Grande Fratello Vip, è già crisi di dinamiche. Sui social il cast finisce sotto accusa e il pubblico si fa sentire: "Che noia!" Su X aumentano i commenti critici sulla nuova edizione: nel mirino il cast, i blocchi degli autori e alcune dinamiche considerate troppo lunghe o forzate

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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C’è una sensazione che, puntata dopo puntata, diventa sempre più difficile ignorare: questo Grande Fratello Vip non è ancora riuscito ad accendersi davvero. Il problema non sembra essere soltanto quello che accade nella Casa, ma il modo in cui quello che accade viene trasformato in televisione. Sui social il pubblico comincia a farlo notare con una certa insistenza.

Grande Fratello Vip non decolla: i commenti social sulle dinamiche noiose

Su X il giudizio sul cast di quest’anno oscilla tra la delusione e l’ironia. "Cmq avevo aspettative troppo alte in alcune concorrenti ma ad oggi", scrive qualcuno. Un altro sintetizza così la settimana nella Casa: "L’unica discussione della settimana nella casa del GFVip è basata sulla chirurgia estetica". Naso di Federica Morello, zigomi di Guendalina Tavassi e poco altro: "Che cinema", commenta un utente. Il problema, però, non è parlare di chirurgia estetica. Al Grande Fratello si è sempre parlato di tutto, anche del nulla cosmico, e sarebbe persino sbagliato pretendere da un reality di prima serata una profondità da programma culturale. Il punto è quando il nulla diventa il contenuto.

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Qui entra in gioco anche il lavoro degli autori. Alcuni blocchi sembrano costruiti per allungare dinamiche che, prese da sole, avrebbero probabilmente il respiro di una conversazione di cinque minuti. Guendalina Tavassi, durante il primo blocco, viene descritta da un utente come "professionista come poche", infervorata "come se le avessero i parenti più prossimi". Una battuta che fa sorridere, ma che racconta anche una percezione: quando una dinamica non è abbastanza forte, bisogna alzare il volume per farla sembrare importante. E il rischio è che il pubblico se ne accorga.

GFVip: pochi spunti e cast al di sotto delle aspettative

Gli ascolti, per ora, non stanno dando alla trasmissione quella spinta che ci si aspetterebbe. Sarebbe semplicistico attribuire il risultato esclusivamente al cast o agli autori: la televisione vive di una somma di fattori, dalla concorrenza alla serata, dalla promozione all’interesse generale verso il programma. Ma è altrettanto difficile ignorare il legame tra una Casa che fatica a produrre dinamiche spontanee e una puntata che deve continuamente cercare qualcosa da trasformare in evento. La parola che ritorna è quasi sempre la stessa: noia. Il Grande Fratello Vip non ha certo bisogno di più litigi, più urla o più trash. Ha bisogno di personaggi che abbiano qualcosa da dire e di dinamiche che non sembrino dover essere spinte a forza verso il prime time. Il pubblico può anche accettare una puntata lenta. Quello che perdona con difficoltà è la sensazione che qualcuno stia cercando disperatamente di convincerlo che non lo sia.

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