Grande Fratello Vip, il flirt di Carmen Di Pietro fa più danni che ascolti. Il pubblico boccia gli autori: "Avete sbagliato tutto"
La quinta puntata si apre con la dinamica tra Carmen Di Pietro e Danto, ma la scelta degli autori non convince il pubblico. Su X piovono critiche e qualcuno parla di una "zappa sui piedi"
La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha riservato colpi di scena incredibili nella serata di lunedì 28 settembre 2026 su Canale 5. La prima eliminazione di questa stagione e le prime dinamiche in Casa hanno acceso gli animi e creato battibecchi e discussioni tra gli inquilini, con la supervisione di Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il pubblico dei social ha osservato vigile e lasciato commenti poco entusiasti su una dinamica in particolare: l’inizio della puntata. Il blocco scelto dagli autori non ha convinto affatto.
Grande Fratello Vip: il flirt tra Carmen Di Pietro e Danto non convince
Gli autori partono dalla "passione" tra Carmen Di Pietro e Danto. La donna sembra essersi infatuata del personal trainer: massaggi, abbracci e sguardi complici che hanno generato sospetti e confessionali da parte dei loro compagni in Casa. Concorrenti come Giulia Provvedi e Marina La Rosa non credono affatto a questa intesa. Pensano sia un tentativo da parte di Danto di racimolare audience e generare clip per la puntata in diretta. Il concorrente, inoltre, era anche in nomination e tra quelli scelti per il cast di quest’anno è sicuramente tra i volti più deboli e meno conosciuti in Casa. Una ragione in più che ha alimentato tale discorso. Anche le opinioniste hanno manifestato titubanza nei confronti del presunto flirt in corso. Il tutto è culminato in una serie di botta e risposta caratterizzati da confusione ed errori linguistici che non hanno convinto affatto il pubblico da casa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il pubblico social protesta: "Dinamica sbagliata"
"Blocco di rara bruttezza", scrive qualcuno in relazione all’apertura della quinta puntata del Grande Fratello Vip. Cominciare la diretta con la dinamica Carmen-Danto non è sembrata la scelta migliore. "Gli autori si tirano la zappa sui piedi", ha continuato un altro utente riferendosi alla decisione di puntare sulla dinamica per spingere la puntata e avviarla al resto della serata. L’interesse tra i due appare molto poco reale e sentito, ma a prescindere da ciò, è la dinamica in sé che non sembra essere quella giusta per aprire una diretta di circa quattro ore. Che il GfVip arranchi nella gara degli ascolti tv è ormai palese. Il programma potrebbe giocarsi una chance in più partendo proprio dalle varie dinamiche e dal modo in cui vengono snocciolate durante le varie puntate? Secondo il popolo di X è proprio questo il tallone d’Achille da risanare in modo da rendere ogni appuntamento più avvincente sin dai primi minuti di messa in onda: sarà così dalla prossima diretta in poi?
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, la seconda puntata: scontro in diretta e primo flirt nell'aria. Nomination e preferiti con percentuali
Nuovi ingressi e nuove dinamiche nella Casa: ecco cosa è successo nella seconda punt...
Grande Fratello Vip, fuoco e fiamme nella Casa: chi è la prima eliminata, le nuove nomination e i preferiti della quinta puntata
Ilary Blasi torna al timone del reality con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli: ...
Grande Fratello Vip, debutto esplosivo: Ilary Blasi asfalta Totti e Noemi, Lucarelli carica a pallettoni. Ingressi e primi nominati
Il reality è tornato su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici ...
Grande Fratello Vip, anticipazioni quinta puntata: chi sarà il primo eliminato, Ilary Blasi fa chiarezza sul caso Annicchiarico
Oggi lunedì 28 settembre 2026 va in scena la quinta puntata del reality show: la con...
Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 settembre: nuovi concorrenti, risultato televoto e polemiche. Cosa succede stasera
La seconda puntata della nuova edizione del reality porta nella Casa cinque nuovi co...
Grande Fratello Vip, la quarta puntata è un terremoto: la squalifica, il ritorno di Annichiarico e il verdetto finale alle nomination
La quarta puntata del reality si prepara a regalare nuovi colpi di scena, tra tensio...
Grande Fratello Vip: Valeria Marini minaccia di uscire dalla casa, scintille tra Giulia e Federica, le nomination
Nuove dinamiche e prime tensioni nella Casa: ecco cosa è successo nella terza puntat...
Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 21 settembre: primo flirt in casa e chi viene eliminato
Questa sera il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare tra quattro concorrent...