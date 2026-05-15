Grande Fratello Vip (15 maggio): Francesca Manzini eliminata, Annalisa irrompe in Casa. Nomination di fuoco: chi sono i finalisti Il riassunto della semifinale del Grande Fratello Vip: finalisti ed eliminato della diretta del 15 maggio 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi

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Che cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5? Chi è stato eliminato dalla casa, i finalisti scelti al televoto e le nomination della semifinale del 15 maggio 2026. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Grande Fratello Vip: cosa è successo nella puntata del 15 maggio 2026

Francesca Manzini contro tutti. Si apre così la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5. Arriva sunito il momento del primo verdetto: chi è il quarto finalista tra Raul e Renato? I due giungono in studio, mentre la conduttrice svela il nome dalla casa. Dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, è Raul Dumitras a strappare il biglietto per la finalissima vincendo il televoto partito al termine della scorsa diretta. A seguire, Ilary Blasi annuncia un nuovo televoto flash per decretare il quinto finalista e l’eliminato della serata. Sorpresa per i concorrenti: un filmato di Annalisa che li ringrazia per le coreografie realizzate questa settimana, accompagnato da medley dei suoi successi. Subito dopo, l’incursione di Valeria Marini con una busta per i concorrenti. Si passa poi alle nomination per i Vip, chiamati a votare chi non vogliono in finale.

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Gf Vip 2026: tutti i verdetti e cosa è successo durante la semifinale

Antonella ritiene che Francesca non meriti la finale e lo scontro si accende. La Manzini nomina Adriana ritenendola "la bugia di sé stessa". Alessandra fa il nome di Raimondo e lo definisce "la causa di tutto", riferendosi agli scontri nati con Francesca Manzini. Todaro tenta di autonominarsi, ma non è possibile da regolamento, dunque sceglie Adriana. La nomination di Lucia è per Raimondo, mentre quella di Renato è per Francesca. Anche il finalista Raul e Adriana nominano l’imitatrice: "è la persona che più mi ha messo in crisi", dice la Volpe. Ilary Blasi chiede a Francesca di scegliere un nome tra i non finalisti con cui scontrarsi al televoto. La scelta ricade su Adriana Volpe. Una volta aperta la busta portata da Valeria Marini la situazione si chiarisce.

Televoto Gf Vip: eliminata Francesca Manzini eliminata. Chi sono i cinque finalisti

Il televoto avrà un doppio esito: la più votata è la quinta finalista, mentre l’altra verrà eliminata. Il verdetto viene letto in studio: Francesca è fuori (31,41% al televoto), Adriana è la quinta finalista (68,59% al televoto). Renato e Raimondo non sono eliminati, ma neanche finalisti: vanno al televoto e il risultato sarà svelato nella finalissima di martedì 20 maggio 2026 in diretta su Canale 5. Il più votato si aggiungerà ai finalisti del Grande Fratello Vip già annunciati che sono:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Raul Dumitras

Adriana Volpe

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