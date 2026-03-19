Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo: frase choc contro Antonella Elia e il web insorge. Rischio squalifica Alle porte della seconda puntata del GF Vip, in onda domani sera, gli utenti del web si sono già espressi per chiedere provvedimenti: cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi è iniziato ufficialmente da soli due giorni, eppure sul web sono già emerse le prime polemiche. In particolare, nelle ultime ore una frase pronunciata dal comico e attore Dario Cassini nei confronti di Antonella Elia è diventata virale sui social, scatenando le reazioni di molti utenti che hanno subito richiesto alla produzione di prendere provvedimenti. Ecco tutti i dettagli di ciò che è accaduto.

Grande Fratello Vip, la frase di Dario Cassini scuote il web

Nelle ultime ore, il gieffino Dario Cassini è finito al centro della polemica dopo uno scambio di battute avuto in Casa con Antonella Elia. I due si trovavano in cucina intenti a preparare la cena e, nel video diventato subito virale sui social si sente Cassini dire: "La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?". Al "Sì" di Antonella Elia, Cassini aggiunge: "Se lo rovesci posso abusare di te?". Un’ultima frase che, arrivata alle orecchie degli utenti del web, è apparsa fuori luogo, suscitando non poca indignazione.

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La stessa Antonella Elia ha risposto: "Certo", e questo basta a intuire come questo scambio di battute sia nato in un momento del tutto goliardico e sia privo di qualunque tipo di malizia o significato concreto. Nonostante questo, la sola frase pronunciata da Dario Cassini, al di là del contesto, è bastata a scatenare il web che, in pochissimi minuti, ha richiesto a gran voce alla produzione di prendere provvedimenti nei confronti dell’attore.

GF Vip, Dario Cassini nel mirino del web: "Lui non arriverà alla terza puntata"

Sui social, e in particolare sulla piattaforma X, sono tantissime le persone che, dopo la frase pronunciata da Dario Cassini al GF Vip, hanno espresso sdegno e malcontento, richiedendo al programma di intervenire. "Lui non arriverà alla terza puntata", si legge su X. E ancora: "Ma siete seri? Prendiamo provvedimenti per favore? Grazie", "Io spero già nella prima squalifica, direi doverosa", "Antonella che risponde certo come se non le avesse detto ‘se la rovesci posso abusare di te’. Iniziamo bene".

In passato, il GF ha effettivamente preso provvedimenti nei confronti di gieffini caduti nelle cosiddette "chiacchiere da bar", dimenticandosi di essere in televisione. Pur comprendendo l’assoluta ironia della frase di Cassini, il web sembra proprio non volergli perdonare questo piccolo inciampo e a questo punto non rimane che aspettare la diretta di domani sera per capire se in puntata si parlerà anche di questo e cosa, eventualmente, deciderà la produzione.

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