo Todaro. Il ballerino, però, ha subito azionato il freno. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP 2026, il flirt tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: com’è nato
Mancano poche ore alla quinta puntata del Grande Fratello VIP (QUI le anticipazioni) e, tra tensioni e polemiche, stanno anche nascendo i primi rapporti di complicità. Renato Biancardi e Lucia Ilardo sembrerebbero essere più vicini che mai, ma anche Francesca Manzini si è sbilanciata facendosi avanti con Raimondo Todaro. I due stanno condividendo l’esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi e, come fatto notare da molti, tra loro sembra esserci un’intesa che va ben oltre la semplice amicizia. I rumor si sono ovviamente moltiplicati con l’ultima puntata, durante la quale l’imitatrice e il ballerino si sono aggiudicati una notte insieme nella suite dopo avere vinto la sfida contro Antonella Elia e Giovanni Calvario. "Mi piace Raimondo… sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace. Però non deve piacermi, non può piacermi. Perché lui è occupato. Io non faccio queste cose (…) speravo sinceramente di non vincere la suite" ha ammesso Francesca in confessionale.
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La dichiarazione di Francesca Manzini e la reazione di Raimondo Todaro
Nelle ultime ore la ship tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro sembrava pronta a salpare, ma non sono mancati gli intoppi. L’imitatrice si è di fatto quasi dichiarata al ballerino: "Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per lei, per Genoveffa. Non voglio spaventarti, ma solo essere sincera". Con ‘Genoveffa’ si fa ovviamente riferimento alla ragazza di Todaro, la donna grazie alla quale lui avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca; la sua identità – a quanto pare – deve rimanere segreta. Il ballerino, tuttavia, non si è lasciato andare troppo; proprio come accaduto con la vittoria della notte in suite (quando non sembrò particolarmente entusiasta della cosa), l’ex volto di Amici è parso frenato. Quel che è certo è che nella puntata di stasera Ilary Blasi proverà a fare chiarezza e a capire se tra i due c’è qualcosa di più di un’amicizia.
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