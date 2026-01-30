Grande Fratello Vip, svelato il cast di Alfonso Signorini: i nomi bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi) Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del reality show di Canale 5 dopo il caso Corona e Falsissimo: chi c’è

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Grande Fratello VIP si farà, anche senza Alfonso Signorini. Dopo il caso Corona e Falsissimo (e il flop dell’ultima edizione), infatti, il futuro del reality show di Canale 5 era in bilico ma, come si vocifera ormai da giorni, la nuova edizione vedrà la luce. La data di inizio è fissata per marzo 2026 e al timone del programma ci sarà Ilary Blasi. Ancora pochissimi indizi, invece, sul cast; stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio, tuttavia, sarebbe trapelata la lista dei possibili concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe stilato per il ‘nuovo’ GF Vip prima dello scoppio dello scandalo. Tra i nomi non mancano le sorprese: Ilary seguirà i ‘consigli’ del suo predecessore? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP: il cast pensato da Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello VIP sta prendendo forma e l’intento, ovviamente, è quello di ‘rilanciare’ il reality show di Canale 5 dopo il caso Signorini-Corona e la deludente ultima edizione. Alla conduzione – come anticipato – ci sarà Ilary Blasi e in studio, al suo fianco, il sogno rimane Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista (nonostante le smentite della giudice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sarebbe disposta a dare l’ok). Per quanto riguarda i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia attraverso l’iconica porta rossa, invece, si sa ancora pochissimo. Come farà Ilary Blasi a conciliare la politica anti-trash di Pier Silvio Berlusconi e l’appeal di certi nomi perfetti per creare polemiche? Come detto, al momento non ci sono indizi ma, stando a quanto svelato dal portale DavideMaggio, sarebbe invece spuntata la lista che Alfonso Signorini (con Maria De Filippi) avrebbe presentato a Pier Silvio lo scorso dicembre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’interno del cast non mancano di certo le sorprese. Tra i tantissimi nomi pensati da Signorini ci sarebbero stati anche molti vip, da Donatella Rettore a Raimondo Todaro fino a Ilona Staller e Ringo. Qualche vecchia conoscenza del GF Vip come Adriana Volpe (già concorrente e poi opinionista) e gli immancabili volti dei programmi ‘mariani’ come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, coppia nata dopo Uomini e Donne. Non si tratta ovviamente di una lista di concorrenti che avevano già firmato un contratto e, anzi, in molti avrebbe probabilmente rinunciato per altri impegni. Quel che è certo è che Signorini sognava in grande: Ilary Blasi farà lo stesso? La nuova conduttrice potrebbe infatti ‘pescare’ qualche nome proprio dalle idee del suo predecessore. Di seguito l’elenco completo dei 23 vip che figurerebbero sulla lista:

Walter Zenga Alessandra Mussolini Raimondo Todaro Karina Cascella Antonella Elia Adriana Volpe Marco Berry Ringo Anna La Rosa Rettore Ilona Staller Francesca Manzini Sara Gaudenzi Antonio Sabato Andrea De Paoli Mariano Gallo (Priscilla) Martina De Ioannon Gianmarco Steri Armando Incarnato Carlotta Ferlito Monica Contraffatto Enes Atak Sahin Vural

Potrebbe interessarti anche