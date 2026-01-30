Grande Fratello Vip, svelato il cast di Alfonso Signorini: i nomi bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi)
Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del reality show di Canale 5 dopo il caso Corona e Falsissimo: chi c’è
Il Grande Fratello VIP si farà, anche senza Alfonso Signorini. Dopo il caso Corona e Falsissimo (e il flop dell’ultima edizione), infatti, il futuro del reality show di Canale 5 era in bilico ma, come si vocifera ormai da giorni, la nuova edizione vedrà la luce. La data di inizio è fissata per marzo 2026 e al timone del programma ci sarà Ilary Blasi. Ancora pochissimi indizi, invece, sul cast; stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio, tuttavia, sarebbe trapelata la lista dei possibili concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe stilato per il ‘nuovo’ GF Vip prima dello scoppio dello scandalo. Tra i nomi non mancano le sorprese: Ilary seguirà i ‘consigli’ del suo predecessore? Scopriamo tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP: il cast pensato da Alfonso Signorini
La nuova edizione del Grande Fratello VIP sta prendendo forma e l’intento, ovviamente, è quello di ‘rilanciare’ il reality show di Canale 5 dopo il caso Signorini-Corona e la deludente ultima edizione. Alla conduzione – come anticipato – ci sarà Ilary Blasi e in studio, al suo fianco, il sogno rimane Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista (nonostante le smentite della giudice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sarebbe disposta a dare l’ok). Per quanto riguarda i concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia attraverso l’iconica porta rossa, invece, si sa ancora pochissimo. Come farà Ilary Blasi a conciliare la politica anti-trash di Pier Silvio Berlusconi e l’appeal di certi nomi perfetti per creare polemiche? Come detto, al momento non ci sono indizi ma, stando a quanto svelato dal portale DavideMaggio, sarebbe invece spuntata la lista che Alfonso Signorini (con Maria De Filippi) avrebbe presentato a Pier Silvio lo scorso dicembre.
All’interno del cast non mancano di certo le sorprese. Tra i tantissimi nomi pensati da Signorini ci sarebbero stati anche molti vip, da Donatella Rettore a Raimondo Todaro fino a Ilona Staller e Ringo. Qualche vecchia conoscenza del GF Vip come Adriana Volpe (già concorrente e poi opinionista) e gli immancabili volti dei programmi ‘mariani’ come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, coppia nata dopo Uomini e Donne. Non si tratta ovviamente di una lista di concorrenti che avevano già firmato un contratto e, anzi, in molti avrebbe probabilmente rinunciato per altri impegni. Quel che è certo è che Signorini sognava in grande: Ilary Blasi farà lo stesso? La nuova conduttrice potrebbe infatti ‘pescare’ qualche nome proprio dalle idee del suo predecessore. Di seguito l’elenco completo dei 23 vip che figurerebbero sulla lista:
- Walter Zenga
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
- Karina Cascella
- Antonella Elia
- Adriana Volpe
- Marco Berry
- Ringo
- Anna La Rosa
- Rettore
- Ilona Staller
- Francesca Manzini
- Sara Gaudenzi
- Antonio Sabato
- Andrea De Paoli
- Mariano Gallo (Priscilla)
- Martina De Ioannon
- Gianmarco Steri
- Armando Incarnato
- Carlotta Ferlito
- Monica Contraffatto
- Enes Atak
- Sahin Vural
