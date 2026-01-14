Grande Fratello Vip, il dramma di Helena Prestes: il padre sparito dopo un incidente. L’appello disperato L’ex gieffina ha chiesto notizie sui social per rintracciare il padre, ricoverato in Brasile nello stato di San Paolo senza documenti: cos’è successo

Ore drammatiche per Helena Prestes. La modella brasiliana ed ex protagonista del Grande Fratello Vip, infatti, ha lanciato un appello sui social per chiedere notizie del padre, scomparso da diverse ore in seguito a un incidente. Senza documenti, l’uomo sarebbe stato ricoverato in un ospedale in Brasile, nello stato di San Paolo, dove la sua famiglia non è più riuscita a entrare in contatto con lui. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, ansia per Helena Prestes: il padre è scomparso

Helena Prestes si stava godendo la neve di Madonna di Campiglio, in Trentino Alto-Adige, quando le sue vacanze sono state stravolte da una terribile notizia. Il padre, infatti, sarebbe stato ricoverato in un ospedale in Brasile in seguito a un incidente, probabilmente una caduta rovinosa davanti a una macelleria di São Carlos, nello stato di San Paolo. L’ex gieffina e protagonista della nona ediziona di Pechino Express ha lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto ai suoi follower brasiliani. Sul suo canale broadcast di Instagram, infatti, la modella ha chiesto notizie del papà dopo avere scoperto dell’incidente da alcuni media locali.

L’appello sui social di Helena: cos’è successo

"Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo" ha scritto Helena Prestes sui social, raccontando di avere appreso la notizia dal Jornal Butantã ma di non essere riuscita ancora a scoprire il nome della struttura presso la quale il padre è stato ricoverato dopo l’incidente: "Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso". Le difficoltà sono dettate anche dal fatto che il padre fosse "probabilmente senza documenti". Poi l’appello diretto ai fan: "Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente via e-mail. Se possibile, lasciate anche un numero di telefono, così potrò ricontattarvi rapidamente. Ringrazio di cuore tutti coloro che potranno aiutarmi".

