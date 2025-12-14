Grande Fratello Vip, svelato il calendario: data d’inizio e cast (stellare) La versione vip dello storico reality si farà, e sarà affidato a Alfonso Signorini: partenza, cast, retroscena: cosa sappiamo finora

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nonostante le difficoltà che ormai da anni il Grande Fratello, in tutte le sue salse (nip, vip, e via elencando) continua a registrare in termini di ascolti sempre più risibili, Mediaset ha deciso di fare un nuovo tentativo e di rilanciare la versione Vip del reality più longevo della tv italiana, affidandolo ad Alfonso Signorini che, pare, finalmente avrebbe una data certa di partenza per la sua creatura mediatica.

Grande Fratello Vip: il cast e quando parte

A spoilerare nuovi dettagli su questa nuova edizione del Gf che vedrà protagonisti coinquilini scelti tra le fila delle celebrities de noantri, è Giuseppe Candela su Dagospia. Riporta il giornalista, innanzitutto, una data di partenza del programma: fatte passare le feste, le Olimpiadi e Sanremo la data utile per lanciare la nuova edizione del reality sarebbe stata individuata da Cologno Monzese nella prima serata del primo lunedì (collocazione classica dunque), del mese di marzo 2026. Lo stesso Candela aggiunge però, in un flash, che la messa in onda del ritorno del Grande Fratello Vip potrebbe essere anche anticipata per risolvere qualche problema dei palinsesti Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma veniamo ai prossimi vipponi. Chi saranno i fortunati personaggi che potranno rimanere reclusi dentro una casa, spiati dalle telecamere h24 e costretti a convivere con persone che non conoscono o conoscono solo di "fama"?

I nomi che circolano sono quelli di alcuni personaggi che già hanno sperimentato in prima persona il brivido del reality, come per esempio Mario Adinolfi, fresco della partecipazione nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che, pare, per il momento, ultima continuerà ad essere. Il blogger e politico, un tempo fustigatore dei costumi e che pubblicamente lanciava anatemi sul mondo dei reality, ora invece, sembra proprio averci preso gusto e potrebbe infilare la seconda esperienza in un anno. Altri nomi ricorrenti nei rumors sono quelli di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, la figlia avuta da Al Bano. E ancora, si vocifera di Aida Yespica, Walter Zenga, Alba Parietti e di un altro nome già passato per la casa del Gf e, al tempo della sua partecipazione, concorrente piuttosto discussa, ovvero Katia Ricciarelli.

Vedremo che cast metterà su Alfonso Signorini insieme ai suoi collaboratori e se riuscirà nel miracolo di rendere il Gf, almeno nella sua versione vip, di nuovo appetibile per il pubblico. D’Altronde, se i vertici Mediaset hanno scelto ancora una volta, nonostante numeri che parlano chiarissimo, di puntare su questo format, evidentemente speranze ne hanno anche loro. Vedremo.

Potrebbe interessarti anche