GF Vip: Federica Morello rompe il silenzio su Antonella Fiordelisi, e Marina La Rosa svela l'interesse per Andreas Muller La vicenda che ha coinvolto Federica Morello e Antonella Fiordelisi torna al centro delle conversazioni nella Casa, mentre Marina La Rosa ammette la sua attrazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip continua a essere alimentato da confessioni, vecchie conoscenze e questioni rimaste in sospeso, con alcune dinamiche che inevitabilmente finiscono per intrecciarsi con quanto accaduto prima dell’ingresso dei concorrenti. Tra gli argomenti affrontati nelle ultime ore c’è anche quello che riguarda Federica Morello e Antonella Fiordelisi, una vicenda diventata particolarmente chiacchierata dopo una frase pubblicata sui social dall’ex vippona. E proprio Federica, questa volta, ha deciso di raccontare la propria versione, facendo però una precisazione importante sul rapporto che aveva con Antonella.

GF VIP: Federica Morello ridimensiona il rapporto con Antonella Fiordelisi

Tutto era partito da una frase pubblicata da Antonella Fiordelisi, che aveva scritto: "Sono consapevole di essere l’ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti". Antonella non aveva fatto nomi, ma sui social erano rapidamente comparsi collegamenti e ipotesi che avevano indicato proprio Federica Morello come la persona a cui sarebbe stato rivolto il riferimento.

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Nella Casa, però, Federica ha scelto di affrontare almeno una parte della questione, chiarendo innanzitutto che il rapporto con Antonella non sarebbe stato quello di una vera amicizia, come invece era stato ipotizzato. "Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma io quella sera avevo già preso un hotel per i fatti miei. È stata lei a chiedermi di rimanere a dormire a casa sua perché lei il giorno dopo aveva uno shooting e voleva che io l’aiutassi. Amiche? Ma va! Io l’ho conosciuta a marzo, più precisamente il 27 febbraio, perché dovevamo presentare insieme un evento".

La domanda di Marina e il mistero ancora aperto

Il racconto di Federica ha inevitabilmente suscitato la curiosità degli altri concorrenti. Marina La Rosa, in particolare, ha fatto notare un aspetto che lasciava spazio a ulteriori interrogativi: "Ma perché mai una dovrebbe chiedere di rimanere a dormire a casa a un’estranea per aiutarla?". Federica, tuttavia, ha preferito non aggiungere altro, spiegando di non voler trasformare quella situazione nell’argomento centrale della sua permanenza nel reality.

"Non ne parlerò di questa storia, non è il contesto giusto. Io non sono qua per parlare di questa storia, se ne parliamo fra di noi ok, se mi chiamano in Confessionale per parlarne dirò che non voglio farlo", ha precisato. Anche Guendalina Tavassi ha provato a capire quanto questa vicenda potesse avere avuto un peso nel suo ingresso nel programma, ma Federica ha negato che fosse così: "I primi contatti col Grande Fratello li ho avuti a maggio, questa roba è uscita di recente".

Grande Fratello VIP: Marina La Rosa fa il nome di Andreas Muller

A spostare l’attenzione su un altro tema è stata poi proprio Marina La Rosa, protagonista di una confessione decisamente più leggera durante un momento di gioco nella Casa. Alle prese con "Obbligo o Verità", la concorrente si è trovata a dover indicare l’uomo che considera più attraente tra quelli presenti nel reality e non ha avuto particolari esitazioni nel fare il nome di Andreas Muller.

"Secondo me l’uomo più attraente che c’è qua dentro è, ahimè, un mio amico, cioè Andreas. Ma soprattutto la moglie è una mia amica", ha dichiarato Marina. Una risposta che ha subito attirato l’attenzione, soprattutto per il legame che unisce già i tre protagonisti. Marina ha infatti voluto mettere immediatamente le cose in chiaro, ricordando di essere amica sia di Andreas sia di Veronica Peparini. I tre si erano conosciuti nel 2024 grazie a La Talpa – Who is the Mole? e, dopo l’esperienza televisiva, avrebbero mantenuto i rapporti.

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