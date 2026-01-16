Grande Fratello Vip, Cristina Plevani smonta le teorie su cast e opinionisti: "Gara a chi la spara più grossa" Tra voci incontrollate, nomi lanciati a caso e ipotesi di ritorno primaverile, l’opinionista interviene pubblicamente, spegnendo gli entusiasmi e alimentando nuove polemiche.

Negli ultimi giorni il Grande Fratello Vip è tornato al centro del fermento mediatico senza che, in realtà, sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale, tra voci di aggiunte ormai certe al cast e volti Rai pronti a fare da opinionisti. In questo contesto, a mettere un primo argine alle indiscrezioni ci ha pensato Cristina Plevani, intervenuta direttamente per smentire alcune delle voci più insistenti che circolano online.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e il clima di attesa per il GF Vip

Le ultime notizie considerate attendibili sul futuro del Grande Fratello Vip risalgono allo scorso dicembre, quando Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro con la stampa, aveva spiegato che il reality è una macchina che deve rinnovarsi e restare in moto, perché tenerla ferma troppo a lungo potrebbe creare problemi nella ripartenza. In quell’occasione aveva anche chiarito che una decisione sarebbe arrivata entro dieci giorni, aggiungendo che, in quel momento, la bilancia pendeva più verso il sì che verso il no. Un’apertura che aveva riacceso le speranze dei fan.

Cristina Plevani e la smentita netta

È proprio in questo clima che è intervenuta Cristina Plevani, opinionista del programma, decisa a mettere un freno alle voci di corridoio. Nelle ultime 48 ore erano diventate sempre più insistenti le indiscrezioni su una possibile presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista e di Rita De Crescenzo come concorrente, notizia quest’ultima già smentita da Fanpage. A quel punto, la Plevani ha scelto di esporsi pubblicamente, scrivendo su X che, da quanto sa lei, al momento non esiste alcuna certezza né sulla conduzione, né sugli opinionisti, né tantomeno sui concorrenti. Secondo Cristina Plevani, alcuni siti starebbero semplicemente tentando la sorte, sparandone una grossa nella speranza di azzeccarci. Le sue parole sono state molto chiare: "Da quello che so io, ad oggi, non si sa ancora nulla né di gfvip, né di conduttori, né di opinionisti e figurati i concorrenti. Praticamente fanno a gara a chi la spara più grossa o a chi la indovina". Un messaggio che sembra riferirsi in particolare ai rumor legati a Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana finita recentemente sotto i riflettori anche per una sua apparizione a È Sempre Cartabianca.

Le voci sul possibile ritorno in primavera

Nel frattempo, alcune importanti testate, tra cui Fanpage, hanno continuato a parlare di un ritorno del Grande Fratello Vip a marzo, facendo anche il nome di Ilary Blasi come possibile conduttrice. A queste ipotesi si è aggiunta anche l’agenzia Adnkronos, che ha parlato di una possibile messa in onda primaverile su Canale 5 con una tra Blasi, Michelle Hunziker e Veronica Gentili al timone, spiegando che non servirebbe troppo tempo per oliare una macchina così rodata. Se davvero il comeback fosse stato pianificato per la prima metà di marzo, entro le prossime settimane qualcosa di concreto dovrebbe emergere.

