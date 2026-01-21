Grande Fratello Vip, ci siamo: doppia conduzione e svolta sul cast. C’entra (anche) Gerry Scotti Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset potrebbe puntare sul duo Ilary Blasi e Michelle Hunziker al timone del reality: tramonta L’Isola dei Famosi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Doppio colpo per rilanciare il Grande Fratello VIP. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Mediaset potrebbe puntare su due volti simbolo dell’azienda alla conduzione della prossima edizione del reality show di Canale 5. Dopo il caso Signorini-Corona, a Cologno Monzese l’idea sarebbe quella di affidare il programma a Ilary Blasi – come già si vociferava da tempo – e Michelle Hunziker. Un cast super, dunque, per la ‘rinascita’ del GF e soprattutto per variare il palinsesto primaverile senza ‘abusare’ de La Ruota della Fortuna in prime time. Scopriamo tutti i dettagli.

Il ‘nuovo’ Grande Fratello VIP: Ilary Blasi con Michelle Hunziker alla conduzione. L’idea Mediaset

Nonostante le iniziali titubanze dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona, il Grande Fratello VIP 2026 si farà. Il reality show di Canale 5 è chiamato a ‘dimenticare’ l’ormai ex conduttore (che ha denunciato e chiesto di fermare Falsissimo, il podcast di Corona, dopo le pesanti accuse) e soprattutto ripartire dopo un’ultima edizione flop. Al timone del ‘nuovo’ GF ci dovrebbe essere Ilary Blasi (come si vocifera da tempo) ma, stando a rumor sempre più insistenti, Mediaset avrebbe in mente un doppio ‘colpo’ per assicurarsi un cast di primo livello. Non solo l’ex signora Totti, dunque: i vertici del Biscione potrebbero puntare su una doppia conduzione per ‘salvare’ il reality. Al fianco di Ilary ci potrebbe essere un altro volto simbolo dell’azienda: Michelle Hunziker. L’idea è quella di assicurarsi un grande entusiasmo mediatico intorno alla nuova edizione e il duo Blasi-Hunziker potrebbe essere la mossa giusta. In studio, nei panni di opinionista, il sogno rimane Selvaggia Lucarelli, mentre nella casa più spiata d’Italia ci saranno concorrenti in grado di garantire l’hype giusto (si parla di Rita De Crescenzo).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il palinsesto e La Ruota della Fortuna: la nuova programmazione

La scelta di puntare tutto (o quasi) sul Grande Fratello VIP da parte di Mediaset sarebbe dettata anche da altre necessità. Il reality show di Canale 5 non solo è chiamato al ‘rilancio’ dopo il caso Signorini e la scorsa edizione tutt’altro che entusiasmante, ma anche a garantire il giusto ricambio nel palinsesto primaverile, soprattutto in prima serata. Le alternative, infatti, non sono tante: L’Isola dei Famosi sembra destinato a non andare in onda (e anche volendo la macchina organizzativa ora partirebbe troppo tardi per un programma che ha bisogno di mesi per organizzare location e cast), La Ruota della Fortuna tornerà in prime time ma – a quanto pare – Mediaset non vorrebbe ‘abusare’ del game show di Gerry Scotti per non usurare troppo un format che sta garantendo ottimi ascolti in questa stagione.

Potrebbe interessarti anche