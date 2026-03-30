Grande Fratello Vip: Giovanni eliminato, tutti contro Ibiza, Alessandra e Adriana riabbracciano le figlie. Cosa è successo La quinta puntata del reality in onda lunedì 30 marzo 2026 è stata movimentata tra sorprese e momenti di tensione: ecco cosa è successo e le nomination

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Lunedì 30 marzo è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, sempre più disinvolta nel gestire le dinamiche imprevedibili del programma, accompagnata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a esprimere giudizi diretti e senza censure su quanto accade all’interno della casa più spiata d’Italia, dove le tensioni tra i concorrenti non accennano a diminuire e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione del pubblico, confermando un’atmosfera carica di conflitti e colpi di scena. Durante la puntata, Ilary Blasi ha comunicato il verdetto del televoto: il concorrente meno votato è stato Giovanni e quindi è stato costretto ad abbandonare la Casa. Nella puntata di stasera del Grande Fratello, si è aperto un nuovo televoto. I vip che rischiano l’eliminazione sono: Ibiza e Raimondo.

Grande Fratello Vip, puntata 30 marzo 2026: lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

La puntata è iniziata con la resa dei conti tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Le due restano al centro di un contrasto che continua a far parlare, senza che i vari tentativi di confronto siano riusciti a riportare la calma, anzi il divario tra loro sembra ampliarsi sempre di più, rendendo ogni possibile riavvicinamento sempre più difficile e alimentando nuove polemiche.

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Nel corso della puntata si accende un duro scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, con toni che diventano subito molto accesi e personali, dando vita a un confronto che divide studio e pubblico. "Io non capisco perché devo parlare di ciclo in prima serata. Siete vergognose. Questa è una pagina bruttissima di televisione. Questo tipo di televisione non mi rappresenta. Non voglio ricevere né subire provocazioni, mettere in pasto una cosa privata la trovo squallida. Mi dissocio da questo contenuto televisivo, non faccio questo discorso. Mi hai umiliata come donna", attacca la Volpe visibilmente contrariata. Pronta la replica della Mussolini che ribatte senza mezzi termini: "Covi dalla mattina alla sera, crei un clima di inferno qui dentro. Normalizziamo il ciclo, ce l’hanno tutte le donne".

Nel dibattito interviene anche Antonella Elia che aggiunge: "Anche spettegolare è consolante. L’hai detto a tutti dell’inserimento del tampone interno". A quel punto Selvaggia Lucarelli prende posizione sottolineando come alcune uscite risultino fuori luogo, facendo notare alla Mussolini che certe battute sono sgradevoli e definendo poco delicate sia lei che la Elia, contribuendo ad alimentare ulteriormente una discussione già molto tesa e ricca di polemiche.

La sorpresa ad Alessandra Mussolini

Momento di grande emozione durante la puntata con la sorpresa di Clarissa alla madre, che ha regalato uno dei passaggi più toccanti della serata; la figlia entra con parole cariche di affetto e incoraggiamento: "Noi ti vediamo sempre, sei una forza, non ti devi preoccupare di noi. Fai come ora divertiti", invitandola a vivere pienamente l’esperienza. La madre, visibilmente commossa, risponde stringendola in un abbraccio: "Per me i figli sono la cosa più importante. Mi sentivo uno strazio, una virgola", lasciando emergere tutta la sua fragilità.

Clarissa aggiunge con dolcezza anche un retroscena familiare: "Mamma a casa alle 9 sta in pigiama e a letto, qui a notte fonda sta carica. Mamma è sempre attiva, manca tanto a casa", poi sottolinea il legame fortissimo che le unisce: "Io e mamma siamo simbiotiche, anche quando lavorava a Bruxelles prendeva gli aerei per tornare a casa". A rendere il momento ancora più speciale arriva anche il video saluto degli altri figli, che rafforza il sostegno familiare. Tra questi, un messaggio chiaro e affettuoso di Clarissa alla madre prima di lasciare la casa: "Mamma devi essere te, non preoccuparti. Agli altri dico di portare pazienza, è così". Un quadro familiare unito e presente, che emoziona pubblico e studio.

Adriana Volpe riabbraccia la figlia

Durante la puntata del Grande Fratello VIP, Adriana Volpe viene chiamata in mistery e racconta con grande emozione il senso di fragilità che prova e la mancanza della figlia Giselle dicendo: "È cambiata tanto la mia vita e noi siamo l’una la forza dell’altra. Ho cercato sempre di essere una mamma presente e forte, una mamma che tiene tutto sulle sue spalle, una mamma che sa sorridere sempre e sa vedere il bello delle cose. E quindi vedere lei che sta crescendo così forte mi rende orgogliosa di lei. Ne abbiamo superate tante e questo per me è un Grande Fratello speciale, ho la possibilità di riscrivere la mia vita anche con Giselle".

In confessionale, Adriana trova un cuscino che la commuove, poi viene chiamata in camera da letto e lì scopre due peluche che le ricordano la figlia da piccola. A quel punto entra Giselle e Adriana la abbraccia scoppiando in lacrime. Giselle le confida: "Mamma mi manca tanto. Mia mamma è come un’amica. Siamo orgogliosi di te". Adriana racconta anche: "Mi mancano i suoi occhi, la sua pelle. Noi dormiamo anche spesso insieme e poi sotto le lenzuola ci confidiamo tante cose". La bambina aggiunge un messaggio per Raoul: "Digli a Raoul che lo amo tantissimo". A sorpresa, Raoul fa il suo ingresso in camera e Ilary Blasi chiede a Giselle se è più felice di vedere lui o la madre, catturando un momento di grande emozione che mostra il legame profondo tra madre e figlia e il tocco speciale del reality nel rendere queste sorprese indimenticabili, tra lacrime, abbracci e dichiarazioni sincere.

Ibiza contro le donne della Casa

Durante la settimana nella Casa del Grande Fratello VIP si è acceso uno scontro tra Ibiza e Antonella Elia a seguito delle accuse mosse da Ibiza contro Blu Barbara, con la Elia che è intervenuta duramente dicendo: "A parte far vedere il suo corpo cosa fa? È antipatica e falsa e getta fango sulle donne" e aggiungendo che Ibiza avrebbe comportamenti surreali prendendo di mira una donna a caso e accusandola, mentre Blu ha osservato: "Dovresti solo chiedere scusa. Sei di bassissimo livello".

Durante la puntata, Ibiza ha risposto difendendo la propria posizione e ricordando: "Da quando ho 12 anni sono sessualizzata. Sono una madre e una donna e non ho avuto nemmeno modo di scusarmi. Chiedo scusa a te e a tutte le donne", cercando di chiarire le proprie intenzioni. Anche Alessandra Mussolini ha preso posizione dichiarando: "Trovo gravissima le accuse di Ibiza, va condannata senza se e senza ma". Ibiza ha spiegato che stava riportando una frase pronunciata da Nicolò, che a sua volta ha precisato che le parole erano state dette da Francesca, la quale naturalmente ha negato. Nonostante le tensioni, Ibiza ha voluto scusarsi più volte con Blu Barbara per l’accaduto, cercando di stemperare la situazione e chiarire malintesi.

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