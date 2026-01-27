Grande Fratello Vip, la data di inizio e il nodo Selvaggia Lucarelli: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci
Stando agli ultimi rumor il reality show Mediaset potrebbe lasciare il lunedì per sbarcare nella prima serata del martedì da marzo: Ilary Blasi al timone
Torna il Grande Fratello VIP. Il reality show di Canale 5 deve mettersi alle spalle il caso Signorini-Corona e il flop dell’ultima edizione per ripartire e – stando agli ultimi rumor – la nuova edizione starebbe ormai prendendo forma. Al timone, come si vocifera ormai da settimane, dovrebbe esserci Ilary Blasi, mentre il ‘sogno’ rimane Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista, ma non è tutto. Ci sarebbe già la data di inizio del GF Vip che, a quanto pare, cambierà giorno. Scopriamo tutti i dettagli.
Il ‘nuovo’ Grande Fratello VIP prende forma: svelata la conduttrice e la data d’inizio
Con l’ormai ex conduttore Alfonso Signorini impegnato nella battaglia legale con Fabrizio Corona dopo le pesanti accuse di Falsissimo, il Grande Fratello VIP è chiamato al rilancio anche e soprattutto dopo gli ascolti tutt’altro che esaltanti della scorsa edizione. Stando alle ultime indiscrezioni – come anticipato – ci sarebbe già la data d’inizio e il nome della nuova conduttrice. Per quanto riguarda quest’ultima, Ilary Blasi avrebbe superato la concorrenza ‘interna’ a Mediaset di Veronica Gentili e sarebbe pronta a diventare il nuovo volto del GF Vip (ma non è da scartare l’ipotesi di una doppia conduzione con Michelle Hunziker). La data del debutto, invece, sarà in primavera, ma anche in questo caso Pier Silvio Berlusconi e i vertici del Biscione avrebbero in mente un cambiamento radicale. Addio alla tradizionale serata del lunedì: come riportato da Affaritaliani, la nuova edizione del Grande Fratello VIP dovrebbe partire martedì 17 marzo 2026. Una novità importante, che lascerà il lunedì a una nuova stagione di Scherzi a parte e che permetterà al GF Vip di non entrare in diretta competizione con le fiction di punta Rai, ormai da anni dominanti degli ascolti tv.
Il sogno Selvaggia Lucarelli al GF Vip: la posizione di Milly Carlucci
Se da un lato il Grande Fratello VIP avrebbe già una data d’inizio e Ilary Blasi a fare da condottiera, dall’altro ci sono ancora altri ‘nodi’ da sciogliere in casa Mediaset, a partire dal cast della prossima edizione del reality. Non solo i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia (si parla di Rita De Crescenzo); il vero e proprio ‘colpo’ potrebbe essere in studio, con Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista. La giudice di Ballando con le Stelle ha smentito la trattativa con tanto di maxi-cachet, ma il suo nome resta caldo. Stando a quanto riportato da Affaritaliani, non ci sarebbe neanche l’ostacolo Milly Carlucci. La conduttrice sarebbe infatti disposta a ‘prestare’ la sua giudice di punta per una stagione in Mediaset, a patto che non firmi alcuna esclusiva e quindi torni in autunno al tavolo della giuria di Ballando.
