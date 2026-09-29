Grande Fratello Vip, il flirt di Carmen Di Pietro fa più danni che ascolti. Il pubblico boccia gli autori: "Avete sbagliato tutto" La quinta puntata si apre con la dinamica tra Carmen Di Pietro e Danto, ma la scelta degli autori non convince il pubblico. Su X piovono critiche e qualcuno parla di una "zappa sui piedi"

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha riservato colpi di scena incredibili nella serata di lunedì 28 settembre 2026 su Canale 5. La prima eliminazione di questa stagione e le prime dinamiche in Casa hanno acceso gli animi e creato battibecchi e discussioni tra gli inquilini, con la supervisione di Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il pubblico dei social ha osservato vigile e lasciato commenti poco entusiasti su una dinamica in particolare: l’inizio della puntata. Il blocco scelto dagli autori non ha convinto affatto.

Grande Fratello Vip: il flirt tra Carmen Di Pietro e Danto non convince

Gli autori partono dalla "passione" tra Carmen Di Pietro e Danto. La donna sembra essersi infatuata del personal trainer: massaggi, abbracci e sguardi complici che hanno generato sospetti e confessionali da parte dei loro compagni in Casa. Concorrenti come Giulia Provvedi e Marina La Rosa non credono affatto a questa intesa. Pensano sia un tentativo da parte di Danto di racimolare audience e generare clip per la puntata in diretta. Il concorrente, inoltre, era anche in nomination e tra quelli scelti per il cast di quest’anno è sicuramente tra i volti più deboli e meno conosciuti in Casa. Una ragione in più che ha alimentato tale discorso. Anche le opinioniste hanno manifestato titubanza nei confronti del presunto flirt in corso. Il tutto è culminato in una serie di botta e risposta caratterizzati da confusione ed errori linguistici che non hanno convinto affatto il pubblico da casa.

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Il pubblico social protesta: "Dinamica sbagliata"

"Blocco di rara bruttezza", scrive qualcuno in relazione all’apertura della quinta puntata del Grande Fratello Vip. Cominciare la diretta con la dinamica Carmen-Danto non è sembrata la scelta migliore. "Gli autori si tirano la zappa sui piedi", ha continuato un altro utente riferendosi alla decisione di puntare sulla dinamica per spingere la puntata e avviarla al resto della serata. L’interesse tra i due appare molto poco reale e sentito, ma a prescindere da ciò, è la dinamica in sé che non sembra essere quella giusta per aprire una diretta di circa quattro ore. Che il GfVip arranchi nella gara degli ascolti tv è ormai palese. Il programma potrebbe giocarsi una chance in più partendo proprio dalle varie dinamiche e dal modo in cui vengono snocciolate durante le varie puntate? Secondo il popolo di X è proprio questo il tallone d’Achille da risanare in modo da rendere ogni appuntamento più avvincente sin dai primi minuti di messa in onda: sarà così dalla prossima diretta in poi?

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