Grande Fratello Vip (8 maggio): Marco Berry eliminato, Manzini sbotta e arriva Todaro. Nomination al vetriolo: chi è al televoto
Il riassunto della puntata del Grande Fratello Vip del 8 maggio 2026 su Canale 5: cosa è successo, eliminato e nomination in diretta.
Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip dell’8 maggio 2026 su Canale 5: eliminato, nomination, litigi e colpi di scena in diretta. Adriana Volpe sotto accusa, Alessandra Mussolini asfalta Antonella Elia, emozioni per Francesca Manzini: il riassunto.
Grande Fratello Vip, cosa è successo nella puntata dell’8 maggio 2026
Si parte da una partita di scacchi a 5 nella "nuvola": si sfidano Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Un gioco di botta e risposta che coinvolge le due prime finaliste di questa edizione. Alessandra parte spedita su Antonella: "Ha sempre un giudizio negativo, spesso anche sull’estetica delle donne. Facci vivere!". Elia rilancia: "Si infila come la lama di un coltello e può farti di tutto. Lei provoca con il linguaggio del corpo… mi fa pena!". Selvaggia Lucarelli, forse avendo realmente intuito il punto debole di Antonella le chiede: "Non è che ti dà fastidio che lei ci faccia ridere? Sei cupa", e Alessandra termina così la partita: "Non è cupa, ma semplicemente un po’ isterica". Tra i nominati della serata restano Lucia e Marco: quest’ultimo è il primo candidato all’eliminazione, in quanto meno votato.
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Gf Vip 8 maggio 2026: Adriana Volpe nel mirino della casa
Si passa ad Adriana Volpe, additata di essere una "lucertola": subdola, falsa e bugiarda. Lo scontro è con Francesca Manzini, che l’accusa di aver commentato senza tatto la sua vita privata umiliandola davanti agli altri. Selvaggia Lucarelli la definisce "comodina" definendola anche poco genuina. Interviene Marco Berry che la esalta come donna di classe, poco affine ai teatrini a cui ci hanno abituati Mussolini, Elia e compagnia. Dopo, una sorpresa per Francesca Manzini da parte di sua sorella Lilli: una carezza dopo le polemiche delle ultime settimane. Ma la strada è ancora lunga e tortuosa. L’imitatrice sarà al centro di un’accesa discussione, accusata da Raul, Antonella e Alessandra di essere eccessivamente teatrale e finta. A consolarla Raimondo Todaro con abbracci e carezze. Lei lo definisce: "la sua forza".
L’eliminazione e le nomination della serata
La squadra formata da Antonella, Adriana, Raimondo, Raul e Francesca vince la sfida di danza e apre la busta d’oro per l’immunità. Todaro è salvo, scelto da Raul, Francesca e Adriana. Parte una catena di salvataggio: Raimondo salva Francesca, poi seguono Lucia e Renato. Adriana e Raul finiscono al televoto flash con Marco Berry. La Volpe è salva e Marco Berry è l’eliminato della serata. Selvaggia Lucarelli è lapidaria: "il pubblico non ha dimenticato quando ha perso il controllo". Ecco le percentuali:
- Raul Dumitras: 46,40%
- Adriana Volpe: 44,25%
- Marco Berry: 9,35 %
Ilary Blasi annuncia l’inizio delle nomination palesi: il nome più votato non gareggia per la finale. Francesca vota Adriana ritenendola poco trasparente. La Volpe sbotta: "non ne posso più". Renato nomina Francesca: la reputa poco meritevole di arrivare in finale. Adriana vota Raul e la motivazione è che "le è cascata la carta per sbaglio". Selvaggia Lucarelli la accusa di non prendersi fino in fondo le sue responsabilità. Raul vota Francesca: "sei molto intelligente, ma vorrei fossi più sincera". La nomination di Lucia è Raimondo, che non vorrebbe con lei in finale per la "troppa autorevolezza" che spesso esibisce. Antonella e Alessandra votano dal confessionale e rispettivamente il loro nome all’unisono è quello di Francesca, che dunque perde la possibilità di accedere in finale.
Gf Vip, chi è al televoto
Il televoto per il nuovo finalista è dunque tra:
- Raimondo
- Raul
- Renato
- Adriana
- Lucia
Il risultato della votazione sarà annunciato da Ilary Blasi nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, in programma martedì 12 maggio 2026.
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