Grande Fratello Vip, due colpacci: sì a Selvaggia Lucarelli e torna Buonamici. Ma il reality può slittare (ancora) La giornalista e la giudice di Ballando potrebbero essere le nuove opinioniste del programma, ma la partenza è ancora incerta.

Il Grande Fratello Vip si farà, questa è ormai una notizia certa. L’ufficialità, infatti, era arrivata proprio da Mediaset, nel bel mezzo della bufera che ha travolto Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse fatte da Fabrizio Corona su Falsissimo. Per settimane il futuro del reality show di Canale 5 sembrava incerto, tra voci di cancellazioni, stop, rinvii, e ipotesi su chi avrebbe condotto la nuova edizione dopo l’auto-sospensione del direttore di Chi. Ora, però, sappiano che il timone è stato (di nuovo) affidato a Ilary Blasi, mentre per gli opinionisti sono circolate diverse voci. Ultimamente tra i rumor, come rivelato da Giuseppe Porro, circolava la notizia che l’ex signora Totti volesse in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti, coppia super collaudata e molto amata a Uomini e Donne. Questa indiscrezione non ha mai ricevuto conferma e ora si parla addirittura di altri due nomi forti, pronti a reggere le fila insieme a Blasi della futura e chiacchieratissima edizione del GF.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste al GF Vip

Dopo l’indiscrezione che parlava di un possibile sbarco di Gianni Sperti e Tina Cipollari come nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, ecco che si fa largo un altro rumor. Secondo Affaritaliani, a sedersi in studio accanto a Ilary Blasi ci sarà un volto già noto al reality e uno tra i personaggi più controversi della televisione italiana. La prima sarebbe Cesara Buonamici, giornalista e veterana della trasmissione, è stata opinionista sia nella 17esima che nella 18esima edizione del GF condotto da Signorini, in quest’ultima in coppia con l’ex concorrente Beatrice Luzzi.

La seconda opinionista, invece, potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, che con la sua sagacia porterà sicuramente aria nuova all’interno della trasmissione. La ‘strana coppia’, per ora solo una voce di corridoio, risulta essere un connubio tra pacatezza e commenti senza peli sulla lingua, e se dovesse essere confermata, porterebbe nuove interessanti discussioni e punti di vista. Ancora da definire, invece, la data di partenza: se nei giorni scorsi si era parlato di lunedì 16 marzo, pare che Endemol voglia far slittare la prima puntata di qualche giorno, arrivando forse ai primi di aprile.

