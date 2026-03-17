Fiorello a La Pennicanza provoca Pier Silvio Berlusconi: la bordata sul (nuovo) Grande Fratello Vip
Oggi a La Pennicanza lo showman Rai ha stuzzicato il capo del Biscione. Ma non è mancata una stoccata anche all'ad di Viale Mazzini Giampaolo Rossi. Ecco i dettagli.
Il debutto del Grande Fratello Vip questa sera, su Canale 5, non ha lasciato indifferente il conduttore de La Pennicanza Rosario Fiorello. Che con la solita ironia tagliente si è permesso di ‘stuzzicare’ il capo del Biscione Pier Silvio Berlusconi. E non sono mancati attacchi all’ad di Viale Mazzini, battute sulla ballerina di Affari Tuoi, e un piacevole fuoriprogramma con una popstar assoluta della musica italiana. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Grande Fratello Vip, la stoccata di Fiorello a Pier Silvio
Oggi a La Pennicanza si è fatto un gran parlare del ritorno del Grande Fratello Vip, programmato per questa sera dopo mesi turbolenti e il pesante addio di Alfonso Signorini. Fiorello ci ha tenuto subito a sottolineare la distensione nei rapporti con i vertici Mediaset, dopo settimane di malumori legati (si dice) agli interventi ironici di Fiore sul Caso Corona. Peccato però che poco dopo, un impeccabile imitatore di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affondare il colpo con un intervento pungente: "Approfitto di questo spazio per dire che questa sera su Canale 5 inizierà il Grande fratello Vip con un cast d’eccezione, un programma nuovo, frizzante e rivoluzionato, che darà una sonora randellata alla fiction di Rai 1".
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La sorpresa di Annalisa a La Pennicanza
Per fortuna, a raffreddare subito gli animi ci ha pensato la super-ospite d’eccezione Annalisa, invitata da Fiorello a collegarsi in videochiamata. Il conduttore l’ha ‘costretta’ a esibirsi in diretta (e ovviamente tutti sono rimasti a boca aperta) prima di rivolgerle una domanda molto particolare: "Senti ma parliamo della frangia, la tua frangetta te la fai te o c’è qualcuno che te la fa?". "Io effettivamente molto spesso me la faccio da sola", ha rivelato divertita la cantante, "ma ho anche qualcuno che ogni tot mi aiuta…ho anche una cicatrice da coprire, caddi da una scala contro uno spigolo!".
La ‘tirata d’orecchi’ all’ad Rai Giampaolo Rossi
Chi invece è finito dritto nella ‘morsa’ di Fiorello, dopo la videochiamata, è stato l’ad della Rai Giampaolo Rossi, colpevole di non aver fatto visita al Papa per i 50 anni del Tg 2 insieme ai giornalisti Rai. Ed è stato proprio Papa Leone, chiaramente irritato, a chiamare il programma per chiedere spiegazioni. "Voglio fare una domanda, per caso voi avete visto il vostro Ceo?", ha domandato Sua Santità. Poi la stoccata finale: "Noi lo stiamo ancora aspettando qui in Vaticano…Forse è rimasto chiuso nel suo ufficio a cercare di capire il regolamento di Canzonissima".
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