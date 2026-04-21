Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: “Sta facendo una pessima figura” Nelle ultime ore la comica si è resa protagonista di un crollo emotivo e, a grande sorpresa di tutti, sua sorella è intervenuta riservandole parole molto dure.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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All’interno della casa del Grande Fratello Vip inizia a sentirsi una certa insofferenza, complici anche le diverse settimane di convivenza forzata, le discussioni e un clima non proprio idilliaco. Nelle ultime ore, la comica Francesca Manzini ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, durante il quale è scoppiata a piangere e, senza mezzi termini, ha chiesto all’amico Raimondo Todaro cosa pensasse di lei dal punto di vista estetico, e in particolare se in totale sincerità la trovasse un "cesso". A quel punto il ballerino l’ha rassicurata dicendole che è una donna bellissima e che negli ultimi tempi si è lasciata un po’ andare e che, di conseguenza, dovrebbe prendersi solamente un po’ più cura di sé stessa. A seguito di questo, Lilli Manzini, sorella di Francesca, è intervenuta sui social esprimendo parole molto dure proprio nei confronti della sorella: ecco cosa ha detto.

Francesca Manzini, le parole della sorella Lilli: "Sta facendo una pessima figura"

Per la prima volta dall’inizio del Grande Fratello Vip 2026, la sorella di Francesca, ovvero Lilli Manzini, è intervenuta sui social per esprimere la sua opinione su quanto sta accadendo e sui tanti commenti negativi che quotidianamente legge su Francesca. A sorpresa di tutti, però, le sue parole sono apparse davvero molto critiche nei confronti della sorella.

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"Non vedo l’ora che finisca sto GF Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca ‘recitare’ questo ruolo che non le appartiene! Per me tutto ciò che è televisivo è una recita… Poi ti credo che le arrivano commenti simili. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi partecipare a questo tipo di trasmissioni. Se avessi potuto glie lo avrei sconsigliato, ma visto che non ci viviamo, rispetto la sua scelta però anche basta, sta facendo una pessima figura! Lei è una ‘donna bambina’ troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile! Lo dico per il suo bene e per la sua immagine che vi assicuro non è quella che fa vedere da un mese. Ma anche basta c***o!", ha detto Lilli Manzini sena mezzi termini.

GF Vip, la sorella di Francesca Manzini fa chiarezza: "Lei non merita tutto questo"

Le dure parole di Lilli Manzini sono apparse a molti come un vero e proprio attacco nei confronti della sorella, per questo la donna è poi tornata sui social per fare ulteriore chiarezza sulle sue parole. "Desidero che mia sorella esca il prima possibile perché mi addolora leggere ogni giorno commenti e insulti gravi nei suoi confronti. Francesca è una persona per bene e non merita tutto questo, causato da un pubblico cattivo che non sa nulla di niente e nessuno. Io sto difendendo mia sorella, non la sto attaccando. L’amore si manifesta con il pensiero puro e di pancia ed io che non sono una falsa ipocrita sottoscrivo che la vorrei fuori da quella casa per il suo bene e non per il suo male. Ovvio che se vincesse ne sarei felice, ma ciò che sta uscendo su di lei su ogni profilo social è terribile!".

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