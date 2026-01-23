Grande Fratello Vip, dietrofront Mediaset sullo stop: “Pura fantasia”. Cosa succede ora Secondo recenti indiscrezioni, i vertici dell'azienda avrebbero negato l'addio all'edizione di quest'anno dello show. Al momento la situazione sarebbe ancora in stallo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello Vip non è stato cancellato. A smentire le voci che erano circolare nelle ultime ore ci ha pensato la stessa Mediaset, che avrebbe bollato le indiscrezioni come "pura fantasia". Si pensava che il reality fosse stato accantonato a causa della vicenda giudiziaria che ha travolto Alfonso Signorini, ma a quanto pare le discussioni sull’edizione vip di quest’anno sarebbero ancora in corso. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello Vip, la smentita di Mediaset sullo stop

Tutto è iniziato con la notizia di una presunta decisione drastica dei vertici di Cologno Monzese: addio all’edizione 2026 del GF Vip, sulla scia dello scandalo giudiziario che ha coinvolto Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Ma a scartare l’ipotesi sulla chiusura dello show è arrivato il giornalista Massimo Galanto, che su X ha raccontato di aver contattato direttamente fonti vicine all’azienda di Cologno Monzese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Grande Fratello salta? Da Mediaset fanno sapere che quello che è uscito è ‘pura fantasia’", ha scritto Galanto via social. Tradotto: nessuna decisione formale di cancellare il programma sarebbe stata presa. Né come reazione automatica al terremoto giudiziario, né per un ripensamento improvviso sul format, che resta uno dei pilastri d’ascolto della rete.

La decisione rinviata sul futuro del Grande Fratello Vip

Questo non significa, però, che il destino del GF Vip sia già scritto. Le stesse fonti Mediaset, secondo Galanto, sottolineano che la valutazione sarebbe ancora in corso. Il via libera definitivo scatterà solo quando sul tavolo ci sarà un progetto editoriale chiaro e un cast ritenuto all’altezza, anche alla luce delle polemiche dell’ultimo anno. "Stiamo ancora valutando…si sta aspettando di vedere progetto e cast e poi si deciderà", è la frase che ricorre nella ricostruzione di Galanto. Insomma, niente cancellazione d’ufficio, ma nemmeno un semaforo verde incondizionato. Il reality tornerà solo se (e quando) la nuova edizione verrà considerata ‘sicura’ dal punto di vista editoriale, legale e d’immagine.

Resta quindi in bilico anche l’ipotesi di un ritorno della conduttrice Ilary Blasi. Dopo le voci sul possibile stop al reality, si pensava che anche la trattativa per far tornare la showgirl fosse stata accantonata. Ma alla luce delle ultime rivelazioni il quadro sembra cambiato. Sia Ilary che Selvaggia Lucarelli – di cui si parlava come possibile opinionista unica – parrebbero essere ancora in lizza. Maggiori dettagli emergeranno sicuramente nelle prossime settimane, ma intanto gli appassionati del reality posso tirare un sospiro di sollievo. Non tutto è perduto, almeno per ora.

Potrebbe interessarti anche