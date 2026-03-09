Grande Fratello Vip, due concorrenti ‘sospesi' e doppia spia: c’entra (ancora) Alfonso Signorini
A pochi giorni dal debutto, emergo nuovi retroscena sul reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra gieffini 'informatori' e format rivoluzionari accantonati.
Il Grande Fratello Vip 8 è alle porte, e già emergono retroscena esplosivi sul cast e sulla struttura del nuovo programma. Tra le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore, si parla di una coppia di concorrenti scartati e di due presunte ‘spie’ che avrebbero dovuto fare da tramite tra gli autori e la Casa. Mentre un’idea rivoluzionaria, diretta eredità di Alfonso Signorini, sarebbe stata abbandonata senza ripensamenti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.
Grande Fratello Vip, i due concorrenti che mancano all’appello
Il cast ufficiale del nuovo Grande Fratello Vip conta sedici concorrenti, ma a quanto pare il progetto iniziale ne prevedeva diciotto. A svelare il retroscena è stato il sito di Davide Maggio, che ha anche reso noti i nomi dei due presunti vipponi scartati: Evelina Sgarbi e Francesco Faraoni. La prima è conosciuta per essere la figlia di Vittorio Sgarbi, critico d’arte e personaggio politico tra i più controversi d’Italia. Una presenza che avrebbe inevitabilmente portato con sé polemiche e un massiccio coinvolgimento social. Il secondo è invece un pugile trentunenne, fratello minore di Mattia Faraoni (noto kickboxer italiano), che nella vita lavora nel settore informatico.
Al momento non è chiaro se la loro esclusione sarà definitiva, oppure se verranno richiamati in un secondo momento per sovvertire le dinamiche all’interno della Casa.
Le due ‘spie’ degli autori al GF Vip
Un secondo retroscena intrigante riguarda la presenza di due concorrenti con un ruolo speciale all’interno del cast. Secondo quanto rivelato ancora una volta da Davide Maggio, Francesca Manzini e Marco Berry sarebbero i due ‘informatori’ con il compito di fare da raccordo tra gli autori e la Casa. Una sorta di spie al servizio del gioco, insomma. Anche se non è chiaro se questo ruolo verrà mantenuto o ridimensionato nel reality targato Ilary Blasi.
L’idea scartata dopo l’addio di Signorini
C’è infine una curiosità legata al format. In fase di progettazione, pare che Signorini avesse pensato di strutturare le puntate in due blocchi distinti: il programma vero e proprio nella prima parte, e un talk nella seconda. Un’idea che avrebbe trasformato il Grande Fratello in qualcosa di più vicino a un contenitore di approfondimento, ma che è stata accantonata rapidamente.
La nuova edizione parte quindi con un cast (presumibilmente) ridotto rispetto alle intenzioni originali, due figure che potrebbero avere un ruolo di osservatori privilegiati e l’ombra lunga di Signorini che incombe ancora sul format, anche dopo la sua uscita di scena. Il 17 marzo, con la prima puntata condotta da Ilary Blasi, riusciremo a capire qualcosa in più.
