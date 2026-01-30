Trova nel Magazine
Grande Fratello Vip, svelato il cast di Alfonso Signorini: i nomi bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi)

Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del reality show di Canale 5 dopo il caso Corona e Falsissimo: chi c’è

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Il Grande Fratello VIP si farà, anche senza Alfonso Signorini. Dopo il caso Corona e Falsissimo (e il flop dell’ultima edizione), infatti, il futuro del reality show di Canale 5 era in bilico ma, come si vocifera ormai da giorni, la nuova edizione vedrà la luce. La data di inizio è fissata per marzo 2026 e al timone del programma ci sarà Ilary Blasi. Ancora pochissimi indizi, invece, sul cast; stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio, tuttavia, sarebbe trapelata la lista dei possibili concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe stilato per il ‘nuovo’ GF Vip prima dello scoppio dello scandalo. Tra i nomi non mancano le sorprese: Ilary seguirà i ‘consigli’ del suo predecessore? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP: il cast pensato da Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello VIP sta prendendo forma e l’intento, ovviamente, è quello di ‘rilanciare’ il reality show di Canale 5 dopo il caso Signorini-Corona e la deludente ultima edizione. Alla conduzione – come anticipato – ci sarà Ilary Blasi e in studio, al suo fianco, il sogno rimane Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista (nonostante le smentite della giudice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sarebbe disposta a dare l’ok). Per quanto riguarda i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia attraverso l’iconica porta rossa, invece, si sa ancora pochissimo. Come farà Ilary Blasi a conciliare la politica anti-trash di Pier Silvio Berlusconi e l’appeal di certi nomi perfetti per creare polemiche? Come detto, al momento non ci sono indizi ma, stando a quanto svelato dal portale DavideMaggio, sarebbe invece spuntata la lista che Alfonso Signorini (con Maria De Filippi) avrebbe presentato a Pier Silvio lo scorso dicembre.

All’interno del cast non mancano di certo le sorprese. Tra i tantissimi nomi pensati da Signorini ci sarebbero stati anche molti vip, da Donatella Rettore a Raimondo Todaro fino a Ilona Staller e Ringo. Qualche vecchia conoscenza del GF Vip come Adriana Volpe (già concorrente e poi opinionista) e gli immancabili volti dei programmi ‘mariani’ come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, coppia nata dopo Uomini e Donne. Non si tratta ovviamente di una lista di concorrenti che avevano già firmato un contratto e, anzi, in molti avrebbe probabilmente rinunciato per altri impegni. Quel che è certo è che Signorini sognava in grande: Ilary Blasi farà lo stesso? La nuova conduttrice potrebbe infatti ‘pescare’ qualche nome proprio dalle idee del suo predecessore. Di seguito l’elenco completo dei 23 vip che figurerebbero sulla lista:

  1. Walter Zenga
  2. Alessandra Mussolini
  3. Raimondo Todaro
  4. Karina Cascella
  5. Antonella Elia
  6. Adriana Volpe
  7. Marco Berry
  8. Ringo
  9. Anna La Rosa
  10. Rettore
  11. Ilona Staller
  12. Francesca Manzini
  13. Sara Gaudenzi
  14. Antonio Sabato
  15. Andrea De Paoli
  16. Mariano Gallo (Priscilla)
  17. Martina De Ioannon
  18. Gianmarco Steri
  19. Armando Incarnato
  20. Carlotta Ferlito
  21. Monica Contraffatto
  22. Enes Atak
  23. Sahin Vural

