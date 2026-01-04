Grande Fratello Vip, la bordata di Edoardo Tavassi: “Avevo paura a parlare”, il retroscena sugli autori Tra politicamente corretto e montaggi discutibili: l’ex gieffino non risparmia critiche al reality.

Il Grande Fratello Vip resta al centro dell’attenzione mediatica. Pur senza certezze riguardo all’effettiva messa in onda della stagione 2026 dopo i pessimi ascolti dell’edizione NIP di Simona Ventura e la bufera mediatica che in questi giorni sta travolgendo Alfonso Signorini, il reality di Canale 5 continua ad attirare commenti di vecchi protagonisti, spesso tutt’altro che lusinghieri. Stavolta ad esprimersi sul programma più discusso (e bistrattato) della tv italiana è stato Edoardo Tavassi, una delle star dell’edizione 2022-2023, forse l’ultima ad aver ottenuto un grande seguito di pubblico.

Grande Fratello Vip, i retroscena di Edoardo Tavassi

Tavassi non ha parlato del caso Signorini, come invece fatto nell’ultimo periodo da molti altri ex vipponi. Il fratello di Guendalina Tavassi, da quest’anno presenza fissa del programma Rai Ciao Maschio, ha preferito concentrarsi sulle criticità del format e su alcuni errori da lui riscontrati durante la sua partecipazione al programma. Avendo vissuto il Gf da dentro, il 41enne romano parlando a Tvblog ha svelato quelli che a suo avviso sono i limiti del programma:

"L’ultima edizione che è andata bene, a livello di ascolti, è stata obiettivamente la nostra. Credo che la gente si sia stufata di vedere il Grande Fratello dopo tutti questi anni e, al di là della parte autoriale, c’è stata una piega che hanno voluto prendere e che secondo me è sbagliata, cioè la parte dello "stra-politicamente corretto".

Tavassi ha poi continuato la sua analisi: "Se si fa un reality, si deve sapere che nella vita di tutti i giorni ci sono purtroppo discussioni, parolacce, gente che litiga. Si mettono delle persone all’interno di un contesto e si dice loro che non possono dire parolacce, che non possono mandarsi a quel paese, che non ci si può guardare in un determinato modo. Verso la fine della mia edizione, io avevo paura a parlare: se urtavo con il mignolo all’angolo della vasca, dovevo dire: "Acciderbolina".

Il paragone tra Gf e Isola dei famosi

L’ex concorrente si è poi lanciato in un parallelismo impietoso tra il Gf e l’Isola dei famosi, l’altro reality a cui ha preso parte. A suo avviso, quest’ultimo programma è molto più trasparente, mentre il Grande Fratello sarebbe influenzato dal modo in cui gli autori decidono di raccontare le dinamiche al pubblico: "Quello che succede all’Isola dei Famosi è quello che effettivamente mostrano alle persone. Il Grande Fratello invece è un po’ diverso: prendono una dinamica, la montano in una determinata maniera, mettono una musica triste piuttosto che allegra, e quindi ne cambiano totalmente il significato. (…) Al GF hanno ad esempio mostrato Nikita come la concorrente l’isolata del gruppo. C’è stata una clip in cui si vede lei che mi chiede se io volessi giocare a biliardo. Io dico: "Tesoro, sto cucinando. Lo facciamo dopo", e si vede lei che va via tutta triste. Cosa era successo nella realtà? Ci avevo giocato un quarto d’ora prima, avevo preferito mangiare per poi giocare di nuovo un quarto d’ora dopo. Mettendo la clip in quella maniera, tutti hanno pensato che io l’avessi isolata e che lei fosse la vittima della situazione".

Edoardo Tavassi, cosa fa oggi dopo il Gf

Tavassi, in ogni caso, deve comunque molto al Grande Fratello. L’influencer romano, quinto classificato a fine edizione, nella Casa ha trovato l’amore di Micol Incorvaia, che a distanza di tre anni è ancora la sua compagna. Inoltre, grazie al reality di Canale 5 ha avuto un boom di popolarità che l’ha portato a partecipare pochi mesi dopo all’Isola dei Famosi, per poi diventare un seguitissimo content creator sul web e uno degli ospiti fissi di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.

