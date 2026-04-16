Grande Fratello Vip a razzo, dopo le minacce di flop Ilary Blasi viene prolungata con una durata mostre: quando finisce Ascolti in ripresa, dinamiche incandescenti e un pubblico tornato a commentare con passione potrebbero cambiare il destino del reality, aggiungendo altri episodi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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l Grande Fratello Vip 2026 sembra aver trovato quella continuità che all’inizio appariva incerta. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, òa situazione incerta delle scorse settimane del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe lasciare spazio a una prospettiva decisamente più solida, con l’ipotesi concreta di un prolungamento della messa in onda e una finale che non sarebbe più fissata per il 5 maggio ma slitterebbe al 19 maggio.

GF Vip: la speranza sugli ascolti, il doppio appuntamento e la finale slittata

Si tratta, al momento, di un’indiscrezione che va presa con le pinze, che però trova terreno fertile nei numeri e nel clima che si respira attorno al programma. L’idea di allungare il percorso non sarebbe campata in aria, ma legata a una ritrovata vitalità del format, che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter ancora intercettare l’attenzione del pubblico. I dati Auditel avrebbero evidenziato una capacità di recupero non trascurabile. Nonostante alcune oscillazioni di share, dovute anche al doppio appuntamento settimanale e a una controprogrammazione particolarmente aggressiva, il reality avrebbe mostrato segnali di ripresa significativi. Proprio il raddoppio settimanale rappresenta uno dei nodi centrali della questione: mantenerlo o tornare a un unico appuntamento? Per ora, l’orientamento sembrerebbe quello di confermare il doppio appuntamento almeno per la prossima settimana, per poi effettuare valutazioni più approfondite sulla sostenibilità di questo ritmo. Sarà solo l’Auditel a stabilire se la formula potrà reggere nel tempo, ma sul tavolo resterebbe l’ipotesi di un prolungamento quasi certo, con un’ultima puntata prevista intorno al 19 maggio, sempre di martedì. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una piccola ma significativa vittoria per questa edizione.

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I gieffini che hanno permesso la svolta inaspettata

Non c’è ancora nulla di ufficiale, anche perché i trascorsi del reality insegnano che è difficile fare previsioni. Tuttavia, è innegabile che le ultime settimane abbiano restituito al Grande Fratello Vip quella dimensione di conflitto e imprevedibilità che storicamente ne rappresenta la linfa vitale. Le nuove storie, i personaggi forti e le alleanze claudicanti hanno alimentato discussioni, confronti accesi e litigi che hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Figure come Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Francesca Manzini stanno mantenendo alta l’asticella, rendendo il racconto giornaliero più dinamico senza mai strafare, offrendo al pubblico momenti di tensione ma anche di ironia. È soprattutto l’intreccio tra rivalità dichiarate e strategie più sottili ad aver riacceso l’interesse dei veri fan del format, un pubblico fedele che continua a seguire le dirette non solo su Canale 5 ma anche su Mediaset Extra.

Una rinascita inaspettata per il Grande Fratello VIP

Non era affatto scontato che questa edizione riuscisse a "rinascere come una Fenice dalle proprie ceneri". La sensazione di stanchezza, inevitabile per un format così longevo, aleggiava sin dalle prime puntate. Eppure, proprio quando sembrava che l’entusiasmo potesse scemare definitivamente, il cast ha iniziato a carburare, dimostrando che un gruppo esperto e già rodato in altri reality può ancora generare attenzione e coinvolgimento.

La possibile estensione fino al 19 maggio rappresenterebbe non solo un allungamento del calendario, ma il segnale concreto che il pubblico è tornato a credere nelle storie raccontate all’interno della Casa. In un panorama televisivo sempre più difficile, dove la concorrenza è spietata e l’attenzione dello spettatore è contesa su più fronti, riuscire a riaccendere la conversazione collettiva non è un risultato banale. Resta da capire se questa ritrovata energia sarà sufficiente a sostenere il peso delle aspettative fino alla fine.

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