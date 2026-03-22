GF Vip, Dario Cassini ci ricasca. L’insulto omofobo e la reazione (furiosa) del web: “Squalifica doverosa” Il concorrente del reality di Canale 5 avrebbe rivolto al coinquilino una frase pesantissima. Poi il tentativo di marcia indietro. Ma i social non hanno apprezzato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non è ancora finita la prima settimana, nella Casa del Grande Fratello Vip, che Dario Cassini già rischia grosso. Il comico romano, entrato da pochi giorni nel reality condotto da Ilary Blasi, è finito di nuovo nell’occhio del ciclone per una frase omofoba rivolta al coinquilino Renato Biancardi. Era già stato ‘redarguito’ dal web per il commento choc contro Antonella Elia. Ma adesso la misura potrebbe essere colma. Vediamo in dettaglio che cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la frase omofoba di Dario Cassini

L’episodio si è consumato durante una conversazione apparentemente innocua tra Cassini e Renato Biancardi. Nel corso dello scambio, Dario Cassini ha esclamato: "Sono mele, ricc***ne!", usando un termine omofobo in modo del tutto inaspettato. La reazione di Biancardi è stata immediata: "No! Pittore?", ha detto nel tentativo di aiutare il coinquilino a uscire dal momento imbarazzante. Cassini ha quindi colto la palla al balzo, cercando di correggere il tiro: "Ho detto riccone, perché si vede che sei pieno di soldi!".

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Un tentativo di recupero goffo e poco convincente, smontato dall’audio originale che circola da ore sui social, e che lascia poco spazio all’interpretazione. Anche se pronunciata in tono scherzoso e in un contesto goliardico, la parola usata da Cassini appare inequivocabilmente come un’offesa omofoba, e il pubblico non ha tardato a farlo notare.

Il precedente con Antonella Elia

La vicenda con Biancardi non è l’unico scivolone di Cassini negli ultimi giorni. In precedenza, durante una scena in cucina con Antonella Elia, il comico aveva pronunciato un’altra frase che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Dopo un momento goliardico tra i due, Cassini aveva chiesto alla coinquilina: "Se lo rovesci posso abusare di te?" Una battuta che, nel clima di maggiore attenzione al linguaggio che caratterizza i reality di nuova generazione, non è passata inosservata. E ha contribuito a intaccare il profilo già problematico del concorrente agli occhi del pubblico.

La reazione social e l’ombra della squalifica

Anche stavolta su X le reazioni non si sono fatte attendere. In poche ore l’hashtag legato a Cassini ha scalato le tendenze, con centinaia di utenti che hanno espresso sdegno e chiesto provvedimenti immediati alla produzione. "Lui non arriverà alla terza puntata", scrive qualcuno. "Ma siete seri? Prendiamo provvedimenti per favore? Grazie", aggiunge un altro utente. E ancora: "Io spero già nella prima squalifica, direi doverosa".

Non si tratta di reazioni isolate: il filo conduttore è la richiesta di coerenza da parte della produzione, che in passato ha già preso provvedimenti nei confronti di concorrenti colpevoli di uscite fuori luogo, anche se pronunciate in tono ironico o scherzoso. La palla passa ora al Grande Fratello Vip e a Ilary Blasi, che nella prossima puntata si troverà quasi certamente a dover affrontare la questione in diretta. La pressione del pubblico è evidente, e ignorare l’episodio sarebbe una scelta difficile da difendere. Soprattutto in un clima in cui la sensibilità verso il linguaggio omofobo è — giustamente — molto alta.

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