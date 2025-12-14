Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip, svelato il calendario: data d’inizio e cast (stellare)

La versione vip dello storico reality si farà, e sarà affidato a Alfonso Signorini: partenza, cast, retroscena: cosa sappiamo finora

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nonostante le difficoltà che ormai da anni il Grande Fratello, in tutte le sue salse (nip, vip, e via elencando) continua a registrare in termini di ascolti sempre più risibili, Mediaset ha deciso di fare un nuovo tentativo e di rilanciare la versione Vip del reality più longevo della tv italiana, affidandolo ad Alfonso Signorini che, pare, finalmente avrebbe una data certa di partenza per la sua creatura mediatica.

Grande Fratello Vip: il cast e quando parte

A spoilerare nuovi dettagli su questa nuova edizione del Gf che vedrà protagonisti coinquilini scelti tra le fila delle celebrities de noantri, è Giuseppe Candela su Dagospia. Riporta il giornalista, innanzitutto, una data di partenza del programma: fatte passare le feste, le Olimpiadi e Sanremo la data utile per lanciare la nuova edizione del reality sarebbe stata individuata da Cologno Monzese nella prima serata del primo lunedì (collocazione classica dunque), del mese di marzo 2026. Lo stesso Candela aggiunge però, in un flash, che la messa in onda del ritorno del Grande Fratello Vip potrebbe essere anche anticipata per risolvere qualche problema dei palinsesti Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma veniamo ai prossimi vipponi. Chi saranno i fortunati personaggi che potranno rimanere reclusi dentro una casa, spiati dalle telecamere h24 e costretti a convivere con persone che non conoscono o conoscono solo di "fama"?

I nomi che circolano sono quelli di alcuni personaggi che già hanno sperimentato in prima persona il brivido del reality, come per esempio Mario Adinolfi, fresco della partecipazione nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che, pare, per il momento, ultima continuerà ad essere. Il blogger e politico, un tempo fustigatore dei costumi e che pubblicamente lanciava anatemi sul mondo dei reality, ora invece, sembra proprio averci preso gusto e potrebbe infilare la seconda esperienza in un anno. Altri nomi ricorrenti nei rumors sono quelli di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, la figlia avuta da Al Bano. E ancora, si vocifera di Aida Yespica, Walter Zenga, Alba Parietti e di un altro nome già passato per la casa del Gf e, al tempo della sua partecipazione, concorrente piuttosto discussa, ovvero Katia Ricciarelli.

Vedremo che cast metterà su Alfonso Signorini insieme ai suoi collaboratori e se riuscirà nel miracolo di rendere il Gf, almeno nella sua versione vip, di nuovo appetibile per il pubblico. D’Altronde, se i vertici Mediaset hanno scelto ancora una volta, nonostante numeri che parlano chiarissimo, di puntare su questo format, evidentemente speranze ne hanno anche loro. Vedremo.

Potrebbe interessarti anche

Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Signorini: “Il cast è pronto, ma Pier Silvio…”, i nomi e perché è in bilico

Le parole di Signorini, il peso delle decisioni di Piersilvio e le indiscrezioni su ...
Grande Fratello Vip, Signorini presenta la lista a Berlusconi

Grande Fratello Vip, Signorini da Pier Silvio Berlusconi: “Ecco il cast”, la lista al vaglio e i primi nomi

L'ok finale spetta all'ad Mediaset ma tra i nomi pare ci siano perfino Walter Zenga ...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, lungo stop in vista: l’ipotesi Mediaset per salvare le sorti del format

Con l’edizione Nip ancora in corso, i vertici meditano sul futuro del Grande Fratell...
Bianca Balti

“Bianca Balti al Grande Fratello Vip”, lei smentisce Signorini (ma fa una super gaffe)

La top model ha risposto ai rumor che la davano tra i nomi in lizza per la prossima ...
Chi è Dolce Dona al Grande Fratello

Grande Fratello, chi è la concorrente Dolce Dona e perché farà discutere

Simona Ventura ha annunciato un cross over internazionale: nella Casa sta per entrar...
jasmine_carrisi

Al Bano, chi è la figlia Jasmine Carrisi: l'ex diventato gay e il rapporto (gelido) con Romina Power

La storia di Jasmine Carrisi, tra musica, cinema e un passato sentimentale particola...
Grande Fratello - Intervista a Filippo Nardi

Grande Fratello, non solo tv per Filippo Nardi: "La sera consegno le pizze"

L'intervista di Libero Magazine a Filippo Nardi, stella della seconda edizione del G...
Grande Fratello, sondaggi televoto semifinale

Grande Fratello, sondaggi televoto semifinale: il pubblico ha deciso, chi esce stasera

Mentre Domenico sembra essere salvo, la coppia madre e figlio potrebbe dire addio al...
Pier Silvio Berlusconi

Palinsesti Mediaset 2026: l’Isola dei Famosi salta, repulisti Gf Vip, svolta su I Cesaroni 7

Pier Silvio Berlusconi ha anticipato alcune decisioni-chiave sulla programmazione de...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio
Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli
Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963