Grande Fratello Vip, Cristina Plevani ‘esulta’ per il flop:"Ho gongolato”. Poi la stoccata (pesante) a Elia e Volpe L'ex vincitrice della prima edizione del reality ha analizzato il debutto di Ilary Blasi con onestà disarmante. E non sono mancare frecciate ai concorrenti 'noiosi'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è chi tace, chi commenta con diplomazia e chi, invece, dice esattamente quello che pensa. Cristina Plevani appartiene chiaramente alla terza categoria. La storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello — quella originale, che ha dato inizio a tutto — non ha resistito alla tentazione di commentare i risultati deludenti del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. E lo ha fatto con una franchezza decisamente disarmante. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, la stoccata di Plevani alla nuova edizione

Il post di Cristina Plevani sui social non lascia spazio a interpretazioni. L’ex gieffina, che nella scorsa edizione del Grande Fratello ‘Nip’ aveva ricoperto il ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli — trio spesso finito nel mirino delle critiche — ha colto l’occasione per togliersi più di un sassolino dalla scarpa.

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"Ho letto gli ascolti, ho fatto il paragone con la prima e la seconda puntata del Gf Nip…ammetto ho gongolato", scrive senza filtri, precisando subito il contesto della sua soddisfazione: "dopo tutto quello che avevo letto su noi panelisti". Un riferimento diretto alle critiche piovute sull’edizione Nip, accusata di essere un flop e di aver trascinato verso il basso il format. Ora che il Grande Fratello Vip ha addirittura fatto peggio — registrando l’esordio più basso nella storia del reality in termini di ascolti — Cristina non nasconde una certa soddisfazione.

I numeri, del resto, parlano chiaro: sia la puntata di lunedì che quella di venerdì sera hanno fatto registrare ascolti inferiori rispetto alle prime due puntate dell’edizione Nip condotta da Simona Ventura, già considerata un mezzo insuccesso. Un dato che ha colpito addetti ai lavori e appassionati, aprendo il dibattito sulle cause di questo scivolone.

Le ragioni del flop secondo Cristina Plevani

Ma Cristina non si limita a gongolare. Offre anche la sua analisi, puntuale e senza sconti, su cosa non stia funzionando (secondo lei) in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il primo problema riguarderebbe la scelta dei concorrenti, perché essere famosi non basta se la personalità non regge il confronto con il pubblico: "Spicca Alessandra Mussolini, e spicca alla grande a personalità. La Elia e la Volpe sono un film già visto di una noia mortale". Un’osservazione che tocca un nervo scoperto del format: il rischio di mettere insieme volti noti ma logori, capaci di generare poco interesse e ancora meno empatia nello spettatore.

Il secondo fattore è più pratico, ma non meno rilevante: l’orario di messa in onda. "Mi sono resa conto che aspettare le 22:00 è stata una rottura di pa**e", spiega Plevani, "e ho optato per un libro nel letto". Una scelta che, evidentemente, ha penalizzato il programma anche tra il pubblico più fedele, quello disposto a seguire il reality ma non fino a notte fonda.

Cristina ha anche speso qualche parola, stavolta positiva, per la conduttrice. Ilary Blasi viene promossa a pieni voti, descritta come "una caciarona che ride e ti fa ridere, perfetta per il programma, sempre la risposta pronta e la battuta". Il problema, insomma, non sarebbe la guida del programma ma il materiale umano a disposizione.

Il problema di un format ‘logoro’

Dietro le singole osservazioni, emerge però una riflessione più profonda. Cristina Plevani sembra convinta che il vero problema non sia questa edizione in particolare, ma il format nel suo insieme: il Grande Fratello ha stancato, e con lui i reality in generale. Un ciclo che si chiude, insomma, e una formula che ha dato tutto quello che poteva dare.

Con una punta di nostalgia, e un pizzico di ironia, Plevani chiude poi con una frase che suona come un epitaffio affettuoso: " Manca solo la versione Gold per chiudere il cerchio e l’era Gf. Forse doveva essere questa l’edizione. E comunque, il primo non si dimentica mai". Un modo per ricordare, a chi eventualmente l’avesse dimenticato, che lei c’era fin dall’inizio.

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